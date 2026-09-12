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„Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова

„Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова

12 Септември, 2026 17:08, обновена 12 Септември, 2026 17:12 1 081 48

  • възраждане-
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  • йотова-
  • президент-
  • избори-
  • оставка

Костадин Костадинов призова вицепрезидента да се оттегли от изборите заради скандал с помилван осъден за наркотрафик

„Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра официална позиция, в която поиска незабавната оставка на Илияна Йотова и нейното оттегляне от предстоящата предизборна надпревара. Повод за крайната реакция са публичните разкрития около помилването на Огнян Атанасов, известен в публичното пространство като „българския Ескобар“, съобщи информационна агенция Фокус.

По време на среща с граждани във Варна Костадинов заяви, че извършеното от държавния глава хвърля огромно петно върху институцията и настоя за разследване от страна на полицията и прокуратурата.

“Йотова трябва да бъде разследвана, но това трябва да се случи, след като тя подаде оставка. Оттеглянето ѝ от предизборната надпревара е най-достойното, което може да направи, след извършените недостойни действия. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Румен Радев президентска институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия."

От прессекретариата на държавния глава контрираха обвиненията, уточнявайки, че процедурата е напълно законна, а решението е взето по предложение на Комисията по помилването въз основа на становище от 7-членна медицинска комисия заради тежкото състояние на осъдения, информира БНТ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1 копейка никвъ стоиностъ

    33 15 Отговор
    Комисията, дала заключение за тежко заболяване с риск за живота на „Петричкия Ескобар“, е назначена от Надежда Йорданова при кабинета „Петков“

    Коментиран от #12, #13, #38

    17:14 12.09.2026

  • 2 111111

    16 10 Отговор
    Тези са обладани от зли духове!

    17:15 12.09.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    15 15 Отговор
    тоя се повичи мяза на добруджански влах??? Мноооо църен бре

    Коментиран от #11, #48

    17:15 12.09.2026

  • 4 хаха

    21 13 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    Простадин Максудата съвсем се отчая. Хахаха!

    Коментиран от #16

    17:16 12.09.2026

  • 5 111111

    22 3 Отговор
    Ма как му взеха електората!!!

    17:17 12.09.2026

  • 6 За пръв път

    22 11 Отговор
    съм съгласен с Възраждане!

    Коментиран от #10

    17:19 12.09.2026

  • 7 Бай Хасан

    9 8 Отговор
    Патерица на Бойко тиквата и той се обади тамън си виках тази партия е последна на изборите навремето се смееше на партията величие ама дойде на същият хал само че копейката едно не е разбрал колкото пъти плюе толкова потъва как ме го разбра това че хората не са глупаци око той е глупак на едни следващи избори тази партия ще е като партията на Бялата Радка

    17:19 12.09.2026

  • 8 кина

    12 8 Отговор
    На този психично болен индивид не вярват дори и животните..

    17:19 12.09.2026

  • 9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    8 6 Отговор
    Кой казаА : "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
    Стига с тая Йотова бе ! Тая е в канала вече.

    Значи костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.

    17:19 12.09.2026

  • 10 111111

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "За пръв път":

    Така се започва!

    17:20 12.09.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Коце се оказа някаква рода на вдовицата. Там, нещо, втора ли, трета ли нейна братовчедка била жена му. И, да, тъмни са му от родата, неговата.😎

    17:20 12.09.2026

  • 12 И ножа и хляба

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":

    са в Йотова!

    17:21 12.09.2026

  • 13 Какъв Петков

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":

    не е ли било 2019?

    17:22 12.09.2026

  • 14 Знаем Ги !

    2 0 Отговор
    Как Стават !

    В България !

    17:22 12.09.2026

  • 15 Бойко съм

    8 6 Отговор
    Костадине,разбрахме се че ще бъдеш по рязък.Рева ми като хималайска мечка че ще оправиш нещата,както аз оправих твоите.Няма да стане така,ще си създам друга опозиционна партия а ти в Добрич директор на музея пак.Втръсна ми от теб.

    17:22 12.09.2026

  • 16 Македонец

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Един паметник на чужда армия:

    Ще спре ли корупцията?
    Ще спре ли мафията?
    Ще спре ли олигархията?
    Ще спре ли крадеца?
    Ще спре ли престъпника?
    Ще накара ли адвоката да спре да защитава престъпници?
    Ще спре ли съдията и прокурора да раздават евтини присъди и да пускат престъпниците?
    Ще спре ли тези които укриват пари и данъци да спрат да го правят?
    Ще накарат ли държавните служители да спрат да работят за олигархията и мафията, да спрат да участват в схемите на корупцията за източване на пари?
    Ще накарат ли гражданина да има солидарно отношение към съгражданите си?
    Ще накарат ли МВР и другите институции да работят за хората, Не за олигархията и мафията, и корупцията?

