„Възраждане“ иска оставката на Илияна Йотова"

Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов излезе с остра официална позиция, в която поиска незабавната оставка на Илияна Йотова и нейното оттегляне от предстоящата предизборна надпревара. Повод за крайната реакция са публичните разкрития около помилването на Огнян Атанасов, известен в публичното пространство като „българския Ескобар“, съобщи информационна агенция Фокус.
По време на среща с граждани във Варна Костадинов заяви, че извършеното от държавния глава хвърля огромно петно върху институцията и настоя за разследване от страна на полицията и прокуратурата.
“Йотова трябва да бъде разследвана, но това трябва да се случи, след като тя подаде оставка. Оттеглянето ѝ от предизборната надпревара е най-достойното, което може да направи, след извършените недостойни действия. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Румен Радев президентска институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия."
От прессекретариата на държавния глава контрираха обвиненията, уточнявайки, че процедурата е напълно законна, а решението е взето по предложение на Комисията по помилването въз основа на становище от 7-членна медицинска комисия заради тежкото състояние на осъдения, информира БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1 копейка никвъ стоиностъ
Коментиран от #12, #13, #38
17:14 12.09.2026
2 111111
17:15 12.09.2026
3 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #11, #48
17:15 12.09.2026
4 хаха
Простадин Максудата съвсем се отчая. Хахаха!
Коментиран от #16
17:16 12.09.2026
5 111111
17:17 12.09.2026
6 За пръв път
Коментиран от #10
17:19 12.09.2026
7 Бай Хасан
17:19 12.09.2026
8 кина
17:19 12.09.2026
9 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Стига с тая Йотова бе ! Тая е в канала вече.
Значи костя късото и цомчо меkoто ще счупят социологията ако се явят заедно и си признаят, че са ЛГБД двойка. Глей оная лeZбийka от АзГz какво направи.
17:19 12.09.2026
10 111111
До коментар #6 от "За пръв път":Така се започва!
17:20 12.09.2026
11 Евгени от Алфапласт
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":Коце се оказа някаква рода на вдовицата. Там, нещо, втора ли, трета ли нейна братовчедка била жена му. И, да, тъмни са му от родата, неговата.😎
17:20 12.09.2026
12 И ножа и хляба
До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":са в Йотова!
17:21 12.09.2026
13 Какъв Петков
До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":не е ли било 2019?
17:22 12.09.2026
14 Знаем Ги !
В България !
17:22 12.09.2026
15 Бойко съм
17:22 12.09.2026
16 Македонец
До коментар #4 от "хаха":Един паметник на чужда армия:
Ще спре ли корупцията?
Ще спре ли мафията?
Ще спре ли олигархията?
Ще спре ли крадеца?
Ще спре ли престъпника?
Ще накара ли адвоката да спре да защитава престъпници?
Ще спре ли съдията и прокурора да раздават евтини присъди и да пускат престъпниците?
Ще спре ли тези които укриват пари и данъци да спрат да го правят?
Ще накарат ли държавните служители да спрат да работят за олигархията и мафията, да спрат да участват в схемите на корупцията за източване на пари?
Ще накарат ли гражданина да има солидарно отношение към съгражданите си?
Ще накарат ли МВР и другите институции да работят за хората, Не за олигархията и мафията, и корупцията?
Трябва да се поставят паметници на българските възрожденци и борци за българската кауза, Раковски, Левски, Ботев, Владо Черноземскиз Тодор Александров. България има своите герои, без значение на кой са неудобни, било Франция, Англия, Русия, Америка или който и да било. България!
17:23 12.09.2026
17 Волен
17:23 12.09.2026
18 Две копейки
17:25 12.09.2026
19 Бай Хасан
първо виж себе си що за боклук си тогава искай което не те засяга
17:26 12.09.2026
20 Хасковски каунь
Спрете се,! Как ще се покажете след изборите? Какво ще драскате?
17:26 12.09.2026
21 Промяната
17:27 12.09.2026
22 Пълна ревизия
17:27 12.09.2026
23 батвесо
17:27 12.09.2026
24 От Иван Костово Време !
Някой Чист !
Който да Е Управлявал !
България ?
17:27 12.09.2026
25 Стига де
17:28 12.09.2026
26 Шмекер Копейкин празнодумеца
17:28 12.09.2026
27 Шапкаря
17:29 12.09.2026
28 Българин
Коментиран от #37
17:29 12.09.2026
29 Волен
17:29 12.09.2026
30 Шаран БГ
Коментиран от #33
17:30 12.09.2026
31 Кирил
17:30 12.09.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
17:32 12.09.2026
33 Естествено
До коментар #30 от "Шаран БГ":че е законно!Не е морално!
17:32 12.09.2026
34 По интерсно е
17:34 12.09.2026
35 Простадин не може да се помири
17:37 12.09.2026
36 Пловдив
17:39 12.09.2026
37 койдазнай
До коментар #28 от "Българин":Преди Иван Костов, всичко си беше цветя и рози, да знайш! С една заплата мижеше да си купиш килограми кренвирши и дори да ти остане за кисело мляко! Ама ако си пушач, лошо. Щото заплата стигаше за три кутии Виктори.
17:41 12.09.2026
38 Ружа
До коментар #1 от "1 копейка никвъ стоиностъ":Щма е така,хващат го и водят в елитна болница да установят сегашното му състояние.Тежка болест не минава току така,а оставя следи.Да го прегледат академици,професори.Разполагат и с супертехника.И ще серазбере болен ли е бил,или не.Аз залагам на това ,че е здрав и тогава и днес.Просто е налял едни големи пари там където трябва.Йотова най-вероятно е манипулирана и подведена,но това не я оправдава.Нали за това получава големи пари-да си отваря очите.
17:42 12.09.2026
39 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА
17:43 12.09.2026
40 Глупако копейкинн хората ви
17:43 12.09.2026
41 604
17:44 12.09.2026
42 Костадин Велики
17:47 12.09.2026
43 Зад комисията
17:47 12.09.2026
44 Цвете
17:47 12.09.2026
45 Григор
Все си мисля, че на моменти прекаляват и се държат неадекватно. Йотова ще стане президент, но вие помислете как ще влезете в следващия парламент, защото сте на чертата!
17:48 12.09.2026
46 Точно така
17:49 12.09.2026
47 Костя
17:51 12.09.2026
48 палитра
До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":Абе,Йорданка Христова на млади години беше по-църна и от Копейкин.Свекър и нали беше в ЦК на БКП с вносни лекарства се избели та заприлича на Майкъл Джексън преди да умре,горкия.
17:51 12.09.2026