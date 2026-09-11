Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика

Руският президент Владимир Путин говори за променящата се световна икономика в рамките на визитата си в Индия по повод бизнес форума на БРИКС. Той заяви, че са се появили нови "двигатели на развитието", които заменят старите "лидери", предава РБК.
"В момента светът преминава през етап на дълбока структурна трансформация. Това се дължи на факта, че нови двигатели на развитието заемат мястото на старите лидери - или, нека кажем, на "старите лидери", които бяха в челните редици на икономическия растеж през втората половина на миналия век", заяви Путин.
Той отбеляза, че това е повтаряща се тенденция в световен мащаб. Руският президент посочи, че през последните пет години страните от БРИКС са генерирали над 40% от световния БВП, докато делът на страните от Г-7 е бил едва 29%.
"Ако погледнем световния икономически растеж през същия период, близо половината от него се дължи на страните от нашия съюз, докато на Г-7 се падат едва 18%", добави държавният глава.
Срещата на върха на БРИКС е насрочена за 12-13 септември. Според Юрий Ушаков, помощник на руския президент, по време на посещението си Путин може да проведе разговори с египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и с редица други световни лидери.
Осемнадесетата среща на върха на БРИКС през 2026 г. ще се съсредоточи върху укрепването на сътрудничеството между страните членки и справянето с ключови глобални икономически, технологични и екологични предизвикателства. Програмата на Индия поставя специален акцент върху приоритетите на страните от Глобалния Юг, иновациите, цифровото сътрудничество, смекчаването на последиците от изменението на климата и устойчивото развитие.
Индийският премиер Нарендра Моди и руският президент Владимир Путин разговаряха по-рано днес, на втората си среща за последните две седмици и на която бяха обсъдени въпроси, основно засягащи двустранните отношения на двете дългогодишни държави съюзници в областта на търговията, енергетиката и отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Разговорите между двамата държавници се провеждат в навечерието на годишната среща на върха на лидерите на БРИКС в индийската столица, в която ще вземе участие китайският президент Си Цзинпин и иранския му колега Масуд Пезешкиан, наред с други високопоставени лица.
Очаква се Моди и Путин да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика, торовете, отбраната, критичните минерали, промишленото производство, железопътния транспорт и стоманодобивната промишленост, посочи индийски представител.
На 31 август двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Киргизстан – Бишкек, където Моди подчерта пред Путин, че войната в Украйна трябва да приключи в името на човечеството и посочи, че Делхи ще подкрепи всяко мирно усилие за прекратяване на военните действия.
Заедно с Китай, Индия е един от най-големите купувачи на руски петрол – ход, който се смята за помощ за Москва да попълни бюджета си, след като изпрати десетки хиляди свои войници на фронта в Украйна през 2022 г. и беше подложена на строги западни санкции.
Индия обаче, се стремеше да се противопостави на натиска и посочи, че голямото ѝ население и икономика се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни доставки на енергия.
Делхи отбеляза също, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен само със средствата на дипломацията и диалога, но не и чрез преустановяването на търговията с енергия, метали или торове с Русия.
Делът на Русия във вноса на петрол в Индия се увеличи тази година, като достигна рекордните 51% през юли, след като нарушенията на доставките от Близкия изток засилиха зависимостта на индийските рафинерии от руския петрол, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #6, #10, #13, #44, #58
17:14 11.09.2026
2 сополиво соросче
17:14 11.09.2026
3 Сатана Z
17:15 11.09.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #39
17:15 11.09.2026
5 монгола
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":питай по въпроса чингиз хан!
Коментиран от #9
17:16 11.09.2026
6 Тик-Ток
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вече има нов шериф в града
17:16 11.09.2026
7 "Когато
17:17 11.09.2026
8 Ай майкуууу
17:17 11.09.2026
9 банана
До коментар #5 от "монгола":Къде е чингиз хан, кэде е руската империя? Едното си съществува и днес, другото става само за дъвка на cоpoснята.
17:18 11.09.2026
10 Хихихи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Императора - педофил...избегал по прашки от некаков готвач?!?
Хихихихи
17:19 11.09.2026
11 Люк
17:19 11.09.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:22 11.09.2026
13 Путин без ботокс
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чилийско лекарство за комунисти.Пиночетмицилин- 100% гаранция!
Комунистите са по-големи садисти от фашистите.
Всички знаят за газовите камери на Хитлер,
където са вкарвани да се "изкъпят"
и са умирали в агония.
Малцина знаят за "женската баня" на ъгъла на Лъвов мост,
в бившият софийски профсъюзен дом.
Жените са вкарвани да се "изкъпят"
и след като са заключени в кабинката, от душа потича вряла пара.
Месата на агонизиращите жени са сварявани до кокъл
и провисвали, като зловещи парцали.
След това женските пихтии са товарени на камионетка
и са откарвани до пропастта на всеизвестната Черната скала.
Комунисти ли са Радев и Йотова?
Или само са наследниците на садистите?
