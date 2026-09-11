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Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика

Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика

11 Септември, 2026 17:12, обновена 11 Септември, 2026 17:48 1 107 59

  • владимир путин-
  • брикс-
  • нарендра моди-
  • петрол

Руският президент посочи, че през последните пет години страните от БРИКС са генерирали над 40% от световния БВП, докато делът на страните от Г-7 е бил едва 29 на сто

Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин говори за променящата се световна икономика в рамките на визитата си в Индия по повод бизнес форума на БРИКС. Той заяви, че са се появили нови "двигатели на развитието", които заменят старите "лидери", предава РБК.

"В момента светът преминава през етап на дълбока структурна трансформация. Това се дължи на факта, че нови двигатели на развитието заемат мястото на старите лидери - или, нека кажем, на "старите лидери", които бяха в челните редици на икономическия растеж през втората половина на миналия век", заяви Путин.

Той отбеляза, че това е повтаряща се тенденция в световен мащаб. Руският президент посочи, че през последните пет години страните от БРИКС са генерирали над 40% от световния БВП, докато делът на страните от Г-7 е бил едва 29%.

"Ако погледнем световния икономически растеж през същия период, близо половината от него се дължи на страните от нашия съюз, докато на Г-7 се падат едва 18%", добави държавният глава.

Срещата на върха на БРИКС е насрочена за 12-13 септември. Според Юрий Ушаков, помощник на руския президент, по време на посещението си Путин може да проведе разговори с египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и с редица други световни лидери.

Осемнадесетата среща на върха на БРИКС през 2026 г. ще се съсредоточи върху укрепването на сътрудничеството между страните членки и справянето с ключови глобални икономически, технологични и екологични предизвикателства. Програмата на Индия поставя специален акцент върху приоритетите на страните от Глобалния Юг, иновациите, цифровото сътрудничество, смекчаването на последиците от изменението на климата и устойчивото развитие.

Индийският премиер Нарендра Моди и руският президент Владимир Путин разговаряха по-рано днес, на втората си среща за последните две седмици и на която бяха обсъдени въпроси, основно засягащи двустранните отношения на двете дългогодишни държави съюзници в областта на търговията, енергетиката и отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорите между двамата държавници се провеждат в навечерието на годишната среща на върха на лидерите на БРИКС в индийската столица, в която ще вземе участие китайският президент Си Цзинпин и иранския му колега Масуд Пезешкиан, наред с други високопоставени лица.

Очаква се Моди и Путин да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика, торовете, отбраната, критичните минерали, промишленото производство, железопътния транспорт и стоманодобивната промишленост, посочи индийски представител.

На 31 август двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Киргизстан – Бишкек, където Моди подчерта пред Путин, че войната в Украйна трябва да приключи в името на човечеството и посочи, че Делхи ще подкрепи всяко мирно усилие за прекратяване на военните действия.

Заедно с Китай, Индия е един от най-големите купувачи на руски петрол – ход, който се смята за помощ за Москва да попълни бюджета си, след като изпрати десетки хиляди свои войници на фронта в Украйна през 2022 г. и беше подложена на строги западни санкции.

Индия обаче, се стремеше да се противопостави на натиска и посочи, че голямото ѝ население и икономика се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни доставки на енергия.

Делхи отбеляза също, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен само със средствата на дипломацията и диалога, но не и чрез преустановяването на търговията с енергия, метали или торове с Русия.

Делът на Русия във вноса на петрол в Индия се увеличи тази година, като достигна рекордните 51% през юли, след като нарушенията на доставките от Близкия изток засилиха зависимостта на индийските рафинерии от руския петрол, припомня Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 23 Отговор
    Владимир Путин- негово величество ИМПЕРАТОРА !

    Коментиран от #5, #6, #10, #13, #44, #58

    17:14 11.09.2026

  • 2 сополиво соросче

    18 17 Отговор
    ефтините краварски тролове свършиха ли за днес работа

    17:14 11.09.2026

  • 3 Сатана Z

    17 15 Отговор
    Първо ще падне ЕС а след него и САШТ.Нищо не може да спре краят на Обора.

    17:15 11.09.2026

  • 4 Тик-Ток

    18 15 Отговор
    А западните пигмеи още си мислят че управляват света

    Коментиран от #39

    17:15 11.09.2026

  • 5 монгола

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    питай по въпроса чингиз хан!

