Протест в страната срещу перки и слънчеви панели

Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху обработваеми земеделски земи и в непосредствена близост до населени места обхвана ключови региони в България днес, 12 септември 2026 г.. Недоволството обедини десетки граждани, еколози и земеделски производители, които настояват за незабавен мораториум върху нови енергийни мощности. Протестните действия и автошествия се проведоха в пет основни региона на страната – Добруджа (Добрич), Русе, Пловдив, Перник и София-област.
Основната цел на недоволството е да се привлече общественото внимание към мащабното навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в плодородни райони и негативните последствия от това върху природата и поминъка. Организатори на координираната проява са Националната гражданска инициатива „Бялата лястовица“ и Сдружение „Беледие хан - Богьовци“, като в инициативата се включиха над 26 земеделски и екологични организации от цялата страна.
В Пловдив се проведе мащабно мотошествие и автошествие, което премина по централните булеварди и завърши с митинг на площад „Съединение“. Подобна бе обстановката и в София-област, където колоната от автомобили стартира от село Богьовци и премина през няколко населени места в община Костинброд. Гражданите изразяват сериозни опасения, че инвестиционните намерения за огромни фотоволтаични паркове и електролизатори за водород ще унищожат местните пасища и ще оставят регионите без жизненоважна земеделска земя.
Основните искания на протестиращите включват:
- Пълен мораториум върху строителството на нови ВЕИ паркове върху обработваема земя и в горския фонд.
- Изготвяне на единна национална карта на вече изградените зелени мощности.
- Пренасочване на инвестициите към индустриални зони, вместо в екологично чисти или земеделски райони.
- Строго спазване на отстоянията от населените места и защитените природни територии по Натура 2000.
Паралелно с протестните действия, представители на Български централен комитет „Непримиримите“ съобщиха, че вече има внесено предложение за законопроект, предвиждащ налагането на 6-месечен мораториум, докато не се изработи ясна и прозрачна национална енергийна стратегия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 овчар
Коментиран от #4, #8, #11, #13
17:08 12.09.2026
2 ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЙНА МАФИЯ
17:15 12.09.2026
3 Пич
Важни са само за усвояващите европарите, прибиращите печалбите, и вземащите рушвети!!!
За вас - скъп ток, и, няма български чушки и домати, защото заграбиха плодородните земи, и водата за поливане!!! За да я продават!!!
Друг бонус са ви пожарите и наводненията, отново връхлитащи ви заради зелените безумия!!! Ако някой не знае защо, ще обяснявам!!!
Коментиран от #10
17:16 12.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Промяната
17:19 12.09.2026
7 ШАЙКАТА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ
Коментиран от #15
17:19 12.09.2026
8 Вярно си неук овчар
До коментар #1 от "овчар":Самата енергия не е вредна, вредни са панелите и ветрогенераторите, които покриват плодородна земеделска земя.
Освен това ветрогенераторите изградени близо до жилищни сгради са изключително вредни за здравето поради генерираното магнитно поле и честоти
17:20 12.09.2026
9 ФОТОВОЛТАИЦИТЕ СТАВАТ
17:21 12.09.2026
10 ичке
До коментар #3 от "Пич":пак си негласена
17:21 12.09.2026
11 Защото тази вода
До коментар #1 от "овчар":Някой трябва да я докара до чешмата ти вкъщи бе идиоооот. Това струва пари.
Коментиран от #17
17:24 12.09.2026
12 само за наивници
17:25 12.09.2026
13 Ами
До коментар #1 от "овчар":Знаеш ли какъв е ефекта от отразената слънчева светлина от фотоволтаиците?
Какво правим след десет години когато тези фотоволтаици ще трябва да се изхвърлят?
Аз също съм за екологично равновесие и развитието на възобновяеми източници,
но да е наистина природосъобразно.
17:26 12.09.2026
14 Въх ще омра от смях
Само подбрани персони получиха одобрение на проектите си правени от гербаджийки експерти ,с връзки в ЕС .
Късно е ,защото земята е дадена и е със озаконена собственост .
Трябва гражданска война или революция ,което в България е абсурд да стане .
Или ни е нужен несменяем диктатор комунист за 30 години
Коментиран от #16
17:27 12.09.2026
15 Ердоган
До коментар #7 от "ШАЙКАТА С ФОТОВОЛТАИЦИТЕ":За Грета ли си? Путинофилите се оплитат като пате в калчища, срещу панелите в подкрепа на природата, но срещ Грета
17:28 12.09.2026
16 Въх ще омра от смях
До коментар #14 от "Въх ще омра от смях":A ,забравих и " частните ВЕЦове" по държавните бентове на НАШИТЕ реки ,мръсни фа..сти 😡 то вода няма те ток ша праат
17:32 12.09.2026
17 Овчар
До коментар #11 от "Защото тази вода":Абе чоджум ти малоумен ли си ..! Камиона като ти доставя дърва му плащаш само ДОСТАВКАТА..! В централна Азия кубик вода е 0..20 цента..!
17:32 12.09.2026
18 Майора
17:40 12.09.2026
19 мдаа
17:51 12.09.2026