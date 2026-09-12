Любомир Стефанов: Интригата е кой ще стигне до балотаж срещу Йотова

ГЕРБ със сигурност няма да спечели от решението да не издига свой кандидат за президентските избори. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” политологът Любомир Стефанов, коментирайки номинациите за кандидати за президент за предстоящия през октомври вот за държавен глава.
По думите му решението на партията е свързано с политически сметки, но аргументите, с които Бойко Борисов го обяснява, не са достатъчно убедителни. „На избори няма олимпийски принцип. Ако някой си мисли, че има, той е заради субсидия. На тема президентски избори няма субсидия. Само на парламентарните има“, обясни политологът.
Според него отпада и аргументът, че ГЕРБ не разполага с ресурс за президентска кампания, тъй като партията вече има парламентарна субсидия. „Другото вече са тънки сметки. Тънки сметки, които на мен не са ми понятни“, каза той. И допълни, че решението на ГЕРБ да не участва със собствен кандидат може да остави част от избирателите ѝ без ясна политическа посока. „Когато даден електорат го оставяш без фокусна точка, без някакво ядро, някаква точка в кампанията, която да го държи в събрано състояние, неразпилян, на местните избори как ще го събереш?“, попита той.
Стефанов изтъкна, че избирателите на различните партии не са строго обвързани с една политическа формация и част от тях могат да променят предпочитанията си. Особено динамичен според него е електоратът на „Прогресивна България“. „Те не са организирани в смисъл на партийна логика. Те са по симпатии. Там емоцията движи нещата“, коментира той.
И беше категоричен, че не очаква всички избиратели, подкрепяли формацията, автоматично да застанат зад Илияна Йотова. „Милион и четиристотин хиляди няма как автоматично да отидат при нея. Въпросът е каква част от тях ще останат. Значителна най-вероятно. Обаче другите ще отидат на друго място. Абсолютно сигурно“, прогнозира той.
Част от тези гласове могат да се насочат към „Възраждане“, „Продължаваме Промяната“ или ГЕРБ. Стефанов припомни, че значителна част от избирателите, подкрепили Румен Радев на втория му президентски мандат, са били свързани с т.нар. партии на промяната.
Политологът коментира и разделението между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Според него кандидатите на двете формации трудно биха достигнали до балотаж, ако се явят разделени. „Техните кандидати, като са разделени - да припомня, че не са заедно, а поотделно, не могат да докарат резултат, който да ги прати на балотаж. Гюров е единственият изход за тях“, смята Стефанов.
По отношение на шансовете на кандидатите Стефанов смята, че към настоящия момент интригата е основно за второто място, което дава право на участие в балотажа срещу Илияна Йотова. „Не виждам кои са другите, които могат да отидат първи на балотаж освен нея. Въпросът е кой ще бъде втори на балотажа и респективно ще участва в дуела срещу нея“, заяви политологът.
Любомир Стефанов: Интригата е кой ще стигне до балотаж срещу Йотова
12 Септември, 2026 16:47, обновена 12 Септември, 2026 16:51 420 19
ГЕРБ няма да спечели от отказа да издигне свой кандидат за президент, смята политологът
ГЕРБ със сигурност няма да спечели от решението да не издига свой кандидат за президентските избори. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” политологът Любомир Стефанов, коментирайки номинациите за кандидати за президент за предстоящия през октомври вот за държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калоян Методиев бивш шеф на радев
👎Днес Константин Проданов заяви: "В никакъв случай не трябва да се слага знак на равенство между премиера Радев и президента Йотова". Дословен цитат. Не е подкрепа, не е неутрално изказване, а е разграничително.
✋Вчера депутатите им отказаха да коментират нарко-скандала и пратиха репортерите в президентството с думите, че нямат нищо общо. Измиха си ръцете като Пилат Понтийски.
✊Междувременно ивайловградската структура на прогресистите се разбунтува срещу ръководството в София .
Местната организация обяви, че отказва да работи за кампанията на Илияна Йотова заради присъствието на кмета Диана Овчарова в инициативния й комитет. Кадър на ГЕРБ и ДПС. Явно е само началото.
💞Да добавим и кмета на Елин Пелин, който е изключително близък на Радев. Вече като кандидат-президент. Той посрещна Радев пред президентството, когато напусна поста, за да прави партия. В Елин Пелин глас няма да види Йотова.
🍂 Да добавим и листопада в комитета (вече шеговито определян като нарко-комитета в социалните мрежи) на Йотова. Засега са напуснали двама души. По един на ден.
🚋 Да добавим и, че Йотова се самономинира. А радевистите я подкрепиха на тротоара пред партийния си офис, до трамвая на Солни пазар, в някаква пародия на брифинг (единствения им като партия досега).
📉Да не говорим за катастрофиращата социално-икономическа политика на правителството, която дорисува цялата картина в мрачни краски.
Коментиран от #8
16:53 12.09.2026
2 Костов
Коментиран от #7
16:54 12.09.2026
3 хехе
16:54 12.09.2026
4 Първанов
16:56 12.09.2026
5 Българин
Коментиран от #13
16:56 12.09.2026
6 Овчар
16:56 12.09.2026
7 Прогресивен наркодилър
До коментар #2 от "Костов":Не мисля че ще спечели на балотаж. Ще е на втори избори с Гюров, където вече е възможна организация на вота и неочаквана изненада, така мисля.
16:59 12.09.2026
8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
9 да да
16:59 12.09.2026
10 няма интрига
Това че имало интрига е смехотворно.
Третия, който и да е той, я вземе 10 процента я не.
Приемам тези заявления за пропаганда, не за некадърност.
17:00 12.09.2026
11 Пустиня(к)
17:01 12.09.2026
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #16
17:04 12.09.2026
13 Шъ пичели ами
До коментар #5 от "Българин":Няма значение кого е помилвала. Важното е, че е за Русия.
Коментиран от #17
17:04 12.09.2026
14 МАСОНСКА ЛОЖА СТОЛИПИНОВО
17:07 12.09.2026
15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
16 Добре Казано !
До коментар #12 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Но Не се Знае !
Колко Са Овцете !
И кокошките !
В Тая Държава !
17:08 12.09.2026
17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #13 от "Шъ пичели ами":Важното е че тази мутреса обслужва ДС на БКП и ченгетата милиционери които създадоха ВИС 2 МУЛТИГРУП СИК КЛУБ 777 ОРЕЛ МУТРИТЕ И ОЛИГАРХИЯТА ,,ВАЖНОТО Е ЧЕ МУТРЕСАТА ЙОТОВА СЛУЖИ НА ДОМУСЧИЕВ ГЕРГОВ ОЛИГАРХИЯТА И ЧЕ ТИ СИ БЕДНЯК РАБОТЕЩ БЕДЕН НА 700 ЕВРА МЕСЕЧНО НО ППНЕЖЕ СИ П,,У,,ТЬО И К,,У,,Р,,ВА БЕЗРОДНА АНТИБЪЛГАРСКА И ПУСКАШ М,А,ЙКА ТИ ДА СЕ Е,,Б,,Е С ЦИ,,ГАНИ ЩЕ ГЛАСУВАШ ЗА ЙОТОВА ЩОТО СИ МЕНТАЛНО БОЛЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ ОТ,ПАДЪК НАЛИ
17:08 12.09.2026
18 Хасковски каунь
17:10 12.09.2026
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