17:22 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НЕМОЖАЧи.ру
17:23 11.09.2026
17 Путлеристан 🤮🤮
ну паГади
17:24 11.09.2026
18 Иван
17:24 11.09.2026
19 Море Земя и Небеса Путин цар е на света
Довечера или утре ще има Opешник дано да е по бункера на rнuдатa
17:24 11.09.2026
20 Чичо Мишо
Коментиран от #26, #33, #36, #38, #45
17:24 11.09.2026
21 вова Zаешкото сърце🐇✈️
17:25 11.09.2026
22 стоян георгиев
17:25 11.09.2026
23 Точен
17:26 11.09.2026
24 Само че
17:27 11.09.2026
25 Kaлпазанин
17:28 11.09.2026
26 Мичо чишо
До коментар #20 от "Чичо Мишо":Долара докато е световният шампион нищо няма да се промени. А след това са еврото ш франк и паунда ХАХААААА
Другото по важно е че английски език и западната култура на вип Лукс, архитектура, смартфони и ИИ.... е в тотална глобална доминация
17:28 11.09.2026
27 Факти
17:30 11.09.2026
28 Бялджип
Коментиран от #32
17:33 11.09.2026
29 Мдааа
17:34 11.09.2026
30 Браво
17:34 11.09.2026
31 Герги
17:35 11.09.2026
32 ру БЛАТА
До коментар #28 от "Бялджип":Ако ще пет червени килима да му постарат пак си остава глобален престъпник човек0подобно чудовище
17:35 11.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Локомотивът на Путлрр
Къде се слага сред високотехнологичните локомотиви на Китай.
Дори Индия има по- добри локомотиви от Мисковийката.
Видяла жабата , че подковават коня... 🤪
17:40 11.09.2026
35 111111111111111
Коментиран от #37
17:41 11.09.2026
36 Брежнев
До коментар #20 от "Чичо Мишо":5 пъти повече като население и само 10 процента разлика...можеш ли да смяташ чичо.....
17:41 11.09.2026
37 гост
До коментар #35 от "111111111111111":Човек ,бриКс..един път да е грешка ама...
17:42 11.09.2026
38 Православен ходжа
До коментар #20 от "Чичо Мишо":Точни са сметките, де! Един човек от G7 произвежда толкова БВП, а на БРИКС за същото количество БВП са им нужни поне 4 чавета. Това май не беше подходящ пример в полза на БРИКС. 😀
17:43 11.09.2026
39 да бе
До коментар #4 от "Тик-Ток":защо тогава всички бягат към прогнилия и вечно загниващ запад, а никой не бяга към вашите коптори
17:44 11.09.2026
40 Дзак
17:45 11.09.2026
41 Балък
17:45 11.09.2026
42 Ники
17:45 11.09.2026
43 Московията е навряна в Азия,
Точната дума е ИЗДОЯВАНЕ!
Руската дойна крава пуска суровини и най много да построи някоя тръба, ако й разрешат!
Но продава под себестойност, както и наредят Си и Моди
Но Путин е толкова закъсал за валута, че е съгласен на вдичко.
Войната в Украйна гълта милиарди долари всеки
ден.
Пък и Украйна удря здраво!
Коментиран от #55
17:46 11.09.2026
44 Пиночет
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Императора на дебилите и идиотите
17:46 11.09.2026
45 Атина Палада
До коментар #20 от "Чичо Мишо":Чичо Мишо ,790 милиона с 40 трилиона дълг! Да върнат парите на света!
Чувал ли си чичо Мишо за реална икономика?
Коментиран от #49
17:47 11.09.2026
46 Факти
17:49 11.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 На снимката:
17:50 11.09.2026
49 Факти
До коментар #45 от "Атина Палада":БРИКС е просто Китай+, а Китай има по-голям дълг от ЕС и дългът му расте с такива чудовищни темпове, че скоро ще задмине и този на САЩ. Как мислиш се случва този икономически прогрес - на кредит, разбира се. Китай е един огромен дългов балон и БРИКС ще фалира преди Запада.
17:52 11.09.2026
50 Ами
индийците да си взимат прислуга от Британия,
но да е по скоро защото хората около него
имали някакви планове за този остров :)
17:55 11.09.2026
51 Бай Ганьо
17:57 11.09.2026
52 Малко цифри,
Само Майкрософт, Амазон и Гугъл обявиха инвестиции за 65 млрд. долара в Индия.
Като цяло американски компании обявиха близо 200 млрд. долара инвестиции в Индия.
Плановете са за още повече!
САЩ имат планове Индия да стане лидер в ИИ за Азия!
Кви локомотиви бълнува Пуся?!
Коментиран от #57
17:57 11.09.2026
53 Факти
17:57 11.09.2026
54 ОБЕКТИВНИЯ
в тези 40% на БРИКС ???
Или те, рушняците участват като основен потребител в БРИКС ?!
17:58 11.09.2026
55 Факти
До коментар #43 от "Московията е навряна в Азия,":Кратко, точно и ясно. Европа хранеше Русия, а глупакът Путин скъса връзки с нея за да отхапе парче от Украйна. Сега Китай и Индия източват Русия под пазарна цена и буквално я съсипват, а Путин реве за загубените пари от Европа.
18:00 11.09.2026
56 Тити
18:01 11.09.2026
57 Факти
До коментар #52 от "Малко цифри,":Индия е по-свързана със Запада, отколкото с Китай и Русия. Индия е демокрация и английският е официален език. Да не говорим, че с Китай имат вечен спор за границата.
18:02 11.09.2026
58 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ИМПЕРАТОР на империя със затихващи функции
18:03 11.09.2026
59 Още цифри,
Търговският оборот на ЕС с ИНДИЯ е 180 млрд. долара и Индия иска да го удвои за няколко години!
За целта бе сключен търговски пакт преди месец, с който ЕС и Индия намаляват митата, улесняваъ търговията и отварят пазарите си един за друг!
18:03 11.09.2026