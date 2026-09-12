„Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова"

Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра официална позиция, в която поиска незабавната оставка на Илияна Йотова и нейното оттегляне от предстоящата предизборна надпревара. Повод за крайната реакция са публичните разкрития около помилването на Огнян Атанасов, известен в публичното пространство като „българския Ескобар“, съобщи информационна агенция Фокус.

По време на среща с граждани във Варна Костадинов заяви, че извършеното от държавния глава хвърля огромно петно върху институцията и настоя за разследване от страна на полицията и прокуратурата.

“Йотова трябва да бъде разследвана, но това трябва да се случи, след като тя подаде оставка. Оттеглянето ѝ от предизборната надпревара е най-достойното, което може да направи, след извършените недостойни действия. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Румен Радев президентска институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия."

От прессекретариата на държавния глава контрираха обвиненията, уточнявайки, че процедурата е напълно законна, а решението е взето по предложение на Комисията по помилването въз основа на становище от 7-членна медицинска комисия заради тежкото състояние на осъдения, информира БНТ.