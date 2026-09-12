Принц Хари обяви първите си публични ангажименти след завръщането във Великобритания

Принц Хари обяви първите си големи публични ангажименти във Великобритания след завръщането си в страната със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца.

41-годишният херцог на Съсекс ще присъства на първите Invictus Spirit Awards на 17 септември в Лондон. Наградите отличават военнослужещи, ветерани и организации, допринесли за възстановяването на ранени и заболели военнослужещи чрез спорт и подкрепа на общността.

Принц Хари, който е бивш офицер от британската армия и основател на Invictus Games, ще участва и в представянето на новата образователна програма INSPIRE, свързана с движението.

На 21 септември Хари ще присъства и на годишните награди WellChild в Лондон. Той е патрон на британската благотворителна организация от 2007 г. и през годините превърна церемонията в един от най-постоянните елементи в обществената си дейност.

Тазгодишното издание отбелязва и 20 години от програмата WellChild Nurse, която подпомага тежко болни деца и техните семейства да получават повече грижи у дома вместо в болнична среда.

„Винаги е привилегия да бъда част от наградите WellChild и да се срещам с тези изключителни деца, млади хора, семейства и професионалисти, чиято смелост и решителност вдъхновяват всички ни“, заяви принц Хари преди церемонията.

Херцогът на Съсекс ще се срещне с отличените деца и семействата им, ще връчи награда в категорията за вдъхновяващо дете на възраст между 4 и 6 години и ще произнесе реч. Принц Хари е присъствал на наградите WellChild 15 пъти досега.

Ден след събитието в Лондон той ще отпътува за Ню Йорк, където на 22 и 23 септември ще участва в годишната среща на Clinton Global Initiative. Това ще бъде второто му участие във форума, след като се включи и през 2024 г.

Новият график идва само седмици след като принц Хари, бившата актриса Меган Маркъл и децата им, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, се завърнаха във Великобритания след шест години живот в Калифорния.

Семейството пристигна в края на август, като децата трябва да посещават училище във Великобритания. Хари и Меган запазват и дома си в Монтесито, Калифорния.

Завръщането им не означава възстановяване на официалните им роли в британската монархия. Крал Чарлз Трети потвърди на 7 септември, че херцогът и херцогинята на Съсекс остават неработещи членове на кралското семейство. В официалното становище се посочва, че благотворителната и търговската им дейност се извършва в лично качество и че статутът им е сходен с този на „частни граждани с търговски и благотворителни интереси“.

Формулировката предизвика недоволство сред хора, близки до двойката, според които определението „публични личности“ отразява по-точно реалното им положение.

Въпреки напрежението около статута на семейство Съсекс, принц Хари продължава да концентрира публичната си работа основно върху две от най-дългогодишните си каузи: подкрепата за ветерани чрез Invictus Games и помощта за тежко болни деца чрез WellChild.