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Съпругата на Бачорски изуми мрежата с курс за забогатяване

Съпругата на Бачорски изуми мрежата с курс за забогатяване

14 Септември, 2026 12:58 1 227 17

  • даниел бачорски-
  • бизнесмен-
  • съпруга-
  • курс-
  • богатство

Критиките към жената на бизнесмена не закъсняха

Съпругата на Бачорски изуми мрежата с курс за забогатяване - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все повече хора превръщат популярността в социалните в доходоносен бизнес. Е, ако им се получи... Инфлуенсъри, търсещи слава във всевъзможни риалити формати, продават продукти, съвети, обучения и всевъзможни рецепти за успех, а границата между личен опит, реалната експертиза понякога става доста размита.

Сега и съпругата на Даниел Бачорски – Атанасия – се нареди до инфлуенсърките като Кобилкина и Капитонова, за да води онлайн курс, свързан с правенето на пари.

Новото ѝ начинание веднага привлече внимание, но наред с интереса предизвика и порция остри коментари, пише "Уикенд".

Част от потребителите поставят под въпрос каква квалификация има 28-годишната моделка, за да води подобно обучение и дали популярността в интернет сама по себе си е достатъчна, за да превърне някого в преподавател.

„Вече всеки с последователи може да направи курс“, гласи един от критичните коментари.

Други отиват доста по-далеч и атакуват Атанаска заради начина, по който самата тя е стигнала до настоящия си стандарт на живот. В социалните мрежи се появиха доста саркастични подмятания, че съпругата на Бачорски би могла да преподава по-скоро „как да си намерим богат мъж“, отколкото как самата тя е изработила със собствените си ръце натрупаното състояние.

Покрай това потребители правят паралели и с близката ѝ приятелка Даниела Рупецова. Сравненията никак не са ласкави, но пък връщат вниманието към любовната история на семейство Бачорски, която самите те през годините са разказвали публично.

Атанаска, която към днешна дата държи да бъде наричана Атанасия, е родена в Смолян, но още като ученичка усещала родния си град като тесен за амбициите си. След завършването си се насочила към Пловдив. По-късно в живота ѝ се появява Даниел Бачорски.

Според разказваната публично история първоначално двамата не се познавали лично. Атанаска го добавила във Фейсбук и започнала да му пише по различни поводи и празници. В един момент споменала, че ще бъде в София по работа, и двамата се уговорили да се видят на кафе. Срещата обаче се оказала началото на нещо много по-сериозно.

Самият Даниел впоследствие е говорил доста откровено в продуцираното от него онлайн риалити за началото на отношенията им и за привличането помежду им.

Историята е още по-пикантна заради обстоятелствата около началото на връзката. По това време Бачорски все още бил с бившата си Емилия, която била бременна. Въпреки това Атанасия започнала да публикува снимки, на които се виждали автомобилът и часовникът на Даниел, пише още изданието. И добавя, че именно така Емилия разбрала за отношенията им, след което напуснала дома му.

Към днешна дата брюнетката вече е съпруга на Бачорски и като разпознаваемо лице в социалните мрежи очевидно смята, че луксозният живот, осигурен от мъжа ѝ е достатъчен да стане преподавателка по забогатяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпанарско голямото

    6 2 Отговор
    Нареждане до други две
    Да, ама не
    Той като чисти не Й ли дава

    13:00 14.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    8 3 Отговор
    Сега в клуба на богатите или ставайте богати или напуснете държавата ,вече няма място за дрипльовци

    13:03 14.09.2026

  • 3 сърбин

    15 0 Отговор
    бизнес се прави со пари и со дупе,пари нема,действайте!

    13:03 14.09.2026

  • 4 Българин

    3 7 Отговор
    Такава хубава жена, няма как да знае много тайни за забогатяването!
    Чудесно е че всички ще могат да се поучат от нейния опит!

    13:04 14.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    12 1 Отговор
    Богат се става само с кражба на държавна пара

    13:06 14.09.2026

  • 6 Курса

    25 1 Отговор
    Бачорска:
    - Напъваш на цугтромбони някой богат чичак, докато не се ожени за тебе!
    Тогава ептем здраво напъваш на цугтромбоните, докато чичака умре от зор, и оставаш богата вдовица!

    Дайте сега по две хиляди евро за курса!

    13:07 14.09.2026

  • 7 Дай ми пари, не ща акъл

    6 0 Отговор
    Дай ми пари, не ща акъл. Собственикът на МАЛИНЧО, се изказа преди години, че няма нужда да е умен, той си купува умните. Банкерът Морган казва, че всичко се купува, само характер не се купува. Живков казва, че този с парите решава, 1987г, той е имал предвид като в КНР и сега, банката решава, държавната, и работникът - предприятието - което е взело кредитът. ДАЙ МИ ПАРИ НЕ ЩА АКЪЛ? Банката дава парите, но характер не се купува, ум ще си купиш - тоест идея и образовани кадри. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА СОЦИАЛИЗЪТ. Има много умни без подходящ характер. В образователната система пропускат образуването на характер и воля.

    13:10 14.09.2026

  • 8 Трол

    14 0 Отговор
    Бих желал г-жа Бачорска да ми демонстрира нагледно как точно е забогатявала.

    Коментиран от #10

    13:12 14.09.2026

  • 9 Куха

    8 0 Отговор
    Сийка , та дрънка !

    13:20 14.09.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    С вдигнати нагоре крака,за това акъл не требе.
    Иначе трябва да е хитра и като лисица..
    На този балък сигурно му е замаяла главата със сексуални трикове..

    13:22 14.09.2026

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    Във този курС, буквата С за множествено число ли е, или за благозвучие?

    13:28 14.09.2026

  • 12 мин..

    5 0 Отговор
    ети е правила, така е забогатяла...

    13:29 14.09.2026

  • 13 Спаска

    4 0 Отговор
    Или както се е кръстилс днес - има опит да се продаде, от помаакиня с коннска физиономия - изхвърля новородено и се настанява в София. Ако това не е успех. Кое.
    Е, странични ефекти - постоянно се прави на сляпа за бичорски и женички по хотели, дори грима не скрива раьплаканите и очи, докато рекламира нещо в инстаграм. Тя в смолянско село повече няма да се върне.

    13:34 14.09.2026

  • 14 Сеирджия

    8 0 Отговор
    Този не беше ли някакъв чистач, офиси, тоалетни, нещо такова?

    13:35 14.09.2026

  • 15 газо

    8 0 Отговор
    леле какъв конь

    Коментиран от #17

    13:36 14.09.2026

  • 16 Жалко

    2 0 Отговор
    Аз не мога да се класирам за този КУРс,защото съм се родил с ,,твърд теглич",а не с два крака зад врата...
    Жалко,че не съм и с две леви ръце,но с ,които така и не успях да стъпя на двата си крака през последните ...35 години...
    Само БОРЦОвските май успяха,въпреки ,че дадоха и много жертви...
    А днес просперират тия де ,,не скачаха" на протестите преди 37 години...техните наследници...деца и внуци...

    14:02 14.09.2026

  • 17 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "газо":

    Прав си...дори моят Янко се изплаши,като я видя и се сви,загърнат в кожената си качулка...:))

    14:09 14.09.2026