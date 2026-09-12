Иранският политик Азизи заяви кога ще се възобновят преговорите със САЩ

Иран ще обмисли провеждането на преговори със САЩ само след като Щатите приемат условията му, заяви Ебрахим Азизи, председател на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

Докато условията на Иран не бъдат приети, „преговорите са безсмислени“, заяви Азизи.

Конфликтът между Израел и САЩ, както и Иран и ливанското движение Хизбула, ескалира от 28 февруари. По време на ескалацията Иран многократно атакува Израел, както и много страни от Близкия изток, включително Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия. Иранските власти твърдят, че атаките са били насочени към американски военни бази. Те също така отрекоха Турция да е била целта. Страните от Близкия изток критикуваха действията на Иран. По-специално, ОАЕ затвориха посолството си в страната и отзоваха посланика си, докато Саудитска Арабия заплаши с ответни удари срещу Иран.

Иран на практика затвори Ормузкия проток, което доведе до рязко покачване на цените на енергията. Върховният лидер на Иран заяви необходимостта от използване на блокадата като лост.

През юни САЩ и Иран се споразумяха за меморандум, но скоро последва нов кръг на ескалация.