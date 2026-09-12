Прокуратурата разследва пожара в ЕМКО край Дряново

Окръжната прокуратура в Габрово пое ръководството на досъдебното производство за мощния пожар и последвалите взривове в склада за боеприпаси на оръжейната компания „ЕМКО“ край Дняново. Инцидентът, който възникна късно вечерта на 11 септември в землището на село Горни Върпища, активира спешни мерки за сигурност от страна на държавата и провокира сериозни политически реакции. От ръководството на „ЕМКО“ излязоха с официална позиция, според която събитията не правят изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия през последните години.
Хронология на инцидента и действия на институциите
Първият сигнал за пожара е подаден около 23:04 часа в петък вечер, като малко след това в района са се чули поредица от силни детонации. Огънят е обхванал складова база за боеприпаси и взривни вещества. Благодарение на бързата евакуация на двамата охранители на обекта, няма загинали или пострадали граждани. Жителите на близките населени места, сред които Царева ливада, Донино и Бочуковци, бяха предупредени чрез националната система BG-ALERT, въпреки че реална опасност за населението нямаше поради отдалечеността на обекта.
Към 16:15 часа на 12 септември ситуацията е напълно овладяна, а огънят е локализиран и не е допуснато разрастването му към съседни горски масиви. Районът остава отцепен от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) с цел безопасност. Предстои разследващите екипи да извършат подробен оглед на местопроизшествието, като вече е започнал разпит на очевидци и се изисква пълната документация за съхраняваните материали.
„ЕМКО“: Това е част от серия саботажи
От оръжейната компания реагираха остро на инцидента. По думи на представители на фирмата, цитирани в официалните сводки, случаят в Горни Върпища е поредното звено от дълга верига от умишлени атаки срещу българския военнопромишлен комплекс. Инцидентът се случва едва месец след сходни взривове в друга база на „ЕМКО“ край Белица, като хронологията включва и предишни неразкрити взривове в складове край Карнобат и Ловнидол. Управителят на предприятието Славчо Димиев подчерта пред медиите, че подобни събития представляват директно посегателство срещу националния интерес.
Държавата обяви масови проверки
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов пристигнаха спешно на терен, за да координират действията по разследването. Министър Демерджиев беше категоричен, че ще бъде извършено пълно обследване на абсолютно всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Той посочи, че е налице неглижиране на сигурността и условията за охрана от страна на стопаните на подобни обекти, и затова държавата ще се намеси с твърди мерки. На фона на ескалиращото напрежение, президентът Илияна Йотова обяви, че се обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
16:23 12.09.2026
2 Овчар
16:26 12.09.2026
3 Путин
Коментиран от #10
16:26 12.09.2026
4 Не лъжете!
Коментиран от #9
16:27 12.09.2026
5 Полюцай
16:27 12.09.2026
6 Хаха
16:29 12.09.2026
7 +++++
16:30 12.09.2026
8 РАЗСЛЕДВАТ И КАКВО
16:30 12.09.2026
9 Не гербев
До коментар #4 от "Не лъжете!":А ГЕРБ-ОФ.
16:31 12.09.2026
10 Веднага
До коментар #3 от "Путин":Путине, смръдлив наркодилър, извини се за Македония, българската азбука и за водената антибългарска политика още от времето на СССР.
16:32 12.09.2026
11 Овладяната прокуратура ли
Майко мила.
16:34 12.09.2026
12 Питам
16:36 12.09.2026
13 На Тия !
Няма Да Им Стигнат !
За да разследват !
Нещо !
16:36 12.09.2026
14 Фори
16:37 12.09.2026
15 Сатана Z
Коментиран от #18
16:37 12.09.2026
16 ИДВА ИМ РЕДА НА ВСИЧКИ
16:39 12.09.2026
17 Разчистване на Терена
Никой не обича конкуренция. Но в звукозаписното студио на Васко Кръпката няма нито гърмежи , нито пожари , нито дори късо съединение, макар и Васко да не е фен на Путин .
На кого толкова пречи Гебрев ? По някакво "нелепо съвпадение" прави същото което ще произвежда бъдещият завод на Рейн метал .
Нищо не е случайно.
16:44 12.09.2026
18 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Сатана Z":схемаджия, зайо
16:48 12.09.2026
19 Реалност
Фронтовата линия вече минава през България, ще имо още разрушения и още отнети човешки животи.
Това е реалната цена на политиката на снишаване и омилостивяване към Путинова Русия. Политика, която не намалява риска, а го увеличава — защото слабостта се разчита от Путин като покана за още по-голяма агресия.
В условията на хибридна война с Русия България не може да си позволи да бъде управлявана от политици, които прикриват и неглижират руската заплаха.
А това вече не е просто политическа грешка. Това е национално предателство.
Това е рецепта за следващата национална катастрофа.
16:48 12.09.2026
20 Сетила се Мара ...
16:55 12.09.2026
21 румен кРадев е руска марионетка !
Не очаквайте съветските ни служби да разкрият нещо и Радев да привика руската посланичка, пред която коленичи. 🤡🇷🇺🪆
16:56 12.09.2026