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Дара изненада в "Гласът на България": Чакам ново бебе!
  Тема: Известни личности

Дара изненада в "Гласът на България": Чакам ново бебе!

6 Октомври, 2026 12:58 1 854 6

  • дара-
  • гласът на българия-
  • йордан-
  • бебе-
  • известни личности

Оказа се, че певицата отново ще става леля

Дара изненада в "Гласът на България": Чакам ново бебе! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дара предизвика изненада сред треньорите и зрителите на „Гласът на България“, след като заяви по време на последния епизод на шоуто: „Чакам ново бебе, което ще се ражда, и трябва да съм вкъщи.“

Въпреки сензационния анонс се оказа, че певицата все още няма да става майка за пръв път, а брат ѝ Йордан чака второ дете, а тя няма търпение да посрещне новия си племенник.

Репликата ѝ предизвика незабавна реакция от останалите треньори. Мария Илиева стана от стола си и попита: „Така ли трябваше да ни го съобщиш сега?“ Меди също възкликна, че в шоуто има новина, преди Дара да уточни, че бебето е на брат ѝ.

По-големият брат на Дара - Йордан вече има двегодишен син – Филип. Двамата имат и по-малка сестра – Моника, която през юли отпразнува 17-ия си рожден ден, малко след като Дара грабна победата на "Евровизия".

Признанието се появи в разговор за 19-годишната Грета от Варна. Младата певица впечатли треньорите с изпълнението си и обърна и четирите стола. Тя привлече внимание и с интереса си към чистенето и поддържането на дома.

Меди се пошегува, че пред сцената може да бъде организирано специално почистване, за да спечели Грета за своя отбор. Дара разказа, че може да прекара три часа в гладене на чаршафи, а Мария Илиева призна, че обича да е чисто, но не обича сама да чисти. В крайна сметка Грета избра отбора на Иван Лечев.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оня с джипката от Банкя

    6 1 Отговор
    Кой изобщо гледа тези лигавщини?!

    13:26 06.10.2026

  • 3 Уха

    2 1 Отговор
    Ами на нея нама ли кой да и надуй корема. Ама с тия джуки може и да се объркаш къде да пуснеш семето!

    13:39 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Приятно

    1 1 Отговор
    Браво Дарче.Живот и здраве на семейството.

    13:42 06.10.2026

  • 6 НАСКО

    4 1 Отговор
    Боже Господи! Не мога да я гледам тая!!!

    14:01 06.10.2026