    Трябва да се поставят паметници на българските възрожденци и борци за българската кауза, Раковски, Левски, Ботев, Владо Черноземскиз Тодор Александров. България има своите герои, без значение на кой са неудобни, било Франция, Англия, Русия, Америка или който и да било. България!

    17:23 12.09.2026

  • 17 Волен

    7 2 Отговор
    ще разбие всички колониални слуги!

    17:23 12.09.2026

  • 18 Две копейки

    7 1 Отговор
    се скарали...Иж миж...

    17:25 12.09.2026

  • 19 Бай Хасан

    8 4 Отговор
    Този Гагауз пак се прави на интересен че може би на човека му останал един месец живот и затуй са го пуснали ама нали си мургав и все се буташ носа кадейто не ти е работата че то и ти си за затвора ама до живтна за фалшивите подписи и д-р
    първо виж себе си що за боклук си тогава искай което не те засяга

    17:26 12.09.2026

  • 20 Хасковски каунь

    5 5 Отговор
    Като чета сайта ви съм сигурен , че Гюров печели и всички са за него, а моите от Възраждане бутат Илиана .
    Спрете се,! Как ще се покажете след изборите? Какво ще драскате?

    17:26 12.09.2026

  • 21 Промяната

    6 5 Отговор
    Костадинов си мечтае следното: Йотова си подава оставка. Съдят я и влиза в затвора. Костадинов е избран за президент и не ще да помилва Йотова. Е да, ама не! Ха ха ха ха, смешник!

    17:27 12.09.2026

  • 22 Пълна ревизия

    9 1 Отговор
    на помилванията и издаването на паспорти!

    17:27 12.09.2026

  • 23 батвесо

    7 5 Отговор
    Айде сега, за такова нещо оставка на президент не се иска. Не знам колко е лежал, ама като го гледах, той едва ходеше. След като са опасни тия наркотрафиканти, да ги бесим като в Малайзия, що трябва с нашите пари да ги храни с години в пандиза? Като обесят няколко, другите ще се замислят какво да правят.

    17:27 12.09.2026

  • 24 От Иван Костово Време !

    7 1 Отговор
    Има ли ?

    Някой Чист !

    Който да Е Управлявал !

    България ?

    17:27 12.09.2026

  • 25 Стига де

    9 2 Отговор
    На теб радев ти взе клиентите,защо се заяждаш

    17:28 12.09.2026

  • 26 Шмекер Копейкин празнодумеца

    5 1 Отговор
    Тъкмо си помислих, че този нарко скандал ще въз разуми малко народа и се намеси "Рицаря на провалената кауза" , значи нищо няма да излезе от този наистина чудовищен скандал.

    17:28 12.09.2026

  • 27 Шапкаря

    5 0 Отговор
    Кристално чистия и честен!Колко години ядохте парите на хората без нищо да направите и станахте милионери?Скрий се бе!

    17:29 12.09.2026

  • 28 Българин

    7 2 Отговор
    Всички нарко дилъри в България, работят под закрилата на МВР и ДАНС. Така че, осъденият е работил за България и е съвсем нормално да бъде помилван, след като си е изпълнявал задачите!

    Коментиран от #37

    17:29 12.09.2026

  • 29 Волен

    1 0 Отговор
    има издадени стотици,хиляди книги и публикации,а тези са зависими!

    17:29 12.09.2026

  • 30 Шаран БГ

    8 1 Отговор
    Коста малко се изсилва !?Няма начин канцеларски плъх с многогодишен стаж във властта да не си е "вързал гащите" !! При тях всичко е ЗАКОННО. Дори Иван Костов съвсем законно разсипа държавата Б Г !!

    Коментиран от #33

    17:30 12.09.2026

  • 31 Кирил

    11 1 Отговор
    Стана ясно, че нарко босът веднага след помилването е оздравял и отново е оглавил трафикът на наркотици. За сега не става ясно кой е взел парите от помилването

    17:30 12.09.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    КОПЕЙКИН, КАКВО ИСКАШ ОТ ПИГИ ЙОТОВА ТА НЕ СИ ДОВОЛЕН ОТ НЕЯ ? ? ? ...................... И ДВАМАТА СТЕ КОМУНОФАШИСТИ И "ПОДЛОГИ" НА ПУТЛЕР ...................... И ДВАМАТА ПОДКРЕПЯТЕ НЕОФАШИСТКА РУСИЯ И ВОЙНАТА НА ................... САТРАПА ПУТЛЕР СРЕЩУ УКРАЙНА ....................... КАКВО ИСКАШ, БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ 16 та РЕПУБЛИКА НА СССеРе .................

    17:32 12.09.2026

  • 33 Естествено

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Шаран БГ":

    че е законно!Не е морално!

