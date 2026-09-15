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Жозе Моуриньо: Винисиус Жуниор все още търси своята решаваща роля в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо: Винисиус Жуниор все още търси своята решаваща роля в Реал Мадрид

15 Септември, 2026 20:39 406 0

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Бразилската звезда впечатлява с отдаденост, но според треньора му липсва онази магия от миналия сезон

Жозе Моуриньо: Винисиус Жуниор все още търси своята решаваща роля в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В началото на футболния сезон 2026/27, наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази задоволство от представянето на Винисиус Жуниор, но не скри, че очаква още повече от бразилския нападател. Въпреки че 26-годишният футболист вече се отчете с един гол и три асистенции в шестте си участия до момента, Моуриньо смята, че Винисиус все още не е достигнал върховата си форма.

„Винисиус е изключително отдаден на отбора, работи неуморно и винаги е готов да се раздаде за колектива. Асистенциите и головете са важни, но най-силната му версия се проявява, когато поема отговорност в ключови моменти и бележи решаващи попадения“, коментира Моуриньо пред испанското издание AS.

Треньорът припомни впечатляващите изяви на Винисиус в Лисабон през миналия сезон, когато бразилецът бе безпогрешен в плейофите – получаваше шанс и го реализираше без колебание. „Точно тази роля – да бъде човекът, който решава мачовете, му липсва в момента. Но съм доволен от неговия напредък и постоянство“, допълни португалският специалист.

Винисиус Жуниор носи екипа на Реал Мадрид от 2018 година и вече се е превърнал в един от най-важните играчи на тима. Договорът му с „кралския клуб“ е валиден до лятото на 2032 г., а досега нападателят е записал впечатляващите 381 мача, в които е реализирал 129 гола и е подал за още 103 попадения.

Феновете на Реал Мадрид и футболните анализатори с нетърпение очакват Винисиус да върне онази своя убийствена ефективност, която го превърна в кошмар за защитите в Европа. Моуриньо е категоричен, че с постоянство и трудолюбие бразилецът ще намери отново своята ключова роля и ще се превърне в решаващ фактор за успехите на „белия балет“ през настоящия сезон.


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