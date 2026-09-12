Барселона подписва договори с четирима топ таланти

Барселона приключи успешния летен трансферен прозорец с шест попълнения от най-висока класа: Родри, Антъни Гордън, Карим Адейеми, Габриел Жезус, Жоао Кансело и обещаващия Джеси Бисиву. След затварянето на трансферния прозорец работата на спортното ръководство не спира. Сега идва ред да бъдат подобрени условията на футболистите, които са заслужили увеличение на заплатите благодарение на представянето си и нарасналата си роля в състава на Ханзи Флик. Всички те са млади играчи, уточнява в материал по темата "Мундо депортиво".

Един от примерите е 18-годишният Хамза Абделкарим, който по време на предсезонната подготовка демонстрира качествата си като централен нападател. Заплатата и освобождаващата му клауза вече са подобрени, а договорът му е удължен с още една година – до 2030 г.

Барселона иска да направи същото с още четирима млади футболисти, които доказаха големите си качества. Двама от тях вече имат значителен опит под ръководството на Флик – Марк Бернал (19 години) и Жерард Мартин (24).

Бернал, чийто договор е до 2029 г., вече води разговори със спортното ръководство за подобряване на финансовите си условия. След контузията му в коляното клубът демонстрира своята подкрепа с подобрен договор, придружен от увеличение на освобождаващата клауза до 500 млн. евро и обещание условията му отново да бъдат преразгледани, ако се представя добре. След като Бернал оправда очакванията след възстановяването си, вече е време да подпише нов контракт. Деко вече се е свързал с неговия агент Раул Верду.

Клубът възнамерява да обвърже за по-дълъг период и Жерард Мартин, който е основна фигура за Флик. Настоящият му договор е до 2028 г., а освобождаващата клауза възлиза на 100 млн. евро. Желанието е както заплатата му, така и цената за неговото откупуване да бъдат увеличени. Футболистът вече е информиран за намеренията на клуба.

Още двама играчи попадат сред футболистите, чиито договори трябва да бъдат подновени. Единият е 19-годишният Чави Еспарт – големият залог на Флик през този сезон. През 2025 г. той подписа договор до 2028 г., но с условия и заплата като футболист на втория отбор. След като вече разполага с номер в първия състав, Еспарт заслужава и финансово подобрение. Неговият агент представлява и Феран Торес, но в клуба не очакват проблеми около подновяването на договора.

Последен е случаят на 20-годишния Бриан Фариняс. Той има договор до 2028 г. и беше близо до преминаване в Жирона, но след контузията на Френки Флик реши да го задържи. Сега Фариняс дори разполага с номер от първия отбор. В момента получава заплата като футболист на дубъла, която трябва да бъде приведена в съответствие с нарасналата му роля. Очаква се той да подпише договор до 2031 г.

Барселона желае да поднови договора и на 29-годишния Рафиня, чийто настоящ контракт изтича през 2028 г., както заяви Деко пред RAC1. Засега обаче все още не са предприети конкретни действия.