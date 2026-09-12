Кметът на Варна Благомир Коцев с важен призив

„Живеем в общество, което намира начин да постига общите си цели – да живеем в един чист и подреден град“. С тези думи кметът на Варна Благомир Коцев се обърна към гражданите в социалните мрежи, за да обяви подготовката на мащабна инициатива за почистване на околоблоковите пространства. Голямото градско чистене ще се проведе на 17 октомври 2026 г., като целта е да се мотивират всички жители на морската столица да подобрят градската среда.
Гражданска активност в кварталите на Варна
Кметът Благомир Коцев изрази надежда, че всеки варненец ще се включи активно в своя район. Повод за неговото оптимистично послание стана примерът на жителите от варненския квартал „Чайка“. За трета поредна седмица те организирано излизат заедно, за да почистват улиците и пространствата пред своите блокове, демонстрирайки силно самосъзнание и грижа за заобикалящата ги среда. Администрацията планира да подкрепи тези усилия, като осигури необходимата организация и логистика за извозване на събраните отпадъци на 17 октомври.
Мерки за сметосъбирането и контрола в града
Темата за чистотата е сред основните приоритети на Община Варна през последните месеци. По-рано през годината Коцев разпореди засилени проверки на сметосъбирането в райони като кв. „Левски“ и Цветния квартал, а в началото на септември стартира и подготовката за нова обществена поръчка за сметоизвозване. За справяне с нерегламентираните микросметища общината монтира мобилни камери около контейнерите и разкрива нови площадки за едрогабаритни отпадъци. Предстоящата октомврийска акция се явява естествено продължение на усилията за трайно осигуряване на по-приветлив облик на Варна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кмета обяви ленински съботник
Варна е руска губерния!
Коментиран от #14
16:57 12.09.2026
2 Кичо лайк мъни
16:57 12.09.2026
3 Кина
16:59 12.09.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
ТОЗ КМЕТ ЛЕЖА В ЗАТВОРА
ПОВЕЧЕ ОТ НАРКО ОП БАРОНА
ОТ ПЕТРИЧ...🤔... Да живей ВИЦ ето...
Коментиран от #16
17:00 12.09.2026
5 Предложение за
17:03 12.09.2026
6 благо кокорчев
17:04 12.09.2026
7 Урко
17:05 12.09.2026
8 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #12
17:08 12.09.2026
9 ЗАКОНА ГЛЕДАЙ КМЕТЕ, ЗАКОНА
17:09 12.09.2026
10 Варна
17:16 12.09.2026
11 Не благ и драг
17:17 12.09.2026
12 Варна
До коментар #8 от "Ний ша Ва упрайм":Само симулира дейност. Той е на хранилка при Невзоров. Запечата 5 необитаеми сгради. А другите 25 кога?
17:18 12.09.2026
13 Ник. А
17:31 12.09.2026
14 По скоро украинска
До коментар #1 от "Кмета обяви ленински съботник":Ето как е на нововарненски:«Ми живемо в суспільстві, яке знаходить спосіб досягти своїх спільних цілей – жити в чистому та впорядкованому місті».
17:32 12.09.2026
15 Ккккк
17:33 12.09.2026
16 Иво
До коментар #4 от "НИЩО МУ НЯМА":Този кмет със сигурност е откраднал много повече от държавата от т.нар. наркобарон , който е един обикновен дилър-кокошкар
17:34 12.09.2026
17 батвесо
17:34 12.09.2026
18 Виж сега,
17:47 12.09.2026
19 Варна
17:48 12.09.2026