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Памела Андерсън показа пленителна визия със секси черна рокля с гол гръб (СНИМКИ)

Памела Андерсън показа пленителна визия със секси черна рокля с гол гръб (СНИМКИ)

12 Септември, 2026 16:16 840 6

  • памела андерсън-
  • актриса-
  • благотворителност-
  • ню йорк

Актрисата се завърна от филмовия фестивал във Венеция и веднага се появи на благотворително събитие

Памела Андерсън показа пленителна визия със секси черна рокля с гол гръб (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Памела Андерсън се появи в черна рокля Gucci с висока цепка на годишната благотворителна вечер Caring for Women на Kering Foundation в Ню Йорк.

59-годишната звезда от „The Last Showgirl“ избра прилепнала дълга рокля с дълги ръкави и сравнително семпла предна част, която контрастираше с дълбоката цепка до бедрото и открития гръб. Моделът е част от колекцията Gucci за есен 2026 и е сред първите дизайни за италианската модна къща под творческото ръководство на Демна.

Памела Андерсън комбинира роклята с прозрачни черни чорапогащи, лачени обувки с остър връх и малка блестяща чанта.

Актрисата продължи и характерната за последните години по-естествена линия във визията си. Тя носеше платиненорусата си коса на меки къдрици и заложи на почти незабележим грим.

Появата ѝ в Ню Йорк идва непосредствено след участието ѝ на Международния филмов фестивал във Венеция, където Памела Андерсън представи филма „Place to Be“. В продукцията тя си партнира с актрисата Елън Бърстин и режисьора и актьор Тайка Уайтити.

На червения килим във Венеция Андерсън заложи на значително по-ярки цветове, включително коралова рокля Oscar de la Renta, оранжев модел Calvin Klein Collection и жълта рокля Carolina Herrera.

Благотворителната вечер на Kering Foundation постави началото на Седмицата на модата в Ню Йорк и събра редица световноизвестни личности. Сред гостите бяха актрисите Дакота Джонсън и Салма Хайек, както и телевизионната звезда и предприемач Парис Хилтън.

Гостите традиционно носеха тоалети на модни марки от портфолиото на Kering, сред които Gucci, Valentino и Balenciaga.

Caring for Women Dinner се организира за пета поредна година и събира средства за организации, които работят срещу насилието, основано на пола. Предишните издания на инициативата са осигурили милиони долари за подобни каузи.


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