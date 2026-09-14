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Пожарната получи нова техника, очаква още около 300 автомобила

Пожарната получи нова техника, очаква още около 300 автомобила

14 Септември, 2026 12:52 521 8

  • александър джартов-
  • техника-
  • нови коли

Дронове са използвани и при огледа на пожара в складова база на "ЕМКО".

Пожарната получи нова техника, очаква още около 300 автомобила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големите пожари над 300 дка са с 55% по-малко тази година, каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов след церемонията по случай професионалния празник на служителите от ГДПБЗН.

Ние сме все по-добри всяка една изминала година, имаме и много партньори и това всичко се вижда на терен. Освен пожарникарите, има много доброволци, горски служители, военнослужещи, местната власт, земеделските производители – всички заедно успяваме да намалим броя на пожарите, коментира главен комисар Джартов.

Главен комисар Джартов посочи, че пожарната е получила нова техника. 3000 комплекта дрехи за гасене на пожари, 22 уреда за спасяване при катастрофи, четири системи за гасене на горски пожари, добави той и отбеляза, че дроновете са вече задължителен елемент за овладяване на големите пожари. Дронове са използвани и при огледа на пожара в складова база на "ЕМКО".

Очакваме около 300 пожарни автомобила, предстоят доставките. На 21 септември очакваме шест пожарни автомобила, което е част от процеса по обновяване на техника, каза още главен комисар Джартов.

През тази година засегнатите площи в горски фонд от пожари са шест пъти по-малко в сравнение с предходната 2025, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на церемонията по случай професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Министърът заяви, че тази година борбата с пожарите е по-успешна. Наблюдава се спад с 21% в общата статистика на инцидентите. През пожароопасния сезон през 2025 г. в страната са възникнали 14 588 пожара, тази година са с 3000 по-малко. Това не е суха статистика, това е плод на вашите усилия, каза министърът.

Демерджиев отбеляза, че тази година дроновете са помогнали много при установяването на мащаба на пожарите и планирането на действията.

Ще продължаваме борбата да ви обезпечим технически все по-добре, да има все по-добра координация между различните ведомства и вярвам, че тези усилия ще дават все повече резултати, каза още министърът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    9 4 Отговор
    взе комисионната , това са много пари !

    12:58 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ман го

    5 3 Отговор
    коли да се возите,а скуствения интелект ша гаси пожарите!

    13:00 14.09.2026

  • 4 Глупости

    8 0 Отговор
    Къде са така необходимите хеликоптери и самолети за гасене на пожари?
    Вече ги няма руснаците, да долитат и да гасят!

    13:01 14.09.2026

  • 5 Честит им професионален празник !!!

    6 0 Отговор
    Що не иди тиквата да помага
    Нали уж е такъв без ден стаж
    Тъмън да се упражнява вместо да цени глупаците от герп

    13:03 14.09.2026

  • 6 Халал да са им на тези

    4 0 Отговор
    момчета новите автомобили и техника! Има остра нужда от тях, защото от година на година пожарите стават все повече и ако тази година са по-малко, не се знае как ще е догодина! А и не е зле да се помисли или за пожарни самолети или хеликоптери, щото се видя какво направи руснакът с ил-76 в Сърбия. Е не чак такъв, но има и други по-малки, по-евтини и много ефективни, особено за планински пожари...

    Коментиран от #7

    13:06 14.09.2026

  • 7 мун чо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Халал да са им на тези":

    като се прегърнем с путин и у нас ще долети ил-76!

    13:17 14.09.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Честит празник ! Благодарим ви !

    13:22 14.09.2026

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