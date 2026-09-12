Протест в страната срещу перки и слънчеви панели

Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху обработваеми земеделски земи и в непосредствена близост до населени места обхвана ключови региони в България днес, 12 септември 2026 г.. Недоволството обедини десетки граждани, еколози и земеделски производители, които настояват за незабавен мораториум върху нови енергийни мощности. Протестните действия и автошествия се проведоха в пет основни региона на страната – Добруджа (Добрич), Русе, Пловдив, Перник и София-област.

Основната цел на недоволството е да се привлече общественото внимание към мащабното навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в плодородни райони и негативните последствия от това върху природата и поминъка. Организатори на координираната проява са Националната гражданска инициатива „Бялата лястовица“ и Сдружение „Беледие хан - Богьовци“, като в инициативата се включиха над 26 земеделски и екологични организации от цялата страна.

В Пловдив се проведе мащабно мотошествие и автошествие, което премина по централните булеварди и завърши с митинг на площад „Съединение“. Подобна бе обстановката и в София-област, където колоната от автомобили стартира от село Богьовци и премина през няколко населени места в община Костинброд. Гражданите изразяват сериозни опасения, че инвестиционните намерения за огромни фотоволтаични паркове и електролизатори за водород ще унищожат местните пасища и ще оставят регионите без жизненоважна земеделска земя.

Основните искания на протестиращите включват:

Пълен мораториум върху строителството на нови ВЕИ паркове върху обработваема земя и в горския фонд.

върху строителството на нови ВЕИ паркове върху обработваема земя и в горския фонд. Изготвяне на единна национална карта на вече изградените зелени мощности.

на вече изградените зелени мощности. Пренасочване на инвестициите към индустриални зони, вместо в екологично чисти или земеделски райони.

към индустриални зони, вместо в екологично чисти или земеделски райони. Строго спазване на отстоянията от населените места и защитените природни територии по Натура 2000.

Паралелно с протестните действия, представители на Български централен комитет „Непримиримите“ съобщиха, че вече има внесено предложение за законопроект, предвиждащ налагането на 6-месечен мораториум, докато не се изработи ясна и прозрачна национална енергийна стратегия.