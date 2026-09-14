Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал: Аз заслужавам повече от Мбапе "Златната топка"

Ламин Ямал: Аз заслужавам повече от Мбапе "Златната топка"

14 Септември, 2026 09:28 430 3

  • ламин ямал-
  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • златната топка-
  • футбол

Сред 30-те кандидати са Килиан Мбапе и Ламин Ямал

Ламин Ямал: Аз заслужавам повече от Мбапе "Златната топка" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дебатът за това кой трябва да спечели „Златната топка“ се разгорещи, откакто миналата седмица беше обявен официалният списък с номинирани. Сред 30-те кандидати са Килиан Мбапе и Ламин Ямал – двама от фаворитите за отличието, които изразиха мнение кой трябва да бъде щастливецът, който ще грабне желаната награда на 26 октомври.

Първи се изказа французинът, който защити своята кандидатура. „Написах голяма част от историята в най-важния турнир в спорта; това е добра година да спечеля „Златната топка“, заяви Мбапе на пресконференцията преди мача от Шампионската лига срещу Интер и повтори в последващо интервю за „Л'Екип“.

Сега дойде редът и на Ламин, който смята, че неговият сезон е бил по-добър от този на французина и следователно той трябва да вземе „Златната топка“. „На кого бих я дал аз? На най-добрия в света. А на кого ще я дадат? Това вече е много дълъг разговор. Аз искрено вярвам, че като най-добри в света може би сме двама. И мисля, че тази година аз я заслужавам заради това, което спечелих. Защото за мен Мбапе и аз сме двамата най-добри в света. За мен това е много ясно и всеки, който гледа мачовете, го знае“, обяснява играчът на Барселона в откъс от предаването „Универсо Валдано“.

Две противоположни мнения, но подкрепени с аргументи. Футболистът на Реал Мадрид стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства (22 гола) и по този начин беше ключов за достигането на Франция до полуфиналите на турнира. Постижение, дошло след рекорден сезон на индивидуално ниво (общо 42 гола и седем асистенции с екипа на Мадрид).

Междувременно играчът от Рокафонда, който миналата година остана втори, изигра главна роля за спечелената от Испания световна титла, а освен това беше ключов и за Барселона. Крилото, освен световната титла, спечели и Ла Лига и достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига с каталунския тим (също като французина), като записа 24 гола и 18 асистенции във всички състезания. Въпреки това ще трябва да изчакаме до 26 октомври, за да разберем кой ще е носителят на „Златната топка“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Неадекватно състояние!

    09:31 14.09.2026

  • 2 Двама

    1 1 Отговор
    Афроиндийци в борба за Златната топка, до къде се докара европейския футбол. Преди 30 години, това щеше да звучи като неуместен виц.

    09:46 14.09.2026

  • 3 батвесо

    0 0 Отговор
    Много е скромен

    10:06 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове