ЦСКА преговаря треньор, станал шампион в две държави

ЦСКА продължава усилено да търси нов треньор, който да наследи Христо Янев. Един от вариантите пред "червените" е бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич. Нашата медия научи още, че ръководството на "армейците" води напреднали преговори и с друг специалист.

Той все още не е навърши 40 години и е ставал шампион на две държави. Също така е водил и отбор, срещу който Левски е играл в евротурнирите.

Въпросният специалист е работил още в Германия и Русия.

Очаква се в следващите дни ЦСКА да финализира преговорите с един от набелязаните имена за нов треньор на отбора. Дотогава тимът ще бъде воден от Даниел Моралес.