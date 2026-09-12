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Масирана руска атака по Украйна: трима загинали и десетки ранени
  Тема: Украйна

Масирана руска атака по Украйна: трима загинали и десетки ранени

12 Септември, 2026 16:56 1 294 42

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  • ранени

Най-тежко е положението в Одеса, Запорожие и Кривой Рог

Масирана руска атака по Украйна: трима загинали и десетки ранени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е нанесла масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта и сутринта на 12 септември, като удари са регистрирани в най-малко 10 области. По последни потвърдени данни най-малко трима души са загинали, а десетки са ранени. Украинските власти съобщават за поражения по жилищни сгради и критична инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от началото на денонощието противовъздушната отбрана е унищожила над 200 въздушни цели, но въпреки това са регистрирани попадения в редица региони. По думите му атаките са засегнали Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Киевска, Житомирска, Ровненска и други области.

Най-тежка остава ситуацията в Одеса. Ракетен удар е поразил многоетажна жилищна сграда, като спасителни екипи продължават работа на място. По данни, цитирани от Зеленски, 37 души са пострадали, а двама души все още се издирват. Associated Press също потвърждава тежки поражения в Одеса и околността, като посочва десетки ранени и сериозни щети по горните етажи на жилищна сграда.

В Черноморск, Одеска област, руски дрон е ударил хотел. Според украинския президент са ранени 11 души, сред които шестима с ограничена подвижност.

В Запорожка област два човека са загинали при удар с дрон по жилищен район, а шестима са ранени. AP потвърждава двама загинали при нощната атака срещу Запорожие.

В Кривой Рог ракетен удар по критична инфраструктура е отнел живота на един човек. Още трима са получили ранения, съобщават местните власти.

Има двама ранени и в Киевска област, а в Житомирска и Ровненска област са били поразени бензиностанции. Към момента няма потвърдени данни за жертви при тези удари.

Зеленски призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и да ускорят доставките на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинското ръководство настоява, че нарастващият интензитет на руските ракетни и дронови удари изисква по-силен международен отговор.

Атаката идва само ден след нова серия руски удари по Киев и други части на Украйна, при които също имаше жертви и десетки ранени. Reuters съобщи на 11 септември за удари по бензиностанции в украинската столица и по други цивилни и инфраструктурни обекти.

Към момента Москва не е предоставила подробна информация за целите на атаката от 12 септември. Русия традиционно заявява, че атакува военни и свързани с отбраната обекти, докато украинските власти посочват, че при въздушните удари системно се засягат жилищни райони и гражданска инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    32 0 Отговор
    Е масирана масирана ,колко да е масирана ,само трима минус ...
    Днес цял ден блъскаме по Ровно и западните покрайнини на окраина ,не останаа много бензиностанции и влакове тамА

    16:59 12.09.2026

  • 2 Българка

    48 3 Отговор
    Браво на русите и президента Путин!!!
    Време е за бялото знаме от укрите. Или до последния укринец.

    Коментиран от #18

    17:00 12.09.2026

  • 3 Да спрат

    50 1 Отговор
    да крият боеприпаси и военни в цивилните квартали и няма да бомбят там. Сами са си виновни!

    17:01 12.09.2026

  • 4 Някой

    42 0 Отговор
    Удриии, нихната мама фашистка

    17:01 12.09.2026

  • 5 Кина

    41 1 Отговор
    Вече ми е жал за украинските войничета..! В момента на фронта има около 77.000 жени и те ще свършат и после НА КЪДЕ..? Единственото оръжие на власта са наркотиците това подчинява войската защото са пристрастени..! Жалка картинка.

    17:03 12.09.2026

  • 6 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    40 1 Отговор
    Е ясно че окраина едва ли ще изкара зимата.

    17:04 12.09.2026

  • 7 Мишел

    27 0 Отговор
    Днес има ракетно-дронови атаки срещу западна Украйна, но най- мощни са руските удари срещу Луцк.

    17:05 12.09.2026

  • 8 ВВП

    33 0 Отговор
    Само трима ли ?.Само в Бургас вчера са самоутрепаха 5 пияници..Обаче окропитеците са безсмъртни .

    17:05 12.09.2026

  • 9 Бай Хасан

    37 1 Отговор
    Путин много я бави тази операция отдавна трябваше да ги изчистят тези урко фалангите те нарушиха минския договор и заслужават си съдбата точка по въпроса а който милее за Украйна да стяга мишката и на фронта за пушено месо онези депутати от ПП ДБ и Гюров който даде дванайсет милиона на Украйна да ги товарят на самолета и ги пуснете без парашути над Украйна

    17:06 12.09.2026

  • 10 Зелето

    29 0 Отговор
    отново побеждава . И така до края на Украйна

    17:06 12.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    22 32 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил от развитието на ситуацията в окраина.

    Коментиран от #31

    17:08 12.09.2026

  • 13 Зелю

    25 20 Отговор
    Чичо да прати пак Витьок и Зетьок че голем бой ядем тая седмица, сичките боеприпаси от Урцулите заминаха останаха само голден тойлетс

    17:09 12.09.2026

  • 14 Пич

    17 21 Отговор
    Може би не го е очаквал някой...?!
    Всеки ден ще е така...!!!
    И- всяка нощ...

    17:10 12.09.2026

  • 15 Хи хи

    24 21 Отговор
    За да има мир, зеленото жуже трябва да бъде изпратено в Москва да преговаря за мир ! Ако не може да договори мир, значи е некадърно, и трябва да бъде сменено ! И без това мандата му е изтекъл !!