    Коментиран от #9

    17:16 11.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вече има нов шериф в града

    17:16 11.09.2026

  • 7 "Когато

    14 13 Отговор
    боговете говорят жабите не крякат" -старогръцка поговорка актуална и днес! Путин казва истината!

    17:17 11.09.2026

  • 8 Ай майкуууу

    7 5 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    17:17 11.09.2026

  • 9 банана

    10 10 Отговор

    До коментар #5 от "монгола":

    Къде е чингиз хан, кэде е руската империя? Едното си съществува и днес, другото става само за дъвка на cоpoснята.

    17:18 11.09.2026

  • 10 Хихихи

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Императора - педофил...избегал по прашки от некаков готвач?!?
    Хихихихи

    17:19 11.09.2026

  • 11 Люк

    10 9 Отговор
    Путин май не си дава сметка, че и той е от старите лидери.

    17:19 11.09.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 8 Отговор
    един пропаднал копей с 10 коментара , че и никове краде

    17:22 11.09.2026

  • 13 Путин без ботокс

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чилийско лекарство за комунисти.Пиночетмицилин- 100% гаранция!

    Комунистите са по-големи садисти от фашистите.
    Всички знаят за газовите камери на Хитлер,
    където са вкарвани да се "изкъпят"
    и са умирали в агония.

    Малцина знаят за "женската баня" на ъгъла на Лъвов мост,
    в бившият софийски профсъюзен дом.
    Жените са вкарвани да се "изкъпят"
    и след като са заключени в кабинката, от душа потича вряла пара.
    Месата на агонизиращите жени са сварявани до кокъл
    и провисвали, като зловещи парцали.

    След това женските пихтии са товарени на камионетка
    и са откарвани до пропастта на всеизвестната Черната скала.

    Комунисти ли са Радев и Йотова?
    Или само са наследниците на садистите?

    17:22 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НЕМОЖАЧи.ру

    7 4 Отговор
    Некф нафталинофф градпа говори за нови неща ЛОЛ 🤩🤡🍌🍌

    17:23 11.09.2026

  • 17 Путлеристан 🤮🤮

    8 4 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    17:24 11.09.2026

  • 18 Иван

    5 7 Отговор
    Краварите щели да налагат икономически санкции на Иран ?!?!?

    17:24 11.09.2026

  • 19 Море Земя и Небеса Путин цар е на света

    5 12 Отговор
    За съжаление украинците са непоправими .
    Довечера или утре ще има Opешник дано да е по бункера на rнuдатa

    17:24 11.09.2026

  • 20 Чичо Мишо

    7 11 Отговор
    БРИКС население 3.9 милиарда 40% от световния БВП. G7 население 790 милиона 29% от световния БВП.

    Коментиран от #26, #33, #36, #38, #45

    17:24 11.09.2026

  • 21 вова Zаешкото сърце🐇✈️

    6 3 Отговор
    Добре че 2022 та да се махнат рузлята от Европа

    17:25 11.09.2026

  • 22 стоян георгиев

    10 6 Отговор
    Поредните глупости на путин.всекимлокомотив иска да избяга в Лондон или ню йорк.що бе другари?може да сравните какво произвеждат локомотивите и какво тия от г 7.

    17:25 11.09.2026

  • 23 Точен

    6 11 Отговор
    Баба европа с тези паразитстващи 60 процента мигранти и остаряващо собствено население е като раздрънкана каручка по селските пътища на света... Старият й блясък я залъгва, че все още е "цивилизованата" част от света. Ние пак сме от страната на булката.

    17:26 11.09.2026

  • 24 Само че

    13 4 Отговор
    джуджето пропуска, че неговата Русийка е вагон, не локомотив и то от последните, на който винтовите сцепли са сериозно.разхлабени точно преди преминаването на комппзицията по висок планински мост.

