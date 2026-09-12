Масирана руска атака по Украйна: трима загинали и десетки ранени

Русия е нанесла масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна през нощта и сутринта на 12 септември, като удари са регистрирани в най-малко 10 области. По последни потвърдени данни най-малко трима души са загинали, а десетки са ранени. Украинските власти съобщават за поражения по жилищни сгради и критична инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от началото на денонощието противовъздушната отбрана е унищожила над 200 въздушни цели, но въпреки това са регистрирани попадения в редица региони. По думите му атаките са засегнали Одеска, Запорожка, Днепропетровска, Киевска, Житомирска, Ровненска и други области.

Най-тежка остава ситуацията в Одеса. Ракетен удар е поразил многоетажна жилищна сграда, като спасителни екипи продължават работа на място. По данни, цитирани от Зеленски, 37 души са пострадали, а двама души все още се издирват. Associated Press също потвърждава тежки поражения в Одеса и околността, като посочва десетки ранени и сериозни щети по горните етажи на жилищна сграда.

В Черноморск, Одеска област, руски дрон е ударил хотел. Според украинския президент са ранени 11 души, сред които шестима с ограничена подвижност.

В Запорожка област два човека са загинали при удар с дрон по жилищен район, а шестима са ранени. AP потвърждава двама загинали при нощната атака срещу Запорожие.

В Кривой Рог ракетен удар по критична инфраструктура е отнел живота на един човек. Още трима са получили ранения, съобщават местните власти.

Има двама ранени и в Киевска област, а в Житомирска и Ровненска област са били поразени бензиностанции. Към момента няма потвърдени данни за жертви при тези удари.

Зеленски призова международните партньори да засилят натиска върху Москва и да ускорят доставките на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинското ръководство настоява, че нарастващият интензитет на руските ракетни и дронови удари изисква по-силен международен отговор.

Атаката идва само ден след нова серия руски удари по Киев и други части на Украйна, при които също имаше жертви и десетки ранени. Reuters съобщи на 11 септември за удари по бензиностанции в украинската столица и по други цивилни и инфраструктурни обекти.

Към момента Москва не е предоставила подробна информация за целите на атаката от 12 септември. Русия традиционно заявява, че атакува военни и свързани с отбраната обекти, докато украинските власти посочват, че при въздушните удари системно се засягат жилищни райони и гражданска инфраструктура.