    Коментиран от #34

    17:13 12.09.2026

  • 16 Гаргамел

    0 23 Отговор
    От рубриката "Всичко върви по план": Вече и най-големият руски военен Z-канал "Rybar" потвърждава, че армията на Путин търпи поражение в района на Лиман, Донецка област. Видео:

    Коментиран от #24

    17:14 12.09.2026

  • 17 ВВП

    11 0 Отговор
    Рф няма ракети и дронове .няма чипове..Спокойно..затова са мултики.

    Коментиран от #33

    17:14 12.09.2026

  • 18 Войвод

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    Трай бе минзухар пола не си знаеш

    17:16 12.09.2026

  • 19 ВВП

    16 0 Отговор
    Всичко което се пише е измислица на Киев и режима..РФ няма ракети ,няма снаряди ,няма ..

    17:17 12.09.2026

  • 20 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ

    5 1 Отговор
    От днес успешно вкара окраинапдо 1934 година.

    17:17 12.09.2026

  • 21 Спри войната за да няма убити и ранени

    17 0 Отговор
    Зелен чук изпраща на фронта десетки хиляди у краинци на сигурна смърт. И всичките все русофоби.
    Русофилите намират начин да избягат , дезертират и не убиват руснаци.
    Зелен ски прави сензация с трима убити и десетки ранени в Одеса вероятно русофили каквито са повечето жители на Одеса .
    Виж какво прави Биби в неговата безпощадна война.
    И окупираните територии .

    17:17 12.09.2026

  • 22 Рублевка

    14 0 Отговор
    Володимир Зеленски заяви, че от началото на денонощието противовъздушната отбрана е унищожила над 200 въздушни цели...

    Украйна пабеждава, а зеленски все риве.

    Коментиран от #26

    17:21 12.09.2026

  • 23 Фойерверки

    7 1 Отговор
    Последно, масирана или комбинирана?

    Коментиран от #29

    17:23 12.09.2026

  • 24 Смърфинг

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гаргамел":

    Хубаво е да живееш в приказния свят на бг мисирките, обаче рано или късно се сблъскваш с реалността.

    17:25 12.09.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    12 2 Отговор
    "Към момента Москва не е предоставила подробна информация за целите на атаката от 12 септември."

    Лъжа!
    Отдавна има подробна информация за ударите на МО на РФ.

    17:25 12.09.2026

  • 26 Антидепресанти

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Рублевка":

    На какви хапчета си?

    17:26 12.09.2026

  • 27 Рублевка

    16 2 Отговор
    Зеленски: Имаме най-силната армия, нужни сме на Европа в НАТО...

    Най-силната армия, а все иска пари. Русия бедна и слаба, а сама си плаща сметката. Пари не проси.

    17:33 12.09.2026

  • 28 сеирджия от сащ

    1 6 Отговор
    гражданската война в ссср продължава!

    17:34 12.09.2026

  • 29 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Фойерверки":

    Косирана

    17:34 12.09.2026

  • 30 Най ми е интересно

    6 1 Отговор
    Като прочета за масирана атака с три жертви. Много трябва да се учат от евреите руснаците.

    17:39 12.09.2026

  • 31 хихи

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Магарев Няма да бяга! Чака ги на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    17:40 12.09.2026

  • 32 хххх

    4 5 Отговор
    !4 години непрекъкъснат терор на Русия над Украйна. Милиони жертви и десетки милиони съсипани човешки съдби за кефа на Путин.

    17:41 12.09.2026

  • 33 Верно бе,

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "ВВП":

    днеска един распрааше Дека че клекнат! Имали нафака само за година и пол! Ма надрусан ле беше ил пиян ...!?

    17:41 12.09.2026

  • 34 Важното е руският тролей да е на

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хи хи":

    линия 24/7. Останалото няма значение :)

    17:42 12.09.2026

  • 35 Важното е руският тролей да е на

    5 2 Отговор
    линия 24/7. Останалото няма значение :)

    17:43 12.09.2026

  • 36 Важното е руският тролей да е на

    5 2 Отговор
    линия 24/7. Останалото няма значение :)

    17:43 12.09.2026

  • 37 Доналд Тръмп

    5 6 Отговор
    Ето виждате ли
    и има трима загинали
    а на мен за 180 момиченца даже се възмущаваха

    17:45 12.09.2026

  • 38 Евроатлантик

    6 3 Отговор
    Ударили са предимно няколко жилищни сгради и се преувеличава ефекта от тези терористични, отчаяни удари на фашистите .

    17:45 12.09.2026

  • 39 Зеления вие на умрело

    4 5 Отговор
    Зеления вие на умрело, ама няма кой да му помогне.
    Да би мирно седело, не би чудо видело.

    Коментиран от #41

    17:46 12.09.2026

  • 40 Гогол

    1 4 Отговор
    "десетки ранени и сериозни щети по горните етажи на жилищна сграда."
    Кажете и какво точно е имало ма тези последни етажи??Или ни мислите за балъци,че не знаем?

    17:49 12.09.2026

  • 41 Зеленият не е важен.

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Зеления вие на умрело":

    Важно е руският тролей на сайта да копира 300 коментара всеки ден :)

    17:50 12.09.2026

  • 42 16та република

    0 0 Отговор
    Браво на руснаците!

    17:53 12.09.2026

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