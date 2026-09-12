Кметът на Варна Благомир Коцев с важен призив

„Живеем в общество, което намира начин да постига общите си цели – да живеем в един чист и подреден град“. С тези думи кметът на Варна Благомир Коцев се обърна към гражданите в социалните мрежи, за да обяви подготовката на мащабна инициатива за почистване на околоблоковите пространства. Голямото градско чистене ще се проведе на 17 октомври 2026 г., като целта е да се мотивират всички жители на морската столица да подобрят градската среда.

Гражданска активност в кварталите на Варна

Кметът Благомир Коцев изрази надежда, че всеки варненец ще се включи активно в своя район. Повод за неговото оптимистично послание стана примерът на жителите от варненския квартал „Чайка“. За трета поредна седмица те организирано излизат заедно, за да почистват улиците и пространствата пред своите блокове, демонстрирайки силно самосъзнание и грижа за заобикалящата ги среда. Администрацията планира да подкрепи тези усилия, като осигури необходимата организация и логистика за извозване на събраните отпадъци на 17 октомври.

Мерки за сметосъбирането и контрола в града

Темата за чистотата е сред основните приоритети на Община Варна през последните месеци. По-рано през годината Коцев разпореди засилени проверки на сметосъбирането в райони като кв. „Левски“ и Цветния квартал, а в началото на септември стартира и подготовката за нова обществена поръчка за сметоизвозване. За справяне с нерегламентираните микросметища общината монтира мобилни камери около контейнерите и разкрива нови площадки за едрогабаритни отпадъци. Предстоящата октомврийска акция се явява естествено продължение на усилията за трайно осигуряване на по-приветлив облик на Варна.