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Байерн Мюнхен защити звездата си Майкъл Олисе

Байерн Мюнхен защити звездата си Майкъл Олисе

12 Септември, 2026 17:01 497 0

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  • байерн мюнхен-
  • футбол

Майкъл Олисе е човек, който иска да играе футбол и не е толкова силен извън терена

Байерн Мюнхен защити звездата си Майкъл Олисе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен защити звездата си Майкъл Олисе, след като той бе остро критикуван за интервю, което даде след мач на тима и в което отговаряше само с една дума и показа нежелание да говори, предаде ДПА.

"Майкъл Олисе е човек, който иска да играе футбол и не е толкова силен извън терена. Това може да е важно за медиите, но той трябва да бъде оценяван и за поведението си. Най-важното за нас е, че показва качествата си на терена", каза членът на спортния борд на клуба Макс Еберл на пресконференция в събота. "И децата и тийнейджърите могат да се идентифицират повече с това", добави той.
След победата над Будьо/Глимт с 5:0 в Шампионската лига Майкъл Олисе бе избран за "Играч на мача" и даде интервю пред DAZN.

"Не знам", каза френският национал на въпрос как му се е сторил страхотния гол, който вкара. Репортерът го попита и как се вкарват такива попадения, на което крилото каза: "Стрелям и влиза или не влиза". След още няколко въпроса и едносрични отговори медията прекъсна интервюто, което продължи една минута. Няколко журналисти обвиниха Олизе в липсата на уважение и арогантност.


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