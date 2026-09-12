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Кметът на Варна Благомир Коцев с важен призив

Кметът на Варна Благомир Коцев с важен призив

12 Септември, 2026 16:52, обновена 12 Септември, 2026 16:55 758 19

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  • варна-
  • акция-
  • чистота-
  • околоблокови пространства

Варна се обединява за по-чист и подреден град с мащабна екологична инициатива през октомври

Кметът на Варна Благомир Коцев с важен призив - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Живеем в общество, което намира начин да постига общите си цели – да живеем в един чист и подреден град“. С тези думи кметът на Варна Благомир Коцев се обърна към гражданите в социалните мрежи, за да обяви подготовката на мащабна инициатива за почистване на околоблоковите пространства. Голямото градско чистене ще се проведе на 17 октомври 2026 г., като целта е да се мотивират всички жители на морската столица да подобрят градската среда.

Гражданска активност в кварталите на Варна

Кметът Благомир Коцев изрази надежда, че всеки варненец ще се включи активно в своя район. Повод за неговото оптимистично послание стана примерът на жителите от варненския квартал „Чайка“. За трета поредна седмица те организирано излизат заедно, за да почистват улиците и пространствата пред своите блокове, демонстрирайки силно самосъзнание и грижа за заобикалящата ги среда. Администрацията планира да подкрепи тези усилия, като осигури необходимата организация и логистика за извозване на събраните отпадъци на 17 октомври.

Мерки за сметосъбирането и контрола в града

Темата за чистотата е сред основните приоритети на Община Варна през последните месеци. По-рано през годината Коцев разпореди засилени проверки на сметосъбирането в райони като кв. „Левски“ и Цветния квартал, а в началото на септември стартира и подготовката за нова обществена поръчка за сметоизвозване. За справяне с нерегламентираните микросметища общината монтира мобилни камери около контейнерите и разкрива нови площадки за едрогабаритни отпадъци. Предстоящата октомврийска акция се явява естествено продължение на усилията за трайно осигуряване на по-приветлив облик на Варна.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кмета обяви ленински съботник

    7 1 Отговор
    по почина СССР!
    Варна е руска губерния!

    Коментиран от #14

    16:57 12.09.2026

  • 2 Кичо лайк мъни

    10 2 Отговор
    Този трябва да е в затвора,какви призиви ,какви пет евра!?

    16:57 12.09.2026

  • 3 Кина

    11 1 Отговор
    Този красавец , това произведение на изкуството защо още е на свобода при положение че фактите и доказателствата показват фАМИЛЕН ГРАБЕЖ..

    16:59 12.09.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    7 3 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    ТОЗ КМЕТ ЛЕЖА В ЗАТВОРА
    ПОВЕЧЕ ОТ НАРКО ОП БАРОНА
    ОТ ПЕТРИЧ...🤔... Да живей ВИЦ ето...

    Коментиран от #16

    17:00 12.09.2026

  • 5 Предложение за

    4 0 Отговор
    По-чиста и свята инициатива. Изхвърлете корупцията и алчността от сърцата си в името на една подредена и правова България, в която обществото живее с желание за развитие и благоустройството си в държавата.

    17:03 12.09.2026

  • 6 благо кокорчев

    10 1 Отговор
    гледах тихо и мирно как се строи градче във Варна

    17:04 12.09.2026

  • 7 Урко

    6 2 Отговор
    Приз за на- неподкупен кмет със сигурност няма да спечели

    17:05 12.09.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    6 1 Отговор
    кмете, закривай незаконните строежи и сривай бетона ко са мотайте?????? Тия от баба Алено ко ги бавите?????

    Коментиран от #12

    17:08 12.09.2026

  • 9 ЗАКОНА ГЛЕДАЙ КМЕТЕ, ЗАКОНА

    6 0 Отговор
    Във Варна цари тотално беззаконие.

    17:09 12.09.2026

  • 10 Варна

    4 2 Отговор
    Този смешник още ли не е прибран в затвора?

    17:16 12.09.2026

  • 11 Не благ и драг

    2 1 Отговор
    А Вие защо не си свършите работата. И ате толкова много пари за това и все се оправдавате. НЯМА КОЙ ДС ОТРЕЖЕ СУХИТЕ ДЪРВЕТА И КЛОНИ По ул Брегалница в близост до Сити клиник има 3 сухи дърветан сигнали подавани дърветата си стоят всяка годуна падс по едно или голям клонНавсякъде мебели. Той няма хора за работа всички напускат

    17:17 12.09.2026

  • 12 Варна

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ний ша Ва упрайм":

    Само симулира дейност. Той е на хранилка при Невзоров. Запечата 5 необитаеми сгради. А другите 25 кога?

    17:18 12.09.2026

  • 13 Ник. А

    3 0 Отговор
    Това ми звучи все едно, къщата да ти гори в пламъци, а ти да поставяш табела "образцов дом"...

    17:31 12.09.2026

  • 14 По скоро украинска

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кмета обяви ленински съботник":

    Ето как е на нововарненски:«Ми живемо в суспільстві, яке знаходить спосіб досягти своїх спільних цілей – жити в чистому та впорядкованому місті».

    17:32 12.09.2026

  • 15 Ккккк

    1 1 Отговор
    Не става шепа хора да мислят и чистят, а останалите да мърсят. Много паплач в БГ

    17:33 12.09.2026

  • 16 Иво

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Този кмет със сигурност е откраднал много повече от държавата от т.нар. наркобарон , който е един обикновен дилър-кокошкар

    17:34 12.09.2026

  • 17 батвесо

    3 0 Отговор
    Ще му чистя, ама друг път. Живея в центъра, плащам данъци, а всичко е затънало в листа и боклуци, не ми се мисли какво е по кварталите. Кьорава чистачка не съм виждал да мете по улиците месеци наред. Тоя кмет хабер си няма какво става из града, да вземе да се поразходи малко. Сложили един малък контейнер за няколко блока, за няколко часа се препълва и наоколо става леш от боклуци, които чайките ги разпиляват още повече.

    17:34 12.09.2026

  • 18 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Хем плащаме данъци,хем да чистим. А милионите текат към почистващите фирми. И това ако не е наглост на кмета.....

    17:47 12.09.2026

  • 19 Варна

    1 0 Отговор
    Как ще накараш варненлията да си събере бокулка от двора, когато той не иска 30 стотинки за зелена зона да даде!!!

    17:48 12.09.2026

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