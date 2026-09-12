Никола Цолов отпадна след удар в Мадрид, а Кампос остана без реакция

Българският пилот Никола Цолов претърпя огромно разочарование в първия в историята спринт от Формула 2 на новото трасе в Мадрид. Лидерът в генералното класиране се движеше отлично в челото и водеше ожесточена битка за четвъртата позиция, но инцидент със стената в заключителния етап сложи преждевременен край на участието му.

Българинът потегли от шеста позиция заради правилото за обърната решетка, но направи превъзходен старт. Цолов реагира блестящо, опази се от мелето в първите метри, задмина Роман Билински и бързо се изкачи на петото място. Зад него настъпи истински хаос – Себастиан Монтоя и Джон Бенет се удариха още на първи завой, а малко след това Куш Майни прати Нико Вароне в предпазните ограждения на седми завой. Тежките инциденти извадиха състезатели от строя и наложиха появата на кола за сигурност.

След рестарта в петия тур Цолов вдигна темпото и притисна съотборника си в Campos Ноел Леон, който видимо изпитваше затруднения с колата. Двамата се впуснаха в битка гума до гума на пети завой. Българинът излезе напред, но пресече шикана и спортсменски върна позицията на мексиканеца преди завой Монументал, подготвяйки нова атака.

Обиколка по-късно обаче се стигна до студен душ. На влизането в 20-и завой болидът на Цолов закачи леко вътрешната стена, след което се завъртя при ускорението. Колата угасна и българинът не успя да потегли отново, което доведе до втора кола за сигурност и нулев актив от спринтовата надпревара.

Победата в надпреварата отиде при японеца Ритомо Мията, следван от Емерсон Фитипалди и Лауренс ван Хьопен. Леон финишира четвърти, а прекият конкурент на Цолов за шампионската титла Рафаел Камара успя да вземе точки, завършвайки шести зад Мартиниус Стеншорн и пред Алекс Дън и Мари Боя. За Никола Цолов остава възможността за пълен реванш в неделното основно състезание в Мадрид, където той ще потегли от пета позиция.