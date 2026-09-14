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Бранител на Ман Юнайтед: Това бе огромна несправедливост

Бранител на Ман Юнайтед: Това бе огромна несправедливост

14 Септември, 2026 09:59 577 1

  • манчестър юнайтед-
  • лисандро мартинес-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • висша лига

Всички сме бесни, защото дадохме абсолютно всичко от себе си на терена

Бранител на Ман Юнайтед: Това бе огромна несправедливост - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Централният защитник на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес не скри огромния си яд от съдийското отсъждане, което реши градското дерби срещу Манчестър Сити (0:1). Аржентинският национал сподели, че в съблекалнята на „червените дяволи“ цари усещане за тотална несправедливост, тъй като победният гол на Ерлинг Холанд е бил зачетен въпреки сериозното влияние върху играта на намиращия се в засада Енцо Фернандес.

„Чувството в съблекалнята след мача е за огромна несправедливост. Всички сме бесни, защото дадохме абсолютно всичко от себе си на терена. Начинът, по който падна този гол, ни изпълва с безсилен яд. Енцо Фернандес беше в чиста засада и се хвърли за топката точно пред мен. Като защитник аз бях длъжен да реагирам на неговото движение, за да му попреча да играе с нея. Това повлия изцяло на моята позиция и на цялата ситуация. Стряскащо е, че след като прегледаха ситуацията с ВАР, съдиите решиха, че той не е повлиял на играта. Това решение направо ни пречупи“, започна Мартинес.

„Червеният картон на Фил Фодън в 23-тата минута ни даде голямо предимство и бяхме длъжни да контролираме срещата много по-добре. Излязохме за второто полувреме с голям интензитет, наложихме натиск, но това съдийско отсъждане (б.р. - при гола на Холанд) промени изцяло психологическата нагласа на терена. След гола опитахме всичко, но Сити се затвори добре и не бяхме достатъчно креативни в предни позиции, за да изравним. Трябва да бъдем по-категорични в завършващата фаза, когато имаме човек повече“, допълни аржентинецът.

„Тази загуба боли изключително много, защото това е дербито на Манчестър и знаем какво означава то за нашите фенове. Сезонът обаче е много дълъг и този резултат няма да ни спре. Ние сме силен и сплотен колектив. Още тази седмица имаме нови мачове и предстои да покажем правилната реакция. Длъжни сме веднага да се върнем към победите и да поправим грешките си", завърши защитникът.


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  • 1 гост

    1 0 Отговор
    Оххх, "горките" струващи средно по 30-40 млн. паунда футболисти с претенции, играли почти цял мач с човек повече били пречупени от някакъв съдия и затова не успели поне един гол да върнат!
    Срамна работа, до ги пратим да поиграят малко в ефбет лигата, да ги видим колко струват и как свирят там съдиите....

    10:30 14.09.2026

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