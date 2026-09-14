ИИ заличава едни професии, но създава други

Опасенията, че изкуственият интелект ще предизвика масова безработица, засега се сблъскват с далеч по-сложна реалност в САЩ. Навлизането на новите технологии съвпада със застаряването на населението и двата процеса променят структурата на заетостта, като създават търсене на нови умения и професии.
Демографските промени увеличават необходимостта от служители в здравеопазването, дългосрочните грижи и социалните услуги. Това са дейности, при които човешкият контакт, физическото присъствие и способността за работа с пациенти трудно могат да бъдат напълно автоматизирани.
Паралелно с това изкуственият интелект поема част от рутинните административни и аналитични задачи, но създава потребност от специалисти, които разработват, внедряват, контролират и използват новите системи. Все по-важни стават уменията в областта на данните, киберсигурността, управлението и интеграцията на AI решения, както и контрола върху тяхната надеждност и безопасност.
Така вместо просто да унищожават работни места, технологиите и демографските промени пренасочват търсенето на труд. Американският пазар постепенно се ориентира към професии в два особено важни сегмента – високотехнологичните дейности и услугите, при които човешкото участие остава трудно заменимо.
Основното предизвикателство вече не е единствено дали ИИ ще отнема работни места, а дали работниците ще успеят достатъчно бързо да придобият уменията, необходими за новите позиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:46 14.09.2026
2 ФАКТ Е
Елементарното доказателство е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
12:51 14.09.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #7, #11
12:51 14.09.2026
4 AI изкуствения
12:52 14.09.2026
5 Някой
Засега ИИ по никакъв начин не може да замести човека. Като програмист съм виждал и оправял неща на ИИ - има пълни безсмислици. Прави множество грешки. Не обхваща цялостно. Няма идеи. Бърка при въпроси кое за кое е, ако става дума за повече от едно нещо. Ако говориш за слон и птица, примерно ще ти каже как слонът лети, а птицата има хобот. ;)
Дава бързина на търсене и решения и части които може да не знаеш, но никога не трябва да му имаш пълно доверие. Обикновено гледаш за идеи и си градиш свое.
Обучаван е по научено от хората. Реално е като вид огледало на хорското мислене. Ако хората станат после мързеливи да мислят, то по това се учи ИИ. И един вид се случва ИИ да се учи от друго ИИ и дори е правено да разговарят помежду си и да се карат.
Не може да излезе от контекста. Ето навремето Мерцедес се хвали с хидравлични ключалки и месец по-късно се крадели коли с ... топка за тенис - да не обяснявам. ИИ няма такива идеи.
12:55 14.09.2026
6 Алкохолист
Коментиран от #12
12:55 14.09.2026
7 Пенчо
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Картофи не може да копа, но може така да направи, че да ядеш каквото ти дадат и да си мислиш, че са картофи.
12:57 14.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:58 14.09.2026
9 ИИ ще
Коментиран от #13
12:59 14.09.2026
10 Програмист
13:15 14.09.2026
11 Програмист
До коментар #3 от "Kaлпазанин":Може да има вече роботи за тая работа, ама вие в ганюландия сте още в 19 век 🤡💩
13:17 14.09.2026
12 Софиянец
До коментар #6 от "Алкохолист":Но може да ги избие 😏
13:18 14.09.2026
13 Исторически парк
До коментар #9 от "ИИ ще":Там работните места са само 240, така че няма да има за тебе 😉
13:19 14.09.2026