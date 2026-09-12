Нов с антирекорд в Реал Мадрид: за първи път играч, струващ над 100 млн. евро, не е бил титуляр

Ян Диоманде е най-скъпото попълнение на Реал Мадрид това лято, а може би и в историята на клуба. Крилото пристигна с огромни очаквания след изключително силен сезон в Германия с РБ Лайпциг и всички очакваха, ако не веднага да е твърд титуляр, то поне да получава сериозно игрово време. А след първите пет мача от сезона котдивоарецът е записал едва 95 минути.

Дори и в тези кратки периоди на игра, Ян не е направил нищо, което да накара Моуриньо да преосмисли йерархията в атаката. Диоманде няма нито един гол или асистенция на сметката си, а изявите му на терена не са се отличавали с нищо впечатляващо. До момента феновете на Реал Мадрид почти не са видели способността му трайно да създава предимство чрез дрибъл – именно качеството, което превърна Диоманде в едно от най-вълнуващите млади крила в Европа и в обект на трансферна битка между ПСЖ, Ливърпул и Реал Мадрид. Да, ситуацията е наистина необичайна за играч, струващ 125 милиона евро.

Диоманде все още не е започвал нито един мач като титуляр и причината не е само във формата му. Има и още един проблем: за да играе повече, Моуриньо трябва да извади някой друг от състава. А в момента треньорът просто няма очевиден кандидат за това. Арда Гюлер стартира сезона великолепно и дава на Жозе твърде малко поводи да го оставя извън състава - дори при загубата от Бетис турчинът беше един от най-добрите играчи на Реал. А Винисиус, Мбапе и Белингам се ползват със статут на практически незаменими.

Затова Моуриньо призовава за търпение и настоява всички да забравят за цената на трансфера.

„Диоманде трябва да действа стъпка по стъпка. Той работи здраво на тренировките, остава скромен, иска да се учи и слуша внимателно треньорския щаб и съотборниците си. Не ме интересува дали сме платили 80, 100 или каквато и да е друга сума за него. Интересуват ме профилът му и това, което може да ни предложи.

Ян трябва да навлезе в ритъм. Той игра на Световното първенство, след което пропусна предсезонната подготовка с Лайпциг и прекара много малко време с нас преди началото на сезона. Той е млад и се нуждае от време – не бива да се очаква, че 19-годишен играч веднага ще преобърне Ла Лига. Трябва да бъдем търпеливи“, заяви треньорът на Реал.

Във всеки случай, ситуацията с Диоманде вече е уникална за Реал Мадрид: той е първият играч в историята на клуба, струващ над 100 милиона евро, който не се е наложил като титуляр още в първите си мачове.