Прокуратурата разследва пожара в ЕМКО край Дряново

Окръжната прокуратура в Габрово пое ръководството на досъдебното производство за мощния пожар и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дняново. Инцидентът, който възникна късно вечерта на 11 септември в землището на село Горни Върпища, активира спешни мерки за сигурност от страна на държавата и провокира сериозни политически реакции. От ръководството на „ЕМКО“ излязоха с официална позиция, според която събитията не правят изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия през последните години.

Хронология на инцидента и действия на институциите

Първият сигнал за пожара е подаден около 23:04 часа в петък вечер, като малко след това в района са се чули поредица от силни детонации. Огънят е обхванал складова база за боеприпаси и взривни вещества. Благодарение на бързата евакуация на двамата охранители на обекта, няма загинали или пострадали граждани. Жителите на близките населени места, сред които Царева ливада, Донино и Бочуковци, бяха предупредени чрез националната система BG-ALERT, въпреки че реална опасност за населението нямаше поради отдалечеността на обекта.

Към 16:15 часа на 12 септември ситуацията е напълно овладяна, а огънят е локализиран и не е допуснато разрастването му към съседни горски масиви. Районът остава отцепен от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) с цел безопасност. Предстои разследващите екипи да извършат подробен оглед на местопроизшествието, като вече е започнал разпит на очевидци и се изисква пълната документация за съхраняваните материали.

„ЕМКО“: Това е част от серия саботажи

От оръжейната компания реагираха остро на инцидента. По думи на представители на фирмата, цитирани в официалните сводки, случаят в Горни Върпища е поредното звено от дълга верига от умишлени атаки срещу българския военнопромишлен комплекс. Инцидентът се случва едва месец след сходни взривове в друга база на „ЕМКО“ край Белица, като хронологията включва и предишни неразкрити взривове в складове край Карнобат и Ловнидол. Управителят на предприятието Славчо Димиев подчерта пред медиите, че подобни събития представляват директно посегателство срещу националния интерес.

Държавата обяви масови проверки

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов пристигнаха спешно на терен, за да координират действията по разследването. Министър Демерджиев беше категоричен, че ще бъде извършено пълно обследване на абсолютно всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Той посочи, че е налице неглижиране на сигурността и условията за охрана от страна на стопаните на подобни обекти, и затова държавата ще се намеси с твърди мерки. На фона на ескалиращото напрежение, президентът Илияна Йотова обяви, че се обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).