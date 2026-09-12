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Протест в страната срещу перки и слънчеви панели

Протест в страната срещу перки и слънчеви панели

12 Септември, 2026 17:00, обновена 12 Септември, 2026 17:04 720 19

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  • слънчеви панели-
  • фотоволтаици-
  • недоволство

Граждани и земеделци настояват за спешен мораториум върху изграждането на ВЕИ мощности върху плодородни земи и в близост до населени места

Протест в страната срещу перки и слънчеви панели - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху обработваеми земеделски земи и в непосредствена близост до населени места обхвана ключови региони в България днес, 12 септември 2026 г.. Недоволството обедини десетки граждани, еколози и земеделски производители, които настояват за незабавен мораториум върху нови енергийни мощности. Протестните действия и автошествия се проведоха в пет основни региона на страната – Добруджа (Добрич), Русе, Пловдив, Перник и София-област.

Основната цел на недоволството е да се привлече общественото внимание към мащабното навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в плодородни райони и негативните последствия от това върху природата и поминъка. Организатори на координираната проява са Националната гражданска инициатива „Бялата лястовица“ и Сдружение „Беледие хан - Богьовци“, като в инициативата се включиха над 26 земеделски и екологични организации от цялата страна.

В Пловдив се проведе мащабно мотошествие и автошествие, което премина по централните булеварди и завърши с митинг на площад „Съединение“. Подобна бе обстановката и в София-област, където колоната от автомобили стартира от село Богьовци и премина през няколко населени места в община Костинброд. Гражданите изразяват сериозни опасения, че инвестиционните намерения за огромни фотоволтаични паркове и електролизатори за водород ще унищожат местните пасища и ще оставят регионите без жизненоважна земеделска земя.

Основните искания на протестиращите включват:

  • Пълен мораториум върху строителството на нови ВЕИ паркове върху обработваема земя и в горския фонд.
  • Изготвяне на единна национална карта на вече изградените зелени мощности.
  • Пренасочване на инвестициите към индустриални зони, вместо в екологично чисти или земеделски райони.
  • Строго спазване на отстоянията от населените места и защитените природни територии по Натура 2000.

Паралелно с протестните действия, представители на Български централен комитет „Непримиримите“ съобщиха, че вече има внесено предложение за законопроект, предвиждащ налагането на 6-месечен мораториум, докато не се изработи ясна и прозрачна национална енергийна стратегия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 овчар

    11 9 Отговор
    Някой пак заблуждава овцете че производството на енергия от нищото е вредна..! Проблемът е защо плащане безплатната енергия .! Другия парадокс е защо българите плащат скъпа вода при положение че излиза от земята или пълни язовирите от небето..! ПРОС...Т. народ .

    Коментиран от #4, #8, #11, #13

    17:08 12.09.2026

  • 2 ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЙНА МАФИЯ

    12 4 Отговор
    Трябва да се озапти. Това обаче едва ли ще стане при Румен лъжеца.

    17:15 12.09.2026

  • 3 Пич

    14 3 Отговор
    Само много прости крадци може да ви убеждават, че тези глупости са важни колкото атомна централа!!!
    Важни са само за усвояващите европарите, прибиращите печалбите, и вземащите рушвети!!!
    За вас - скъп ток, и, няма български чушки и домати, защото заграбиха плодородните земи, и водата за поливане!!! За да я продават!!!
    Друг бонус са ви пожарите и наводненията, отново връхлитащи ви заради зелените безумия!!! Ако някой не знае защо, ще обяснявам!!!

    Коментиран от #10

    17:16 12.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Промяната

    10 0 Отговор
    Трябва да се забрани на депутати да строят ВЕИ!

    17:19 12.09.2026

  • 7 ШАЙКАТА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ

    12 2 Отговор
    Нанася огромни щети на природата и икономиката. Митовете за "безплатна енергия" са просто едни лъжи.

