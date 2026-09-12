Хулио Веласкес: Чувствам се горд с този отбор и тези футболисти

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на Ботев Враца. Той се върна и към загубата от ЦСКА с 2:4 за Суперкупата на България.

"Концентрирани сме върху следващия мач, който предстои. Обичам да анализирам нещата по обективен начин. Анализирахме и мача от онзи ден, имайки предвид какво се случи през първата и през втората част. Смятам, че това, което извършва и прави отборът, е невероятно. Стигнахме до последния кръг на предварителната фаза на Шампионска лига, имайки предвид всичкото натоварване. Успяхме през това време да спечелим всички мачове във вътрешното първенство. Затова искам да оттам заслуженото на футболистите. Трябва да се каже, когато нещата се правят добре, но трябва да се каже и когато не се прави. Ние искаме да сме в такъв сгъстен цикъл. Това води със себе си както физическо, така и емоционално изтощение. Трябва да покажем, че сме готови за това нещо. В крайна сметка сме човешки същества и можем да допуснем грешки, но трябва да се учим то тези грешки", каза Веласкес.

"Не ми се иска да говоря повече за мача с ЦСКА. Трябва да гледаме мача с Ботев Враца. Не е моят първи сезон тук. Напълно наясно сме какъв е стадионът, на който отиваме. Най-вероятно състоянието на тревата там го знаете по-добре от мен. Говорим за адаптация, без да търсим никакви извинения. Трябва да се представим добре и да контролираме малките детайли, които нашият противник прави добре. Ако контролираме тези неща, ще сме в ситуация, в която да спечелим този мач. Трябва да контролираме добре втората топка, да не ги оставяме да имат свободни пространства. Във всяко едно подновяване на играта трябва да сме в правилния интензитет и концентрация, както и да наложим нашия стил на игра. За да се представим добре, трябва да се адаптираме добре към ситуацията. Вече сме го правили на други стадиони с подобен тип атмосфера. Миналия сезон не беше лесен за изиграване мачът там. Напълно наясно сме и го представихме на играчите, че ще бъде труден мач", продължи той.

"Не мога да отговаря колко ротации ще има. Наясно съм за утрешния мач, но няма как да ви кажа. В момента имам нула интерес към мача със Залцбург".

"Кристиан Димитров е наказан. Петко Христов е изключителен професионалист. От Италия ми казаха много хубави неща за него. Не идва от игрови ритъм. Идва от един отбор, който има различен план за игра от нас. Той се адаптира по перфектен начин в съблекалнята ни. Предстои да се адаптира какво сме като отбор, като динамика с и без топка. Искам да бъде обективен. В общи линии аз се чувствам горд с този отбор и тези футболисти. Боли ме за втората част онзи ден. Сякаш нещо вътре в мен не е наред. Всички отбори, които са играли предварителни кръгове, може да видите какво се е случило в тяхното първенство или мачове за Суперкупа. От която и да е страна. Това, което правят футболистите, стабилността в представянето им, отдавам им уважение. Сегашното има значение. Това, което е било преди, има малко значение. Трябва да сме наясно, че няма да бъде лесен мач утре", каза още Веласкес.

"45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор. Супер горд съм с отбора. Обективни сме. Треньорът е пред всички, когато трябва да поеме отговорност. Мустафа Сангаре и Оливер Камдем не са на 100 процента, но някой от тях има възможност да е в групата. Трябва да знаем, че скоро ще сме в пауза за националните отбори, когато ще можем да се възстановим, което е фундаментално. За други футболисти това ще е време да натрупат игрова практика".