    17:27 11.09.2026

  • 25 Kaлпазанин

    5 11 Отговор
    Не вярно ,отишъл е там да се моли за бензин преди да умре пак от рак ,а ленив евреин от Канада щял да каца в Крим ,руснаците избягаха панически от там

    17:28 11.09.2026

  • 26 Мичо чишо

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Мишо":

    Долара докато е световният шампион нищо няма да се промени. А след това са еврото ш франк и паунда ХАХААААА

    Другото по важно е че английски език и западната култура на вип Лукс, архитектура, смартфони и ИИ.... е в тотална глобална доминация

    17:28 11.09.2026

  • 27 Факти

    4 10 Отговор
    Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика и европуделите

    17:30 11.09.2026

  • 28 Бялджип

    5 15 Отговор
    Наистина го посрещнаха като император. С почести, червен килим, с прегръдка от индийския лидер. Нищо общо нямат с истината в света днес европейските закостенели примитиви. Нямат никакво влияние в тази огромна държава, в тази част от света. За нашите изветрели политици и коментатори, няма смисъл да се пише. Те отдавна плуват озъбени в л@йната...

    Коментиран от #32

    17:33 11.09.2026

  • 29 Мдааа

    9 2 Отговор
    Индо-китайската бензиноколонка.Крепостни сър.

    17:34 11.09.2026

  • 30 Браво

    2 6 Отговор
    БРИКС

    17:34 11.09.2026

  • 31 Герги

    4 2 Отговор
    Забрави да добави че само той е несменяем..

    17:35 11.09.2026

  • 32 ру БЛАТА

    11 8 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Ако ще пет червени килима да му постарат пак си остава глобален престъпник човек0подобно чудовище

    17:35 11.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Локомотивът на Путлрр

    8 2 Отговор
    е патен.

    Къде се слага сред високотехнологичните локомотиви на Китай.
    Дори Индия има по- добри локомотиви от Мисковийката.
    Видяла жабата , че подковават коня... 🤪

    17:40 11.09.2026

  • 35 111111111111111

    13 1 Отговор
    Някой много сериозно е излъгал Путин. Той това където го говори е че спрямо БВП като го превърнеш в заплати в страните от БРИГС. Проблема е че в страните от БРИГС хората вземат мизерни заплати и затова илюзията е за по-голям БВП, но ако обърнем БВП в номинал и видим парите. Само САЩ една страна от Г-7 има по-голям БВП от всички 9 държави в БРИГС. БВП на САЩ 32,4 трилиона долара а БРИГС 30трилиона долара. Ама нали трябва да се окуражават. Все едно каза, ние ядем по един килограм ядене на едно ядене, нищо че е само хляб, един килограм сух хляб, а Г-7 ядът само половин килограм, но Рибай стек в масло и розмарин.

    Коментиран от #37

    17:41 11.09.2026

  • 36 Брежнев

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Мишо":

    5 пъти повече като население и само 10 процента разлика...можеш ли да смяташ чичо.....

    17:41 11.09.2026

  • 37 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "111111111111111":

    Човек ,бриКс..един път да е грешка ама...

    17:42 11.09.2026

  • 38 Православен ходжа

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Мишо":

    Точни са сметките, де! Един човек от G7 произвежда толкова БВП, а на БРИКС за същото количество БВП са им нужни поне 4 чавета. Това май не беше подходящ пример в полза на БРИКС. 😀

    17:43 11.09.2026

  • 39 да бе

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    защо тогава всички бягат към прогнилия и вечно загниващ запад, а никой не бяга към вашите коптори

    17:44 11.09.2026

  • 40 Дзак

    2 1 Отговор
    Все пак част от тези 40% се потребяват като суровини от производителите на онези 29%.

    17:45 11.09.2026

  • 41 Балък

    3 0 Отговор
    Давам рубли за долари и евро, курс едно към едно, Брикс като завладее света, ще станете много богати!

    17:45 11.09.2026

  • 42 Ники

    1 2 Отговор
    Който е умен си е умен и се развива положително,а който е най умен дава пари на бандеристан и се готви за топла зима!

    17:45 11.09.2026

  • 43 Московията е навряна в Азия,

    7 0 Отговор
    където другарите Си и Моди знаят какво да правят с нея!
    Точната дума е ИЗДОЯВАНЕ!
    Руската дойна крава пуска суровини и най много да построи някоя тръба, ако й разрешат!
    Но продава под себестойност, както и наредят Си и Моди
    Но Путин е толкова закъсал за валута, че е съгласен на вдичко.
    Войната в Украйна гълта милиарди долари всеки
    ден.
    Пък и Украйна удря здраво!