    Коментиран от #15

    17:19 12.09.2026

  • 8 Вярно си неук овчар

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "овчар":

    Самата енергия не е вредна, вредни са панелите и ветрогенераторите, които покриват плодородна земеделска земя.
    Освен това ветрогенераторите изградени близо до жилищни сгради са изключително вредни за здравето поради генерираното магнитно поле и честоти

    17:20 12.09.2026

  • 9 ФОТОВОЛТАИЦИТЕ СТАВАТ

    8 1 Отговор
    Само монтирани на покриви за домашна употреба. Всичко друго е лъжа и измама.

    17:21 12.09.2026

  • 10 ичке

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    пак си негласена

    17:21 12.09.2026

  • 11 Защото тази вода

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "овчар":

    Някой трябва да я докара до чешмата ти вкъщи бе идиоооот. Това струва пари.

    Коментиран от #17

    17:24 12.09.2026

  • 12 само за наивници

    5 0 Отговор
    А,пишете си.Ние си направихме врътките.

    17:25 12.09.2026

  • 13 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "овчар":

    Знаеш ли какъв е ефекта от отразената слънчева светлина от фотоволтаиците?
    Какво правим след десет години когато тези фотоволтаици ще трябва да се изхвърлят?
    Аз също съм за екологично равновесие и развитието на възобновяеми източници,
    но да е наистина природосъобразно.

    17:26 12.09.2026

  • 14 Въх ще омра от смях

    6 1 Отговор
    По времето на Бойко стартираха с т.н.Къщи за Гости , преди това изкупиха от хората земята на безценица ,после на мода дойдоха соларните паркове и ветрогенераторите .
    Само подбрани персони получиха одобрение на проектите си правени от гербаджийки експерти ,с връзки в ЕС .
    Късно е ,защото земята е дадена и е със озаконена собственост .
    Трябва гражданска война или революция ,което в България е абсурд да стане .
    Или ни е нужен несменяем диктатор комунист за 30 години

    Коментиран от #16

    17:27 12.09.2026

  • 15 Ердоган

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "ШАЙКАТА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ":

    За Грета ли си? Путинофилите се оплитат като пате в калчища, срещу панелите в подкрепа на природата, но срещ Грета

    17:28 12.09.2026

  • 16 Въх ще омра от смях

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Въх ще омра от смях":

    A ,забравих и " частните ВЕЦове" по държавните бентове на НАШИТЕ реки ,мръсни фа..сти 😡 то вода няма те ток ша праат

    17:32 12.09.2026

  • 17 Овчар

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Защото тази вода":

    Абе чоджум ти малоумен ли си ..! Камиона като ти доставя дърва му плащаш само ДОСТАВКАТА..! В централна Азия кубик вода е 0..20 цента..!

    17:32 12.09.2026

  • 18 Майора

    3 0 Отговор
    Пак не си разбрал , борбата е да не се строят ърховна земеделски земи и горският фонд и товае напълно нормално! Няма смисъл дасе унищожава природата!

    17:40 12.09.2026

  • 19 мдаа

    0 0 Отговор
    Соларките вече не са само в близост до населените места, но и вътре в селата. Изкупуват срутени къщи с дворове и слагат соларите там. Направо е ужасяващо да се вижда това в някога красивите и живи български села. Печалбарите са навсякъде. Да ти се доплаче като гледаш вместо ниви с жито и слънчоглед, стотици декари със слънчеви панели. Пустош, в това ще превърнат красивата ни страна. От алчност, от самозабравеност, от простотия съсипват живота и прехраната и на бъдещите поколения. Затова изчезват десетки видове птици и животни, нарушава се екосистемата, а това се отразява и на човешкия организъм, защото ние самите сме част от нея. Ако не се вдигнем всички като един, скоро ще имаме вместо ниви, лозя и гори, само перки и слънчеви панели, направо ще завидим на лунния пейзаж на Исландия, защото там поне е формиран по напълно естествен път.

    17:51 12.09.2026

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