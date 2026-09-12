Масирана руска атака по Украйна: трима загинали и десетки ранени

Русия е нанесла масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта и сутринта на 12 септември, като удари са регистрирани в най-малко 10 области. По последни потвърдени данни най-малко трима души са загинали, а десетки са ранени. Украинските власти съобщават за поражения по жилищни сгради и критична инфраструктура.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от началото на денонощието противовъздушната отбрана е унищожила над 200 въздушни цели, но въпреки това са регистрирани попадения в редица региони. По думите му атаките са засегнали Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Киевска, Житомирска, Ровненска и други области.
Най-тежка остава ситуацията в Одеса. Ракетен удар е поразил многоетажна жилищна сграда, като спасителни екипи продължават работа на място. По данни, цитирани от Зеленски, 37 души са пострадали, а двама души все още се издирват. Associated Press също потвърждава тежки поражения в Одеса и околността, като посочва десетки ранени и сериозни щети по горните етажи на жилищна сграда.
В Черноморск, Одеска област, руски дрон е ударил хотел. Според украинския президент са ранени 11 души, сред които шестима с ограничена подвижност.
В Запорожка област два човека са загинали при удар с дрон по жилищен район, а шестима са ранени. AP потвърждава двама загинали при нощната атака срещу Запорожие.
В Кривой Рог ракетен удар по критична инфраструктура е отнел живота на един човек. Още трима са получили ранения, съобщават местните власти.
Има двама ранени и в Киевска област, а в Житомирска и Ровненска област са били поразени бензиностанции. Към момента няма потвърдени данни за жертви при тези удари.
Зеленски призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и да ускорят доставките на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинското ръководство настоява, че нарастващият интензитет на руските ракетни и дронови удари изисква по-силен международен отговор.
Атаката идва само ден след нова серия руски удари по Киев и други части на Украйна, при които също имаше жертви и десетки ранени. Reuters съобщи на 11 септември за удари по бензиностанции в украинската столица и по други цивилни и инфраструктурни обекти.
Към момента Москва не е предоставила подробна информация за целите на атаката от 12 септември. Русия традиционно заявява, че атакува военни и свързани с отбраната обекти, докато украинските власти посочват, че при въздушните удари системно се засягат жилищни райони и гражданска инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
Днес цял ден блъскаме по Ровно и западните покрайнини на окраина ,не останаа много бензиностанции и влакове тамА
16:59 12.09.2026
2 Българка
Време е за бялото знаме от укрите. Или до последния укринец.
Коментиран от #18
17:00 12.09.2026
3 Да спрат
17:01 12.09.2026
4 Някой
17:01 12.09.2026
5 Кина
17:03 12.09.2026
6 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
17:04 12.09.2026
7 Мишел
17:05 12.09.2026
8 ВВП
17:05 12.09.2026
9 Бай Хасан
17:06 12.09.2026
10 Зелето
17:06 12.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #31
17:08 12.09.2026
13 Зелю
17:09 12.09.2026
14 Пич
Всеки ден ще е така...!!!
И- всяка нощ...
17:10 12.09.2026
15 Хи хи
Коментиран от #34
17:13 12.09.2026
16 Гаргамел
Коментиран от #24
17:14 12.09.2026
17 ВВП
Коментиран от #33
17:14 12.09.2026
18 Войвод
До коментар #2 от "Българка":Трай бе минзухар пола не си знаеш
17:16 12.09.2026
19 ВВП
17:17 12.09.2026
20 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ
17:17 12.09.2026
21 Спри войната за да няма убити и ранени
Русофилите намират начин да избягат , дезертират и не убиват руснаци.
Зелен ски прави сензация с трима убити и десетки ранени в Одеса вероятно русофили каквито са повечето жители на Одеса .
Виж какво прави Биби в неговата безпощадна война.
И окупираните територии .
17:17 12.09.2026
22 Рублевка
Украйна пабеждава, а зеленски все риве.
Коментиран от #26
17:21 12.09.2026
23 Фойерверки
Коментиран от #29
17:23 12.09.2026
24 Смърфинг
До коментар #16 от "Гаргамел":Хубаво е да живееш в приказния свят на бг мисирките, обаче рано или късно се сблъскваш с реалността.
17:25 12.09.2026
25 az СВО Победа 81
Лъжа!
Отдавна има подробна информация за ударите на МО на РФ.
17:25 12.09.2026
26 Антидепресанти
До коментар #22 от "Рублевка":На какви хапчета си?
17:26 12.09.2026
27 Рублевка
Най-силната армия, а все иска пари. Русия бедна и слаба, а сама си плаща сметката. Пари не проси.
17:33 12.09.2026
28 сеирджия от сащ
17:34 12.09.2026
29 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
До коментар #23 от "Фойерверки":Косирана
17:34 12.09.2026
30 Най ми е интересно
17:39 12.09.2026
31 хихи
До коментар #12 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Магарев Няма да бяга! Чака ги на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"
17:40 12.09.2026
32 хххх
17:41 12.09.2026
33 Верно бе,
До коментар #17 от "ВВП":днеска един распрааше Дека че клекнат! Имали нафака само за година и пол! Ма надрусан ле беше ил пиян ...!?
17:41 12.09.2026
34 Важното е руският тролей да е на
До коментар #15 от "Хи хи":линия 24/7. Останалото няма значение :)
17:42 12.09.2026
35 Важното е руският тролей да е на
17:43 12.09.2026
36 Важното е руският тролей да е на
17:43 12.09.2026
37 Доналд Тръмп
и има трима загинали
а на мен за 180 момиченца даже се възмущаваха
17:45 12.09.2026
38 Евроатлантик
17:45 12.09.2026
39 Зеления вие на умрело
Да би мирно седело, не би чудо видело.
Коментиран от #41
17:46 12.09.2026
40 Гогол
Кажете и какво точно е имало ма тези последни етажи??Или ни мислите за балъци,че не знаем?
17:49 12.09.2026
41 Зеленият не е важен.
До коментар #39 от "Зеления вие на умрело":Важно е руският тролей на сайта да копира 300 коментара всеки ден :)
17:50 12.09.2026
42 16та република
17:53 12.09.2026