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ЦСКА преговаря треньор, станал шампион в две държави

ЦСКА преговаря треньор, станал шампион в две държави

12 Септември, 2026 15:59 1 127 2

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Той все още не е навърши 40 години и е ставал шампион на две държави

ЦСКА преговаря треньор, станал шампион в две държави - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА продължава усилено да търси нов треньор, който да наследи Христо Янев. Един от вариантите пред "червените" е бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич. Нашата медия научи още, че ръководството на "армейците" води напреднали преговори и с друг специалист.

Той все още не е навърши 40 години и е ставал шампион на две държави. Също така е водил и отбор, срещу който Левски е играл в евротурнирите.

Въпросният специалист е работил още в Германия и Русия.

Очаква се в следващите дни ЦСКА да финализира преговорите с един от набелязаните имена за нов треньор на отбора. Дотогава тимът ще бъде воден от Даниел Моралес.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учител по БЕЛ

    1 1 Отговор
    Преговаря се урок, предишен материал. За трайно усвояване на знанията. Разбира се, "преговаряне" на човек би могло да се използва и в преносен смисъл (в контекст: "за мен той е като прочетена книга"). В статията, предполагам, случаят не е такъв. Моля за елементарна грамотност!

    Коментиран от #2

    16:09 12.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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