    17:32 12.09.2026

  • 34 По интерсно е

    3 0 Отговор
    колко членове на Хамас и Хизбула са с български паспорти!?

    17:34 12.09.2026

  • 35 Простадин не може да се помири

    3 3 Отговор
    с факта, че хората не го искат за шофьор на автобуса, защото ще ги закара в Сибирските гори тилилейски. А там щем им каже: Хващайте сърпа и чука, и на тръстиката Кубинска. Аз ще дойда по-късно, ама друг път!

    17:37 12.09.2026

  • 36 Пловдив

    3 0 Отговор
    Правилна позиция на Костадинов!

    17:39 12.09.2026

  • 37 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Преди Иван Костов, всичко си беше цветя и рози, да знайш! С една заплата мижеше да си купиш килограми кренвирши и дори да ти остане за кисело мляко! Ама ако си пушач, лошо. Щото заплата стигаше за три кутии Виктори.

    17:41 12.09.2026

  • 38 Ружа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":

    Щма е така,хващат го и водят в елитна болница да установят сегашното му състояние.Тежка болест не минава току така,а оставя следи.Да го прегледат академици,професори.Разполагат и с супертехника.И ще серазбере болен ли е бил,или не.Аз залагам на това ,че е здрав и тогава и днес.Просто е налял едни големи пари там където трябва.Йотова най-вероятно е манипулирана и подведена,но това не я оправдава.Нали за това получава големи пари-да си отваря очите.

    17:42 12.09.2026

  • 39 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА

    3 0 Отговор
    Комисията по помилванията взема яки рушвети и подкупи,това е ясно и на децата.Въпросът е че никой не упражнява контрол,а само обещания за борба с корупцията

    17:43 12.09.2026

  • 40 Глупако копейкинн хората ви

    0 3 Отговор
    Отговориха на въпроса , ако нямате друго стойностно в главите освен да искате оставки , по добре си замълчете и се разкарайте и не пречете на всички които искат да работят

    17:43 12.09.2026

  • 41 604

    0 1 Отговор
    Тоъ и той бетер педроханците....и ква оставка..те избори идват

    17:44 12.09.2026

  • 42 Костадин Велики

    0 1 Отговор
    Абе хора, в последните няколко години започнах рязко да старея, косата ми, лицето ми, ставам дядо!

    17:47 12.09.2026

  • 43 Зад комисията

    2 0 Отговор
    Йотова длъжна ли е била да се съобрази и комисията изземва ли права на българския вицепрезидент. Ясно е като бял ден че комисията и Йотова са получили нещо в замяна. Не е ли хубаво да се криеш зад комисия, която се явява чадър за престъпници.

    17:47 12.09.2026

  • 44 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДА СЪМ НА СЪЩОТО МНЕНИЕ. ТЯ НЯМА МЯСТО ВЕЧЕ ИЗОБЩО В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ПЪЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОСОБЕНИЯТ СЛУЧАЙ И ТО С ЕДИН ГАНГСТЕР.ТОВА ДА " ПОМИЛВАШ " ПРЕДСРОЧНО 10 ГОДИНИ, ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС? ОГНЯН АТАНАСОВ ИМА ЛИ ВРЪЗКА И С ПАСКАЛ ,КОЙТО И ТОЙ БЕШЕ ОСВОБОДЕН ,ЗАЩО? ОЩЕ КОЛКО ДЕЦА ЩЕ УМРАТ В БЪЛГАРИЯ ИМЕННО ЗАРАДИ ДРОГАТА? ТЯ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ, ЧЕ СЕ ПРОДАВА ДРОГА И ПРЕД УЧИЛИЩАТА НА СТРАНАТА НИ. НИКАКВО ОТСТЪПЛЕНИЕ ,ДА СИ ЗАМИНАВА ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО.🤦‍♂️🇧🇬🚔🛌🚑🔎😶‍🌫️

    17:47 12.09.2026

  • 45 Григор

    0 1 Отговор
    „Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова"
    Все си мисля, че на моменти прекаляват и се държат неадекватно. Йотова ще стане президент, но вие помислете как ще влезете в следващия парламент, защото сте на чертата!

    17:48 12.09.2026

  • 46 Точно така

    2 0 Отговор
    Тази селска пръчка Йотова за нищо не става. Да се маха

    17:49 12.09.2026

  • 47 Костя

    0 0 Отговор
    И ти ли почна да пригласяш на ПП-тата?

    17:51 12.09.2026

  • 48 палитра

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Абе,Йорданка Христова на млади години беше по-църна и от Копейкин.Свекър и нали беше в ЦК на БКП с вносни лекарства се избели та заприлича на Майкъл Джексън преди да умре,горкия.

    17:51 12.09.2026

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