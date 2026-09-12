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Иззеха половин килограм фентанил в Пловдив

Иззеха половин килограм фентанил в Пловдив

12 Септември, 2026 16:24, обновена 12 Септември, 2026 16:27 564 9

  • фентанил-
  • пловдив-
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  • наркотик-
  • полиция

Спецакция на МВР разби опасна наркосхема: петима са привлечени като обвиняеми, дрогата е била предназначена за „Столипиново“

Иззеха половин килограм фентанил в Пловдив - 1
Снимка: МВР-Пловдив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на високорискови наркотични вещества се проведе на територията на град Пловдив и област Пазарджик. При съвместните действия на служители от отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“ е разбита организирана престъпна група, занимаваща се с пласиране на опасния синтетичен опиат фентанил.

В хода на спецакцията, проведена под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, криминалистите са задържали общо шестима души в момента на доставка на забранените субстанции. Наркотикът е бил предназначен за последващо разпространение по улиците на пловдивския квартал „Столипиново“.

Детайли по разследването и откритите доказателства

Полицейските органи са извършили общо шест претърсвания и изземвания на различни адреси и превозни средства. При щателен оглед на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита пресовка, съдържаща кафяво прахообразно вещество. Последвалото експертно изследване на МВР доказа, че веществото е фентанил с точно тегло от 499,69 грама – количество, което се равнява на над 1000 опасни за живота дози.

По време на претърсванията в Пловдив и Пазарджик са конфискувани още:

  • Сума от над 8000 евро в брой;
  • Мобилни телефони, ползвани за координация на пратките;
  • Вакуумна машина, предназначена за пакетиране на дрогата;
  • Други вещи и предмети, имащи пряко отношение към престъпната дейност.

Тежки обвинения и законови наказания

Държавното обвинение действа бързо и материалите по случая незабавно бяха докладвани на Окръжна прокуратура – Пловдив. Петима от общо шестимата първоначално арестувани вече са официално привлечени в качеството на обвиняеми за участие в организирана престъпна група, както и за незаконно държане и разпространение на наркотици. Българското законодателство предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и тежки глобални санкции за подобен тип криминални проявления. Активната работа по пълното документиране на случая продължава.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отнели са им

    7 1 Отговор
    поминъка на ората...

    16:32 12.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    6 3 Отговор
    Няма страшно, рижавата ще ги помилва.

    Коментиран от #9

    16:32 12.09.2026

  • 3 Пратете Йотова

    5 2 Отговор
    Да ги помилва.

    16:33 12.09.2026

  • 4 Бялджип

    1 0 Отговор
    Май зависимите не изпаднаха в абстиненция?

    16:36 12.09.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Всички ци,Гани м,а,н,гали разстрел и на сапун ,,натискайте им фентанила в черните брадати мазни миризливи мутри

    16:39 12.09.2026

  • 6 Ееей,..тва Ко пейките Лепиларе

    1 4 Отговор
    Не моат се запрат бе дееа!
    Хихихихи
    Само...кирката у гръбо...ги оправя

    16:41 12.09.2026

  • 7 Кажи честно ... 🤣

    2 1 Отговор
    Да се признаят за виновни и по бързата процедура да ги осъдят докато наркоЙотова е все още президент, че след 2 месеца да не се надяват Гюров да ги помилва.

    16:46 12.09.2026

  • 8 Оооо

    1 0 Отговор
    А кой Век ще бъдат арестувани някои депутати които в изминалите 30 години извършиха каквото на човек му дойде на ум 🍻

    16:52 12.09.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    НАРКО ОП БАРОНИТЕ
    ТВЪРДО ПОДКРЕПЯТ...👍
    ЯВОЧНИЯ КОМИТЕТ...👍

    16:56 12.09.2026