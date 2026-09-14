Ламин Ямал: Аз заслужавам повече от Мбапе "Златната топка"

Дебатът за това кой трябва да спечели „Златната топка“ се разгорещи, откакто миналата седмица беше обявен официалният списък с номинирани. Сред 30-те кандидати са Килиан Мбапе и Ламин Ямал – двама от фаворитите за отличието, които изразиха мнение кой трябва да бъде щастливецът, който ще грабне желаната награда на 26 октомври.

Първи се изказа французинът, който защити своята кандидатура. „Написах голяма част от историята в най-важния турнир в спорта; това е добра година да спечеля „Златната топка“, заяви Мбапе на пресконференцията преди мача от Шампионската лига срещу Интер и повтори в последващо интервю за „Л'Екип“.

Сега дойде редът и на Ламин, който смята, че неговият сезон е бил по-добър от този на французина и следователно той трябва да вземе „Златната топка“. „На кого бих я дал аз? На най-добрия в света. А на кого ще я дадат? Това вече е много дълъг разговор. Аз искрено вярвам, че като най-добри в света може би сме двама. И мисля, че тази година аз я заслужавам заради това, което спечелих. Защото за мен Мбапе и аз сме двамата най-добри в света. За мен това е много ясно и всеки, който гледа мачовете, го знае“, обяснява играчът на Барселона в откъс от предаването „Универсо Валдано“.

Две противоположни мнения, но подкрепени с аргументи. Футболистът на Реал Мадрид стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства (22 гола) и по този начин беше ключов за достигането на Франция до полуфиналите на турнира. Постижение, дошло след рекорден сезон на индивидуално ниво (общо 42 гола и седем асистенции с екипа на Мадрид).

Междувременно играчът от Рокафонда, който миналата година остана втори, изигра главна роля за спечелената от Испания световна титла, а освен това беше ключов и за Барселона. Крилото, освен световната титла, спечели и Ла Лига и достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига с каталунския тим (също като французина), като записа 24 гола и 18 асистенции във всички състезания. Въпреки това ще трябва да изчакаме до 26 октомври, за да разберем кой ще е носителят на „Златната топка“.