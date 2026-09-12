ЦСКА преговаря треньор, станал шампион в две държави

ЦСКА продължава усилено да търси нов треньор, който да наследи Христо Янев. Един от вариантите пред "червените" е бившият треньор на Лудогорец Игор Йовичевич. Нашата медия научи още, че ръководството на "армейците" води напреднали преговори и с друг специалист.
Той все още не е навърши 40 години и е ставал шампион на две държави. Също така е водил и отбор, срещу който Левски е играл в евротурнирите.
Въпросният специалист е работил още в Германия и Русия.
Очаква се в следващите дни ЦСКА да финализира преговорите с един от набелязаните имена за нов треньор на отбора. Дотогава тимът ще бъде воден от Даниел Моралес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учител по БЕЛ
Коментиран от #2
16:09 12.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.