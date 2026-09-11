Владимир Путин в Ню Делхи: Нови локомотиви сменят старите лидери в световната икономика

Руският президент Владимир Путин говори за променящата се световна икономика в рамките на визитата си в Индия по повод бизнес форума на БРИКС. Той заяви, че са се появили нови "двигатели на развитието", които заменят старите "лидери", предава РБК.

"В момента светът преминава през етап на дълбока структурна трансформация. Това се дължи на факта, че нови двигатели на развитието заемат мястото на старите лидери - или, нека кажем, на "старите лидери", които бяха в челните редици на икономическия растеж през втората половина на миналия век", заяви Путин.

Той отбеляза, че това е повтаряща се тенденция в световен мащаб. Руският президент посочи, че през последните пет години страните от БРИКС са генерирали над 40% от световния БВП, докато делът на страните от Г-7 е бил едва 29%.

"Ако погледнем световния икономически растеж през същия период, близо половината от него се дължи на страните от нашия съюз, докато на Г-7 се падат едва 18%", добави държавният глава.

Срещата на върха на БРИКС е насрочена за 12-13 септември. Според Юрий Ушаков, помощник на руския президент, по време на посещението си Путин може да проведе разговори с египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и с редица други световни лидери.

Осемнадесетата среща на върха на БРИКС през 2026 г. ще се съсредоточи върху укрепването на сътрудничеството между страните членки и справянето с ключови глобални икономически, технологични и екологични предизвикателства. Програмата на Индия поставя специален акцент върху приоритетите на страните от Глобалния Юг, иновациите, цифровото сътрудничество, смекчаването на последиците от изменението на климата и устойчивото развитие.

Индийският премиер Нарендра Моди и руският президент Владимир Путин разговаряха по-рано днес, на втората си среща за последните две седмици и на която бяха обсъдени въпроси, основно засягащи двустранните отношения на двете дългогодишни държави съюзници в областта на търговията, енергетиката и отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разговорите между двамата държавници се провеждат в навечерието на годишната среща на върха на лидерите на БРИКС в индийската столица, в която ще вземе участие китайският президент Си Цзинпин и иранския му колега Масуд Пезешкиан, наред с други високопоставени лица.

Очаква се Моди и Путин да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика, торовете, отбраната, критичните минерали, промишленото производство, железопътния транспорт и стоманодобивната промишленост, посочи индийски представител.

На 31 август двамата лидери се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Киргизстан – Бишкек, където Моди подчерта пред Путин, че войната в Украйна трябва да приключи в името на човечеството и посочи, че Делхи ще подкрепи всяко мирно усилие за прекратяване на военните действия.

Заедно с Китай, Индия е един от най-големите купувачи на руски петрол – ход, който се смята за помощ за Москва да попълни бюджета си, след като изпрати десетки хиляди свои войници на фронта в Украйна през 2022 г. и беше подложена на строги западни санкции.

Индия обаче, се стремеше да се противопостави на натиска и посочи, че голямото ѝ население и икономика се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни доставки на енергия.

Делхи отбеляза също, че конфликтът в Украйна може да бъде разрешен само със средствата на дипломацията и диалога, но не и чрез преустановяването на търговията с енергия, метали или торове с Русия.

Делът на Русия във вноса на петрол в Индия се увеличи тази година, като достигна рекордните 51% през юли, след като нарушенията на доставките от Близкия изток засилиха зависимостта на индийските рафинерии от руския петрол, припомня Ройтерс.