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От 20 000 до едва 35 долара се сринаха цените на билетите за US Open

От 20 000 до едва 35 долара се сринаха цените на билетите за US Open

12 Септември, 2026 15:00 873 0

С настъпването на финалния уикенд обаче платформата за официална препродажба на пропуски за турнира показва коренно различна картина

От 20 000 до едва 35 долара се сринаха цените на билетите за US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Цените на билетите за US Open бяха една от най-коментираните теми в началото на тазгодишната надпревара, след като вторичният пазар стигна до главозамайващи стойности за пропуските за последния турнир от Големия шлем за сезона. В края на юли ценните хартийки за финала при мъжете се търгуваха на колосалната сума от 20 921,07 долара за бройка, докато местата за дамския финал предишния ден се предлагаха за 5885,38 долара. Тези космически нива се запазиха и в началните дни на шампионата, подхранвани от присъствието на фигури като Новак Джокович, Карлос Алкарас, Алекс Еала и Серина Уилямс, които предизвикаха сериозен интерес.

С настъпването на финалния уикенд обаче платформата за официална препродажба на пропуски за турнира показва коренно различна картина. Пропуските за полуфиналния сблъсък между Александър Зверев и Карен Хачанов рухнаха до едва 35 долара, което представлява спад от внушителните 89 процента от първоначалната им стойност. Подобна тенденция се наблюдава и при решителния двубой за титлата при жените между Арина Сабаленка и Елена Рибакина, където има множество свободни места на цени под 300 долара. Липсата на американско участие във финала допълнително охлажда ентусиазма на феновете в Ню Йорк.

Дори изцяло американският мъжки полуфинал между Франсис Тиафо и Бен Шелтън изненадва с достъпността си, като вторичният пазар е залят с билети за около и под 300 долара. Въпреки спада в интереса през последните дни, Тенис асоциацията на САЩ (USTA) се очаква да подобри приходите и печалбите си от миналогодишното издание след триседмичното тенис шоу в "Флашинг Медоус".

За 2024 г. USTA отчете общи приходи от 623,8 милиона долара, като лъвският пай идва именно от Откритото първенство на САЩ. Турнирът осигури 559,6 милиона долара, което се равнява на около 90% от общите постъпления на федерацията според последните одитирани финансови отчети. Разходите за организирането възлизаха на 282,2 милиона долара, оставяйки оперативна печалба от приблизително 277,4 милиона долара. Тези сериозни постъпления позволиха на организаторите да увеличат тазгодишния награден фонд за всички състезания до рекордните 108 милиона долара, като шампионите на сингъл при мъжете и жените ще приберат по 5,5 милиона долара.


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