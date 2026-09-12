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Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров

Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров

12 Септември, 2026 15:28 510 5

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Българският гросмайстор спечели първия ден от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони и поведе с 2,5:1,5 точки в "Clutch Chess: The Legends 2026" в Сейнт Луис

Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Веселин Топалов започна по отличен начин битката си с Гари Каспаров. Българският гросмайстор спечели първия ден от сблъсъка между двамата бивши световни шампиони и поведе с 2,5:1,5 точки в "Clutch Chess: The Legends 2026" в Сейнт Луис.

Двубоят е по правилата на Chess960 - разновидност на шахмата, известна още като Шах на Фишер, а наградният фонд е 144 000 долара. В първия ден Топалов и Каспаров изиграха две партии по ускорен шах и две по блиц. 51-годишният българин успя да се възползва максимално от грешките на именития си съперник.

Каспаров на моменти получаваше по-добри позиции, но именно контролът върху времето се оказа сериозен проблем за 13-ия световен шампион. Топалов демонстрира необходимото спокойствие в критичните моменти и не позволи на руснака да развие преимуществата си. Така българският гросмайстор си осигури аванс преди втория ден на надпреварата.

Съперничеството между Топалов и Каспаров има богата история, изпълнена с емблематични партии. Една от най-великите победи в кариерата на Каспаров е именно срещу българина – в легендарната им партия от турнира във Вайк ан Зее през 1999 г. Топалов обаче има последната дума в професионалната кариера на Каспаров, след като побеждава руснака в последната му официална партия – в Линарес през 2005 г.

Българският гросмайстор има предимство и в предишния им сблъсък по Chess960. През 2018 г., отново в Сейнт Луис, Топалов надделява над Каспаров с 14,5:11,5 точки в 960 Champions Showdown. Сега той отново има възможност да запише престижен успех срещу един от най-великите шахматисти в историята.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор
    Браво Весо. Бий този гнусар, без род и родина.

    15:36 12.09.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Пожелавам оспех на русенският ром,но тва е шах между пенционери .🦍🥳🤣👍

    15:46 12.09.2026

  • 3 селянина с коло

    3 1 Отговор
    тоя от снимката какво точно работи? какъв неговия приход към държавата?

    или е нищо правец като политиците ни? после искат да седнат на масата и да ядат а те един ред домати не са изкопали

    15:52 12.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки...

    0 0 Отговор
    това не е шах в класическият му вид.Това е така нареченият шах без ТЕОРИЯ ...В класическият шахмат някой като Боби Фишер е сметнал ,че е много разработен като теория и решава да промени местата на конете със царя и царицата.Топовете и офицерите си остават на местата..Рокадо се прави като се освободи от фигури и има пряк път между цар и топ при недвижен нито цар нито топ.правилата са на нормален шах.като толкова ви се гледа шах-класически,вижте един финал на България преди много години,как топалов загуби от Дядо дръмпир за 17хода във френска защита...

    16:02 12.09.2026

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