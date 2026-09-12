Иззеха половин килограм фентанил в Пловдив

Мащабна полицейска операция срещу разпространението на високорискови наркотични вещества се проведе на територията на град Пловдив и област Пазарджик. При съвместните действия на служители от отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“ е разбита организирана престъпна група, занимаваща се с пласиране на опасния синтетичен опиат фентанил.

В хода на спецакцията, проведена под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, криминалистите са задържали общо шестима души в момента на доставка на забранените субстанции. Наркотикът е бил предназначен за последващо разпространение по улиците на пловдивския квартал „Столипиново“.

Детайли по разследването и откритите доказателства

Полицейските органи са извършили общо шест претърсвания и изземвания на различни адреси и превозни средства. При щателен оглед на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита пресовка, съдържаща кафяво прахообразно вещество. Последвалото експертно изследване на МВР доказа, че веществото е фентанил с точно тегло от 499,69 грама – количество, което се равнява на над 1000 опасни за живота дози.

По време на претърсванията в Пловдив и Пазарджик са конфискувани още:

Сума от над 8000 евро в брой;

в брой; Мобилни телефони, ползвани за координация на пратките;

Вакуумна машина, предназначена за пакетиране на дрогата;

Други вещи и предмети, имащи пряко отношение към престъпната дейност.

Тежки обвинения и законови наказания

Държавното обвинение действа бързо и материалите по случая незабавно бяха докладвани на Окръжна прокуратура – Пловдив. Петима от общо шестимата първоначално арестувани вече са официално привлечени в качеството на обвиняеми за участие в организирана престъпна група, както и за незаконно държане и разпространение на наркотици. Българското законодателство предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и тежки глобални санкции за подобен тип криминални проявления. Активната работа по пълното документиране на случая продължава.