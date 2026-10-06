ОФК Несебър с позиция след ексцесиите в Смолян: Това не е футбол!

Двубоят от втория предварителен кръг на Купата на България между Родопа Смолян и ОФК Несебър ще бъде запомнен не само с победата на гостите, но и след ексцесиите след последния съдийски сигнал.

Домакините имаха сериозни претенции към реферите в мача, като съдийската бригада трябваше да бъде изведена от стадиона от полицията.

ОФК Несебър се наложи с 3:1, но футболистите на Родопа и феновете на тима вярват, че са били ощетени с отсъдена несъществуваща дузпа.

Ден по-късно от Несебър излязоха с остра позиция, която публикуваме без редакторска намеса:

ОФК Несебър счита за необходимо да изрази своята позиция след случилото се по време и след края на двубоя срещу ФК Родопа (Смолян) от турнира за Купата на България.

Нашият отбор спечели с 3:1 след продължения и заслужи правото да продължи в следващия кръг, където ще се изправи срещу ЦСКА.

За съжаление обаче футболът остана на заден план заради сцени, които нямат място на нито един стадион.

Около отсъдената дузпа за ОФК Несебър се създаде внушението, че такава не съществува.

Категорично не сме съгласни!

Според нас нарушение има.

Заедно с тази позиция публикуваме и видео от ситуацията.

Няма да убеждаваме никого и няма да произнасяме присъди, вместо съдийските органи.

Нека всеки изгледа кадрите и сам прецени има ли основание за отсъждането.

Но има нещо много по-важно от една дузпа ‼️

При нейното отсъждане привърженици нахлуха на терена.

След последния съдийски сигнал към игрището полетяха бутилки и пиротехнически средства, част от публиката отново навлезе на терена, а ситуацията ескалира до степен, при която се наложи намесата на полицията.

Съдийската бригада, нашите футболисти и щабът трябваше да бъдат извеждани под полицейска охрана.

Това не е футбол. И това не може да бъде приемано за нормална обстановка на футболен мач в XXI век.

Съдийските решения могат да бъдат правилни или грешни.

Могат да предизвикват спорове, недоволство и емоции.

Всеки клуб има право да оспорва дадено решение по установения ред. Нито едно съдийско отсъждане обаче не дава право на когото и да било да нахлува на терена, да хвърля предмети и пиротехника или да преследва съдии и участници в срещата.

Още по-притеснително е, че подобно напрежение в Смолян не възниква за първи път. Именно затова смятаме, че случилото се не бива да бъде подминавано или оправдавано с емоцията от загубата.

Футболистите трябва да решават мачовете на терена.

Съдиите носят отговорност за своите решения пред компетентните органи.

А привържениците трябва да могат да подкрепят отбора си страстно, без футболният стадион да се превръща в място, на което сигурността на хората е поставена под въпрос.

ОФК Несебър категорично осъжда всяка форма на агресия и вандализъм по футболните стадиони, независимо от това кой клуб е замесен и какъв е резултатът от срещата.

Благодарим на служителите на МВР за намесата и действията им за овладяване на ситуацията. 🙏🏻

И накрая – ние предпочитаме да говорим за футбол.⚽️

Поздравяваме нашите футболисти за характера и битката до последната минута. ОФК Несебър е в следващия кръг на Купата на България и очаква предстоящия двубой с ЦСКА. 💙

А за дузпата – вижте видеото. И преценете сами.

С уважение,

ОФК Несебър