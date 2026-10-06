Дара изненада в "Гласът на България": Чакам ново бебе!

Дара предизвика изненада сред треньорите и зрителите на „Гласът на България“, след като заяви по време на последния епизод на шоуто: „Чакам ново бебе, което ще се ражда, и трябва да съм вкъщи.“

Въпреки сензационния анонс се оказа, че певицата все още няма да става майка за пръв път, а брат ѝ Йордан чака второ дете, а тя няма търпение да посрещне новия си племенник.

Репликата ѝ предизвика незабавна реакция от останалите треньори. Мария Илиева стана от стола си и попита: „Така ли трябваше да ни го съобщиш сега?“ Меди също възкликна, че в шоуто има новина, преди Дара да уточни, че бебето е на брат ѝ.

По-големият брат на Дара - Йордан вече има двегодишен син – Филип. Двамата имат и по-малка сестра – Моника, която през юли отпразнува 17-ия си рожден ден, малко след като Дара грабна победата на "Евровизия".

Признанието се появи в разговор за 19-годишната Грета от Варна. Младата певица впечатли треньорите с изпълнението си и обърна и четирите стола. Тя привлече внимание и с интереса си към чистенето и поддържането на дома.

Меди се пошегува, че пред сцената може да бъде организирано специално почистване, за да спечели Грета за своя отбор. Дара разказа, че може да прекара три часа в гладене на чаршафи, а Мария Илиева призна, че обича да е чисто, но не обича сама да чисти. В крайна сметка Грета избра отбора на Иван Лечев.