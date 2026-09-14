Съпругата на Бачорски изуми мрежата с курс за забогатяване

Все повече хора превръщат популярността в социалните в доходоносен бизнес. Е, ако им се получи... Инфлуенсъри, търсещи слава във всевъзможни риалити формати, продават продукти, съвети, обучения и всевъзможни рецепти за успех, а границата между личен опит, реалната експертиза понякога става доста размита.

Сега и съпругата на Даниел Бачорски – Атанасия – се нареди до инфлуенсърките като Кобилкина и Капитонова, за да води онлайн курс, свързан с правенето на пари.

Новото ѝ начинание веднага привлече внимание, но наред с интереса предизвика и порция остри коментари, пише "Уикенд".

Част от потребителите поставят под въпрос каква квалификация има 28-годишната моделка, за да води подобно обучение и дали популярността в интернет сама по себе си е достатъчна, за да превърне някого в преподавател.

„Вече всеки с последователи може да направи курс“, гласи един от критичните коментари.

Други отиват доста по-далеч и атакуват Атанаска заради начина, по който самата тя е стигнала до настоящия си стандарт на живот. В социалните мрежи се появиха доста саркастични подмятания, че съпругата на Бачорски би могла да преподава по-скоро „как да си намерим богат мъж“, отколкото как самата тя е изработила със собствените си ръце натрупаното състояние.

Покрай това потребители правят паралели и с близката ѝ приятелка Даниела Рупецова. Сравненията никак не са ласкави, но пък връщат вниманието към любовната история на семейство Бачорски, която самите те през годините са разказвали публично.

Атанаска, която към днешна дата държи да бъде наричана Атанасия, е родена в Смолян, но още като ученичка усещала родния си град като тесен за амбициите си. След завършването си се насочила към Пловдив. По-късно в живота ѝ се появява Даниел Бачорски.

Според разказваната публично история първоначално двамата не се познавали лично. Атанаска го добавила във Фейсбук и започнала да му пише по различни поводи и празници. В един момент споменала, че ще бъде в София по работа, и двамата се уговорили да се видят на кафе. Срещата обаче се оказала началото на нещо много по-сериозно.

Самият Даниел впоследствие е говорил доста откровено в продуцираното от него онлайн риалити за началото на отношенията им и за привличането помежду им.

Историята е още по-пикантна заради обстоятелствата около началото на връзката. По това време Бачорски все още бил с бившата си Емилия, която била бременна. Въпреки това Атанасия започнала да публикува снимки, на които се виждали автомобилът и часовникът на Даниел, пише още изданието. И добавя, че именно така Емилия разбрала за отношенията им, след което напуснала дома му.

Към днешна дата брюнетката вече е съпруга на Бачорски и като разпознаваемо лице в социалните мрежи очевидно смята, че луксозният живот, осигурен от мъжа ѝ е достатъчен да стане преподавателка по забогатяване.