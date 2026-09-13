Черно море спечели първия трофей в памет на Борислав Михайлов. Варненци победиха Лудогорец с 1:0 при юношите и записаха името си като първия носител на отличието, посветено на един от най-големите вратари в историята на българския футбол, бивш капитан на националния отбор и дългогодишен президент на БФC.

Специалният плакет в памет на Борислав Михайлов бе връчен на вратаря на Черно море – символично признание на позицията, превърнала Михайлов в една от емблемите на българския футбол.

Президентът на БФC Георги Иванов присъства на събитието и лично награди победителите. Сред гостите бяха още вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев, председателят на Зоналния съвет на БФC - Варна Георги Мирчев и известни имена от близкото минало на българския футбол.

Футболният празник постави и официалното начало на новото спортно съоръжение на школата на Черно море в района под Аспаруховия мост. Теренът е с реални размери и изкуствена настилка и е изграден със средства на БФС.