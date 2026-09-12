Мбапе вярва, че може да вземе "Златната топка"

Килиан Мбапе заяви, че все още вярва, че заслужава наградата "Златната топка", въпреки че не успя да спечели нито един трофей с Реал Мадрид през сезона, а участието на Франция в Световното първенство приключи с поражение на полуфинала от Испания, съобщи Ройтерс.

В интервю за "Франс Футбол" 27-годишният футболист похвали новия селекционер на Франция Зинедин Зидан и заяви, че смята, че представянето му заслужава признание като най-добър играч в света.

"Вярвам, че мога да я спечеля тази година. Това е една от целите ми, при това краткосрочна. Хората казват, че не съм спечелил трофей, но това е индивидуална награда. Никога не съм виждал носител на "Златната топка", избран единодушно. Има ли някой, който някога да е спечелил с 100% от гласовете? Това означава, че винаги има някой, който е смятал, че победителят не го заслужава", смята той.

Мбапе отбеляза 15 гола в Шампионската лига и 25 в Ла Лига, преди да увеличи сметката си на Световното първенство до 22 гола, превръщайки се в най-резултатния играч в историята на турнира, въпреки че участието на Франция приключи с поражение с 2:0 от Испания на полуфинала.

"Моята представа за "Златната топка" идва от ерата на Меси и Роналдо – тя не се дава на обикновени играчи, а на играчи, които са различни. Мисля, че тази година направих неща, които бяха различни, затова вярвам, че мога да я спечеля", аргументира се нападателят.

На въпроса дали смята, че ще бъде заслужен победител, Мбапе беше категоричен.

"Нямаше играч по-добър от мен. Говорехме за постижения. Да отбележа толкова много голове в големите турнири, където са всички велики играчи, и, разбира се, на Световното първенство – най-голямото събитие, да стана най-добрият голмайстор в историята на турнира – през цялата ми ваканция хората говореха само за това", каза той.

"Трудно е напълно да осъзнаеш какво означава Световното първенство. Това е турнирът на великите играчи, на звездите, на най-великите футболисти в историята на спорта. И да си кажеш, че на 27 години вече съм този, който е отбелязал най-много голове… И това е още по-специално, защото отнемаш рекорда от Лео Меси, който за много хора е най-великият играч в историята наред с Кристиано Роналдо. Това е фантастично. Подобно постижение е нещо различно."

Нападателят похвали назначаването на Зидан, победител в Световното първенство през 1998 година, който наследи Дидие Дешан като главен треньор на Франция.

"За французите той означава много – той е легенда, той е Зизу на нацията, той олицетворява елегантността, величието. Той остави своя отпечатък в историята на националния отбор като играч и имаше някои наистина емблематични моменти. Той е може би играчът, който най-добре олицетворява френския национален отбор.Той остави незаличима следа в историята на френския футбол", заяви Мбапе.