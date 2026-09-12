"Приложна магия 2" е напът да детронира "Спайдър-Мен: Нов ден" от челното място в боксофиса

Дългоочакваното продължение „Приложна магия 2“ със Сандра Бълок и Никол Кидман има шанс да сложи край на шестседмичната доминация на „Спайдър-мен: Нов ден“ в северноамериканския боксофис.

Според прогнозата на Boxoffice Pro продължението на култовия филм от 1998 г. може да дебютира с между 40 и 50 млн. долара през първия си уикенд. Това би било достатъчно, за да изведе продукцията на Warner Bros. начело на класацията.

Анализаторът Даниъл Лория очаква стартът да бъде по-силен от този на миналогодишното продължение на „Шантав петък“, което също разчиташе на носталгията към утвърден филм и предимно женска публика.

„Приложна магия 2“ събира отново актрисите Сандра Бълок и Никол Кидман като сестрите Сали и Джилиън Оуенс, 28 години след оригинала. В актьорския състав се завръщат още Даян Уийст и Стокард Чанинг, а към тях се присъединяват Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс и Лий Пейс. Режисьор е носителката на „Оскар“ Сузане Биер.

Филмът тръгна по българските кина на 11 септември. Историята отново се фокусира върху семейство Оуенс и проклятието, което преследва жените в рода, като този път по-голяма роля получава новото поколение.

Представянето на „Приложна магия 2“ е особено важно за Warner Bros., която влиза в последната третина на 2026 г. след значително по-слаба година в сравнение с 2025-а. Миналата година студиото постигна както комерсиални, така и наградни успехи с „Minecraft: Филмът“, „Грешници“ и „Битка след битка“. Последният впоследствие спечели и „Оскар“ за най-добър филм и режисура.

През 2026 г. резултатите са по-неравномерни. „Брулени хълмове“ премина границата от 270 млн. долара в световния боксофис, но други големи заглавия на Warner Bros. не оправдаха очакванията. По данни, цитирани от американски медии, студиото все още няма филм с над 100 млн. долара приходи само в Северна Америка през тази година, нещо, което не се е случвало от 2001 г.

В същото време „Спайдър-мен: Нов ден“ се превърна в един от най-големите хитове на годината. Филмът с Том Холанд и Зендая е събрал над 2,4 млрд. долара по света, от които повече от 920 млн. долара в Северна Америка.

Warner Bros. разчита на няколко силни заглавия до края на годината. Сред тях са „Digger“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту с Том Круз, който излиза през октомври, както и „Дюн: Част трета“ на Дени Вилньов, насрочен за декември.

За Сандра Бълок „Приложна магия 2“ бележи и значимо завръщане към голямото кино след няколкогодишна пауза. Оригиналният „Приложна магия“ беше приет хладно при премиерата си през 1998 г., но постепенно придоби култов статут, който близо три десетилетия по-късно доведе до създаването на продължението.