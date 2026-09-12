Байерн Мюнхен защити звездата си Майкъл Олисе, след като той бе остро критикуван за интервю, което даде след мач на тима и в което отговаряше само с една дума и показа нежелание да говори, предаде ДПА.

"Майкъл Олисе е човек, който иска да играе футбол и не е толкова силен извън терена. Това може да е важно за медиите, но той трябва да бъде оценяван и за поведението си. Най-важното за нас е, че показва качествата си на терена", каза членът на спортния борд на клуба Макс Еберл на пресконференция в събота. "И децата и тийнейджърите могат да се идентифицират повече с това", добави той.

След победата над Будьо/Глимт с 5:0 в Шампионската лига Майкъл Олисе бе избран за "Играч на мача" и даде интервю пред DAZN.

"Не знам", каза френският национал на въпрос как му се е сторил страхотния гол, който вкара. Репортерът го попита и как се вкарват такива попадения, на което крилото каза: "Стрелям и влиза или не влиза". След още няколко въпроса и едносрични отговори медията прекъсна интервюто, което продължи една минута. Няколко журналисти обвиниха Олизе в липсата на уважение и арогантност.