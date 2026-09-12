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Прокуратурата разследва пожара в ЕМКО край Дряново

Прокуратурата разследва пожара в ЕМКО край Дряново

12 Септември, 2026 16:16, обновена 12 Септември, 2026 16:21 573 21

  • емко-
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  • складове-
  • прокуратура-
  • разследване-
  • саботаж

От компанията съобщават за възможен саботаж

Прокуратурата разследва пожара в ЕМКО край Дряново - 1
Снимка: Фейсбук/Денчо Минев
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Габрово пое ръководството на досъдебното производство за мощния пожар и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дняново. Инцидентът, който възникна късно вечерта на 11 септември в землището на село Горни Върпища, активира спешни мерки за сигурност от страна на държавата и провокира сериозни политически реакции. От ръководството на „ЕМКО“ излязоха с официална позиция, според която събитията не правят изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия през последните години.

Хронология на инцидента и действия на институциите

Първият сигнал за пожара е подаден около 23:04 часа в петък вечер, като малко след това в района са се чули поредица от силни детонации. Огънят е обхванал складова база за боеприпаси и взривни вещества. Благодарение на бързата евакуация на двамата охранители на обекта, няма загинали или пострадали граждани. Жителите на близките населени места, сред които Царева ливада, Донино и Бочуковци, бяха предупредени чрез националната система BG-ALERT, въпреки че реална опасност за населението нямаше поради отдалечеността на обекта.

Към 16:15 часа на 12 септември ситуацията е напълно овладяна, а огънят е локализиран и не е допуснато разрастването му към съседни горски масиви. Районът остава отцепен от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) с цел безопасност. Предстои разследващите екипи да извършат подробен оглед на местопроизшествието, като вече е започнал разпит на очевидци и се изисква пълната документация за съхраняваните материали.

„ЕМКО“: Това е част от серия саботажи

От оръжейната компания реагираха остро на инцидента. По думи на представители на фирмата, цитирани в официалните сводки, случаят в Горни Върпища е поредното звено от дълга верига от умишлени атаки срещу българския военнопромишлен комплекс. Инцидентът се случва едва месец след сходни взривове в друга база на „ЕМКО“ край Белица, като хронологията включва и предишни неразкрити взривове в складове край Карнобат и Ловнидол. Управителят на предприятието Славчо Димиев подчерта пред медиите, че подобни събития представляват директно посегателство срещу националния интерес.

Държавата обяви масови проверки

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов пристигнаха спешно на терен, за да координират действията по разследването. Министър Демерджиев беше категоричен, че ще бъде извършено пълно обследване на абсолютно всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Той посочи, че е налице неглижиране на сигурността и условията за охрана от страна на стопаните на подобни обекти, и затова държавата ще се намеси с твърди мерки. На фона на ескалиращото напрежение, президентът Илияна Йотова обяви, че се обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 0 Отговор
    По блятенките по блятенките ... и ще ги намерят виновните.

    16:23 12.09.2026

  • 2 Овчар

    5 1 Отговор
    В България има 5.677 доценти или кандидат професори..! Професорите са 3.139..!Някой няма ли да обясни какви са правилата и как се става доцент или професор..?

    16:26 12.09.2026

  • 3 Путин

    3 7 Отговор
    Вот ето правильна!

    Коментиран от #10

    16:26 12.09.2026

  • 4 Не лъжете!

    13 15 Отговор
    Това изобщо не е част от българския военнопромишлен комплекс, а е част от частната фирма Емко на Емилиян Гебрев , работеща изцяло в услуга на украинските нацисти избиващи мирни хора и деца години наред!

    Коментиран от #9

    16:27 12.09.2026

  • 5 Полюцай

    1 1 Отговор
    Почти съм убеден, че ще го пуснат. 24 часа максимум да го задържат.

    16:27 12.09.2026

  • 6 Хаха

    9 6 Отговор
    Направо да арестуват мутрофанова

    16:29 12.09.2026

  • 7 +++++

    5 4 Отговор
    Днес и утре бюро-клатите на бг-ПОЧИВАТ...

