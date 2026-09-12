Памела Андерсън показа пленителна визия със секси черна рокля с гол гръб (СНИМКИ)

Холивудската звезда Памела Андерсън се появи в черна рокля Gucci с висока цепка на годишната благотворителна вечер Caring for Women на Kering Foundation в Ню Йорк.
59-годишната звезда от „The Last Showgirl“ избра прилепнала дълга рокля с дълги ръкави и сравнително семпла предна част, която контрастираше с дълбоката цепка до бедрото и открития гръб. Моделът е част от колекцията Gucci за есен 2026 и е сред първите дизайни за италианската модна къща под творческото ръководство на Демна.
Памела Андерсън комбинира роклята с прозрачни черни чорапогащи, лачени обувки с остър връх и малка блестяща чанта.
Актрисата продължи и характерната за последните години по-естествена линия във визията си. Тя носеше платиненорусата си коса на меки къдрици и заложи на почти незабележим грим.
Появата ѝ в Ню Йорк идва непосредствено след участието ѝ на Международния филмов фестивал във Венеция, където Памела Андерсън представи филма „Place to Be“. В продукцията тя си партнира с актрисата Елън Бърстин и режисьора и актьор Тайка Уайтити.
На червения килим във Венеция Андерсън заложи на значително по-ярки цветове, включително коралова рокля Oscar de la Renta, оранжев модел Calvin Klein Collection и жълта рокля Carolina Herrera.
Благотворителната вечер на Kering Foundation постави началото на Седмицата на модата в Ню Йорк и събра редица световноизвестни личности. Сред гостите бяха актрисите Дакота Джонсън и Салма Хайек, както и телевизионната звезда и предприемач Парис Хилтън.
Гостите традиционно носеха тоалети на модни марки от портфолиото на Kering, сред които Gucci, Valentino и Balenciaga.
Caring for Women Dinner се организира за пета поредна година и събира средства за организации, които работят срещу насилието, основано на пола. Предишните издания на инициативата са осигурили милиони долари за подобни каузи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стара чанта
16:22 12.09.2026
2 аааа
16:23 12.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
16:26 12.09.2026
4 Е стига де!
16:30 12.09.2026
5 Хмм
16:33 12.09.2026
6 Смотаняху
16:51 12.09.2026