    Коментиран от #55

    17:46 11.09.2026

  • 44 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Императора на дебилите и идиотите

    17:46 11.09.2026

  • 45 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Чичо Мишо":

    Чичо Мишо ,790 милиона с 40 трилиона дълг! Да върнат парите на света!
    Чувал ли си чичо Мишо за реална икономика?

    Коментиран от #49

    17:47 11.09.2026

  • 46 Факти

    6 0 Отговор
    Добре, че Запада даде на станите от БРИКС технологии и инвестиции, иначе още щяха да са в средновековието, да мизерстват и да живеят по 40 години. Нито население щяха да имат, нито икономика. Русия пък изобщо нямаше да съществува ако Америка не я беше спасила във ВСВ. Когато човек е неблагодарен и забрави откъде е тръгнал и кой му е помогнал, това винаги се обръща срещу него и плаща сурово. Точно това се случва в момента с Русия.

    17:49 11.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 На снимката:

    5 0 Отговор
    Моди гледа Путя и си мисли: А бе, тоя вярва ли си?

    17:50 11.09.2026

  • 49 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    БРИКС е просто Китай+, а Китай има по-голям дълг от ЕС и дългът му расте с такива чудовищни темпове, че скоро ще задмине и този на САЩ. Как мислиш се случва този икономически прогрес - на кредит, разбира се. Китай е един огромен дългов балон и БРИКС ще фалира преди Запада.

    17:52 11.09.2026

  • 50 Ами

    0 4 Отговор
    Путин е казал на Моди, че няма нищо против
    индийците да си взимат прислуга от Британия,
    но да е по скоро защото хората около него
    имали някакви планове за този остров :)

    17:55 11.09.2026

  • 51 Бай Ганьо

    7 0 Отговор
    Накрая Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    17:57 11.09.2026

  • 52 Малко цифри,

    6 0 Отговор
    които правят Путин жалък:

    Само Майкрософт, Амазон и Гугъл обявиха инвестиции за 65 млрд. долара в Индия.
    Като цяло американски компании обявиха близо 200 млрд. долара инвестиции в Индия.
    Плановете са за още повече!
    САЩ имат планове Индия да стане лидер в ИИ за Азия!
    Кви локомотиви бълнува Пуся?!

    Коментиран от #57

    17:57 11.09.2026

  • 53 Факти

    8 0 Отговор
    В БРИКС локомотивът е Китай, а Русия е трети вагон, защото Индия и Бразилия имат по-голяма икономика. Не не говорим, че освен Китай никой не прави никакви технологии. Русия е толкова жалка, че е четвърта икономика в собствения й съюз и е тотално зависима от Китай за всичко, различно от храна и водка.

    17:57 11.09.2026

  • 54 ОБЕКТИВНИЯ

    6 0 Отговор
    А дргарА Путин казва ли колко е делът на рушняшката "икономика"
    в тези 40% на БРИКС ???
    Или те, рушняците участват като основен потребител в БРИКС ?!

    17:58 11.09.2026

  • 55 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Московията е навряна в Азия,":

    Кратко, точно и ясно. Европа хранеше Русия, а глупакът Путин скъса връзки с нея за да отхапе парче от Украйна. Сега Китай и Индия източват Русия под пазарна цена и буквално я съсипват, а Путин реве за загубените пари от Европа.

    18:00 11.09.2026

  • 56 Тити

    3 0 Отговор
    Ама рашистите каква икономика са те са в девета глуха

    18:01 11.09.2026

  • 57 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Малко цифри,":

    Индия е по-свързана със Запада, отколкото с Китай и Русия. Индия е демокрация и английският е официален език. Да не говорим, че с Китай имат вечен спор за границата.

    18:02 11.09.2026

  • 58 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ИМПЕРАТОР на империя със затихващи функции

    18:03 11.09.2026

  • 59 Още цифри,

    1 0 Отговор
    които правят Пуся смешен:

    Търговският оборот на ЕС с ИНДИЯ е 180 млрд. долара и Индия иска да го удвои за няколко години!
    За целта бе сключен търговски пакт преди месец, с който ЕС и Индия намаляват митата, улесняваъ търговията и отварят пазарите си един за друг!

    18:03 11.09.2026