    16:30 12.09.2026

  • 8 РАЗСЛЕДВАТ И КАКВО

    5 8 Отговор
    От това. То и по времето на тууулупа имаше взривове но до там. Нищо. И сега ще излезе истината то не било московци а ППДБ и окраинци. Злоба жлъч и само тъпотии. Този мемко е завладял всички оръжейни производства. И това още от времето на герба.

    16:30 12.09.2026

  • 9 Не гербев

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Не лъжете!":

    А ГЕРБ-ОФ.

    16:31 12.09.2026

  • 10 Веднага

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Путине, смръдлив наркодилър, извини се за Македония, българската азбука и за водената антибългарска политика още от времето на СССР.

    16:32 12.09.2026

  • 11 Овладяната прокуратура ли

    3 6 Отговор
    Овладяната прокуратура от руските служители - Румен и шефа му Копринков ще разследват руския саботаж? Те сами себе си ще разследват и ще се посочат за виновни.
    Майко мила.

    16:34 12.09.2026

  • 12 Питам

    7 7 Отговор
    Защо само на Гебрев му се случва? А може би е измамил я контрагент, я застраховател, само като го видиш - ризата му не е чиста, а после по стар негов обичай Путин му е виновен?

    16:36 12.09.2026

  • 13 На Тия !

    2 1 Отговор
    Май И 1000 години !

    Няма Да Им Стигнат !

    За да разследват !

    Нещо !

    16:36 12.09.2026

  • 14 Фори

    6 6 Отговор
    Кой иска да се хванем на бас за каса бира че прокуратурата и Данс няма да открият нищо? Самият министър каза че трябва да повишават производствената дисциплина. Нямало външна причина.

    16:37 12.09.2026

  • 15 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Няма да е първата нито последната инсценировка на изпечения мошеник ,тровения от Баширов и Петров ,търговец на смърт лицето Гебрев

    Коментиран от #18

    16:37 12.09.2026

  • 16 ИДВА ИМ РЕДА НА ВСИЧКИ

    3 6 Отговор
    Коъ ро- рано,кой по- късно ,кой вД убай

    16:39 12.09.2026

  • 17 Разчистване на Терена

    2 5 Отговор
    Какво толкова прави в заводите си Гебрев , та толкова саботажи се случват около неговите фабрики и складове.
    Никой не обича конкуренция. Но в звукозаписното студио на Васко Кръпката няма нито гърмежи , нито пожари , нито дори късо съединение, макар и Васко да не е фен на Путин .
    На кого толкова пречи Гебрев ? По някакво "нелепо съвпадение" прави същото което ще произвежда бъдещият завод на Рейн метал .
    Нищо не е случайно.

    16:44 12.09.2026

  • 18 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    схемаджия, зайо

    16:48 12.09.2026

  • 19 Реалност

    2 1 Отговор
    Българските служби, при това ръководство, и при тази инфилтрация на руска агентура, просто не са в състояние да опазят България.
    Фронтовата линия вече минава през България, ще имо още разрушения и още отнети човешки животи.
    Това е реалната цена на политиката на снишаване и омилостивяване към Путинова Русия. Политика, която не намалява риска, а го увеличава — защото слабостта се разчита от Путин като покана за още по-голяма агресия.

    В условията на хибридна война с Русия България не може да си позволи да бъде управлявана от политици, които прикриват и неглижират руската заплаха.
    А това вече не е просто политическа грешка. Това е национално предателство.
    Това е рецепта за следващата национална катастрофа.

    16:48 12.09.2026

  • 20 Сетила се Мара ...

    1 0 Отговор
    ... да се побара. Та и селската бухнала в чугунската си голова селска погача Йотова.

    16:55 12.09.2026

  • 21 румен кРадев е руска марионетка !

    0 0 Отговор
    16-и поред саботаж, в склад на завод за боеприпаси на "ЕМКО", чийто собственик руснаците опитаха да отровят. Има и още толкова руски диверсии над държавни военни заводи. Причините и виновните за всичките случаи са неразкрити/прикрити от службите.
    Не очаквайте съветските ни служби да разкрият нещо и Радев да привика руската посланичка, пред която коленичи. 🤡🇷🇺🪆

    16:56 12.09.2026

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