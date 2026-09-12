Иззеха половин килограм фентанил в Пловдив

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на високорискови наркотични вещества се проведе на територията на град Пловдив и област Пазарджик. При съвместните действия на служители от отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“ е разбита организирана престъпна група, занимаваща се с пласиране на опасния синтетичен опиат фентанил.
В хода на спецакцията, проведена под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, криминалистите са задържали общо шестима души в момента на доставка на забранените субстанции. Наркотикът е бил предназначен за последващо разпространение по улиците на пловдивския квартал „Столипиново“.
Детайли по разследването и откритите доказателства
Полицейските органи са извършили общо шест претърсвания и изземвания на различни адреси и превозни средства. При щателен оглед на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита пресовка, съдържаща кафяво прахообразно вещество. Последвалото експертно изследване на МВР доказа, че веществото е фентанил с точно тегло от 499,69 грама – количество, което се равнява на над 1000 опасни за живота дози.
По време на претърсванията в Пловдив и Пазарджик са конфискувани още:
- Сума от над 8000 евро в брой;
- Мобилни телефони, ползвани за координация на пратките;
- Вакуумна машина, предназначена за пакетиране на дрогата;
- Други вещи и предмети, имащи пряко отношение към престъпната дейност.
Тежки обвинения и законови наказания
Държавното обвинение действа бързо и материалите по случая незабавно бяха докладвани на Окръжна прокуратура – Пловдив. Петима от общо шестимата първоначално арестувани вече са официално привлечени в качеството на обвиняеми за участие в организирана престъпна група, както и за незаконно държане и разпространение на наркотици. Българското законодателство предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и тежки глобални санкции за подобен тип криминални проявления. Активната работа по пълното документиране на случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отнели са им
16:32 12.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #9
16:32 12.09.2026
3 Пратете Йотова
16:33 12.09.2026
4 Бялджип
16:36 12.09.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:39 12.09.2026
6 Ееей,..тва Ко пейките Лепиларе
Хихихихи
Само...кирката у гръбо...ги оправя
16:41 12.09.2026
7 Кажи честно ... 🤣
16:46 12.09.2026
8 Оооо
16:52 12.09.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":НАРКО ОП БАРОНИТЕ
ТВЪРДО ПОДКРЕПЯТ...👍
ЯВОЧНИЯ КОМИТЕТ...👍
16:56 12.09.2026