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ИИ заличава едни професии, но създава други

ИИ заличава едни професии, но създава други

14 Септември, 2026 12:44 664 13

  • ии-
  • изкуствен интелект-
  • работни места-
  • пазара на труда-
  • демографски промени

Технологичният бум и демографските промени пренареждат американския пазар на труда

ИИ заличава едни професии, но създава други - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Опасенията, че изкуственият интелект ще предизвика масова безработица, засега се сблъскват с далеч по-сложна реалност в САЩ. Навлизането на новите технологии съвпада със застаряването на населението и двата процеса променят структурата на заетостта, като създават търсене на нови умения и професии.

Демографските промени увеличават необходимостта от служители в здравеопазването, дългосрочните грижи и социалните услуги. Това са дейности, при които човешкият контакт, физическото присъствие и способността за работа с пациенти трудно могат да бъдат напълно автоматизирани.

Паралелно с това изкуственият интелект поема част от рутинните административни и аналитични задачи, но създава потребност от специалисти, които разработват, внедряват, контролират и използват новите системи. Все по-важни стават уменията в областта на данните, киберсигурността, управлението и интеграцията на AI решения, както и контрола върху тяхната надеждност и безопасност.

Така вместо просто да унищожават работни места, технологиите и демографските промени пренасочват търсенето на труд. Американският пазар постепенно се ориентира към професии в два особено важни сегмента – високотехнологичните дейности и услугите, при които човешкото участие остава трудно заменимо.

Основното предизвикателство вече не е единствено дали ИИ ще отнема работни места, а дали работниците ще успеят достатъчно бързо да придобият уменията, необходими за новите позиции.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Накрая всички ще сте военни и медицински сестри като едно време.

    12:46 14.09.2026

  • 2 ФАКТ Е

    4 5 Отговор
    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    12:51 14.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Брееей животът ще стане много скучен без работа уе ,а тоя ИИ може ли да копа картофи

    Коментиран от #7, #11

    12:51 14.09.2026

  • 4 AI изкуствения

    3 0 Отговор
    хората ме създадоха,но те са тъ пи хитреци и затова ще им е.а ма.ката!

    12:52 14.09.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    Дори ако се окаже, че няма нужда от огромната част от работниците, ще се измисли нещо като сигурен доход. След като има проблем, ще се търси решение. И въпросът е само при прехода кой ще пострада.
    Засега ИИ по никакъв начин не може да замести човека. Като програмист съм виждал и оправял неща на ИИ - има пълни безсмислици. Прави множество грешки. Не обхваща цялостно. Няма идеи. Бърка при въпроси кое за кое е, ако става дума за повече от едно нещо. Ако говориш за слон и птица, примерно ще ти каже как слонът лети, а птицата има хобот. ;)
    Дава бързина на търсене и решения и части които може да не знаеш, но никога не трябва да му имаш пълно доверие. Обикновено гледаш за идеи и си градиш свое.
    Обучаван е по научено от хората. Реално е като вид огледало на хорското мислене. Ако хората станат после мързеливи да мислят, то по това се учи ИИ. И един вид се случва ИИ да се учи от друго ИИ и дори е правено да разговарят помежду си и да се карат.
    Не може да излезе от контекста. Ето навремето Мерцедес се хвали с хидравлични ключалки и месец по-късно се крадели коли с ... топка за тенис - да не обяснявам. ИИ няма такива идеи.

    12:55 14.09.2026

  • 6 Алкохолист

    1 0 Отговор
    Интелекта не може да замени налкоманите

    Коментиран от #12

    12:55 14.09.2026

  • 7 Пенчо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Картофи не може да копа, но може така да направи, че да ядеш каквото ти дадат и да си мислиш, че са картофи.

    12:57 14.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Появата на ИИ води до заличавяне на ЕИ❗

    12:58 14.09.2026

  • 9 ИИ ще

    1 0 Отговор
    Замени ли най древната професия...политиката???

    Коментиран от #13

    12:59 14.09.2026

  • 10 Програмист

    1 0 Отговор
    Имало нови професии, ама статията не изброява нито една такава🤡

    13:15 14.09.2026

  • 11 Програмист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Може да има вече роботи за тая работа, ама вие в ганюландия сте още в 19 век 🤡💩

    13:17 14.09.2026

  • 12 Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алкохолист":

    Но може да ги избие 😏

    13:18 14.09.2026

  • 13 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИИ ще":

    Там работните места са само 240, така че няма да има за тебе 😉

    13:19 14.09.2026