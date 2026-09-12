Двама нови треньори се присъединиха към щаба на Моралес в ЦСКА

Две нови лица се присъединиха в щаба на временния треньор на ЦСКА – Даниел Моралес. Това са бившият национал Васил Божиков и Ивайло Иванов.

Първият бе асистент на бразилеца в третия тима на „червените“, а бившият вратар до момента работеше в дубъла на ЦСКА.

Иванов неколкократно е бил в представителния тим, включително с Даниел Моралес при предишния му престой като временен наставник през 2020 г.

Двамата ще заемат местата на Калоян Генов и Христо Митов, които бяха доведени от Христо Янев в ЦСКА.

Очаква се в щаба да остане анализаторът Мартин Стоянов, който беше част от екипа на Христо Янев.