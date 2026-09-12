Килиан Мбапе: Ямал се отличава сред младите, Гюлер също може да стигне далеч

Нападателят на Реал Мадрид - Килиан Мбапе посочи крилото на Барселона - Ламин Ямал като най-добрия млад играч.

“Не искам да назовавам конкретни имена, защото ако пропусна някого... Мисля, че всички са съгласни кои влизат в топ 10 или топ 15 на най-добрите играчи в света. Ямал се отличава сред младите футболисти. Притежава всичко необходимо.

Харесвам още Естевао, който притежава специфичен вид креативност. Арда Гюлер също може да стигне далеч. Ендрик има потенциал, той е голмайстор. И, разбира се, пред Уорън Заир-Емери и Дезире Дуе предстоят страхотни кариери”, заяви Мбапе преди днешния двубой с Райо Валекано от Ла Лига.

Французинът коментира и двете титли на ПСЖ в Шампионската лига, дошли след като той си тръгна от клуба. В същото време Реал Мадрид не успя да спечели нищо, откакто той се присъедини към „кралете“.

„Исках да сбъдна мечтата си – да играя за Реал Мадрид и не съжалявам за решението си. Математиката е проста: две плюс две прави четири. ПСЖ спечели и никой не може да им отнеме това. Заслужават само поздравления, защото сами си извоюваха тези победи. Успяха да спечелят турнира за втори път – невероятно е. Сега ПСЖ е отборът, който всички искат да победят. Ние сме Мадрид и заедно с всички останали ще се стремим да свалим от трона отбора, спечелил този турнир два пъти.

Никога не съм си представял, че ще прекарам целия си живот, играейки в Лига 1. Исках да осъществя мечтата си да играя за Реал Мадрид. А преминаването в най-големия клуб в света не може да бъде грешка“, каза още Мбапе.