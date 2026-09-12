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Никола Цолов отпадна след удар в Мадрид, а Кампос остана без реакция

Никола Цолов отпадна след удар в Мадрид, а Кампос остана без реакция

12 Септември, 2026 17:16 671 5

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  • спорт

Мълчанието на Кампос, което заби българския лъв в стената

Никола Цолов отпадна след удар в Мадрид, а Кампос остана без реакция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов претърпя огромно разочарование в първия в историята спринт от Формула 2 на новото трасе в Мадрид. Лидерът в генералното класиране се движеше отлично в челото и водеше ожесточена битка за четвъртата позиция, но инцидент със стената в заключителния етап сложи преждевременен край на участието му.

Българинът потегли от шеста позиция заради правилото за обърната решетка, но направи превъзходен старт. Цолов реагира блестящо, опази се от мелето в първите метри, задмина Роман Билински и бързо се изкачи на петото място. Зад него настъпи истински хаос – Себастиан Монтоя и Джон Бенет се удариха още на първи завой, а малко след това Куш Майни прати Нико Вароне в предпазните ограждения на седми завой. Тежките инциденти извадиха състезатели от строя и наложиха появата на кола за сигурност.

След рестарта в петия тур Цолов вдигна темпото и притисна съотборника си в Campos Ноел Леон, който видимо изпитваше затруднения с колата. Двамата се впуснаха в битка гума до гума на пети завой. Българинът излезе напред, но пресече шикана и спортсменски върна позицията на мексиканеца преди завой Монументал, подготвяйки нова атака.

Обиколка по-късно обаче се стигна до студен душ. На влизането в 20-и завой болидът на Цолов закачи леко вътрешната стена, след което се завъртя при ускорението. Колата угасна и българинът не успя да потегли отново, което доведе до втора кола за сигурност и нулев актив от спринтовата надпревара.

Победата в надпреварата отиде при японеца Ритомо Мията, следван от Емерсон Фитипалди и Лауренс ван Хьопен. Леон финишира четвърти, а прекият конкурент на Цолов за шампионската титла Рафаел Камара успя да вземе точки, завършвайки шести зад Мартиниус Стеншорн и пред Алекс Дън и Мари Боя. За Никола Цолов остава възможността за пълен реванш в неделното основно състезание в Мадрид, където той ще потегли от пета позиция.


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  • 1 Ще навакса

    6 1 Отговор
    Толерантен,съобразителен,умно и смело чомче

    17:23 12.09.2026

  • 2 идалговците разочароват

    1 2 Отговор
    Направил си пистата тясна и крива- добре, но поне пусни няколко бика. Така ще видиш как болидите летят на автопилот, а между тях търчат пилоти с каските на кръста.

    17:27 12.09.2026

  • 3 Тони

    2 1 Отговор
    Ако сме на мястото на Леон и да му кажат да върне място без причина, а и той се бори за кокала как бихме се почиствали? Цолката, сам се закачи в оградата и се завъртя, но по-важното е основното състезание!

    17:30 12.09.2026

  • 4 наказание за назидание

    1 2 Отговор
    Щом се е завъртял, утре трябва да стартира под името Пумпалов.

    17:36 12.09.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Цоловото Коле с Тротинетката. 🌈🛴🥳🤣👍

    17:52 12.09.2026

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