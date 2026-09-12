Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе вярва, че може да вземе "Златната топка"

Мбапе вярва, че може да вземе "Златната топка"

12 Септември, 2026 13:29 248 3

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • златна топка

Моята представа за "Златната топка" идва от ерата на Меси и Роналдо – тя не се дава на обикновени играчи, а на играчи, които са различни

Мбапе вярва, че може да вземе "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе заяви, че все още вярва, че заслужава наградата "Златната топка", въпреки че не успя да спечели нито един трофей с Реал Мадрид през сезона, а участието на Франция в Световното първенство приключи с поражение на полуфинала от Испания, съобщи Ройтерс.

В интервю за "Франс Футбол" 27-годишният футболист похвали новия селекционер на Франция Зинедин Зидан и заяви, че смята, че представянето му заслужава признание като най-добър играч в света.

"Вярвам, че мога да я спечеля тази година. Това е една от целите ми, при това краткосрочна. Хората казват, че не съм спечелил трофей, но това е индивидуална награда. Никога не съм виждал носител на "Златната топка", избран единодушно. Има ли някой, който някога да е спечелил с 100% от гласовете? Това означава, че винаги има някой, който е смятал, че победителят не го заслужава", смята той.

Мбапе отбеляза 15 гола в Шампионската лига и 25 в Ла Лига, преди да увеличи сметката си на Световното първенство до 22 гола, превръщайки се в най-резултатния играч в историята на турнира, въпреки че участието на Франция приключи с поражение с 2:0 от Испания на полуфинала.

"Моята представа за "Златната топка" идва от ерата на Меси и Роналдо – тя не се дава на обикновени играчи, а на играчи, които са различни. Мисля, че тази година направих неща, които бяха различни, затова вярвам, че мога да я спечеля", аргументира се нападателят.

На въпроса дали смята, че ще бъде заслужен победител, Мбапе беше категоричен.

"Нямаше играч по-добър от мен. Говорехме за постижения. Да отбележа толкова много голове в големите турнири, където са всички велики играчи, и, разбира се, на Световното първенство – най-голямото събитие, да стана най-добрият голмайстор в историята на турнира – през цялата ми ваканция хората говореха само за това", каза той.

"Трудно е напълно да осъзнаеш какво означава Световното първенство. Това е турнирът на великите играчи, на звездите, на най-великите футболисти в историята на спорта. И да си кажеш, че на 27 години вече съм този, който е отбелязал най-много голове… И това е още по-специално, защото отнемаш рекорда от Лео Меси, който за много хора е най-великият играч в историята наред с Кристиано Роналдо. Това е фантастично. Подобно постижение е нещо различно."

Нападателят похвали назначаването на Зидан, победител в Световното първенство през 1998 година, който наследи Дидие Дешан като главен треньор на Франция.

"За французите той означава много – той е легенда, той е Зизу на нацията, той олицетворява елегантността, величието. Той остави своя отпечатък в историята на националния отбор като играч и имаше някои наистина емблематични моменти. Той е може би играчът, който най-добре олицетворява френския национален отбор.Той остави незаличима следа в историята на френския футбол", заяви Мбапе.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Зизу го помним ка шибна ена глава на Малдини и го трупяса за раз бройка. А печката мое си верва колко ще. И ча па токо не си различен, има една сюрия негра, даже и по цръни.

    13:35 12.09.2026

  • 2 Абе,

    1 0 Отговор
    добре играе абезяна му ньеден!

    13:42 12.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове