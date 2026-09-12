Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров. Българският гросмайстор спечели първия ден от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони и поведе с 2,5:1,5 точки в "Clutch Chess: The Legends 2026" в Сейнт Луис.

Двубоят е по правилата на Chess960 - разновидност на шахмата, известна още като Шах на Фишер, а наградният фонд е 144 000 долара. В първия ден Топалов и Каспаров изиграха две партии по ускорен шах и две по блиц. 51-годишният българин успя да се възползва максимално от грешките на именития си съперник.

Каспаров на моменти получаваше по-добри позиции, но именно контролът върху времето се оказа сериозен проблем за 13-ия световен шампион. Топалов демонстрира необходимото спокойствие в критичните моменти и не позволи на руснака да развие преимуществата си. Така българският гросмайстор си осигури аванс преди втория ден на надпреварата.

Съперничеството между Топалов и Каспаров има богата история, изпълнена с емблематични партии. Една от най-великите победи в кариерата на Каспаров е именно срещу българина – в легендарната им партия от турнира във Вайк ан Зее през 1999 г. Топалов обаче има последната дума в професионалната кариера на Каспаров, след като побеждава руснака в последната му официална партия – в Линарес през 2005 г.

Българският гросмайстор има предимство и в предишния им сблъсък по Chess960. През 2018 г., отново в Сейнт Луис, Топалов надделява над Каспаров с 14,5:11,5 точки в 960 Champions Showdown. Сега той отново има възможност да запише престижен успех срещу един от най-великите шахматисти в историята.