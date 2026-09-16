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Левски предложи нов договор и на Акрам Бурас

Левски предложи нов договор и на Акрам Бурас

16 Септември, 2026 09:59 389 0

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Алжирецът е обвързан със „сините“ до лятото на 2028 г., но на „Герена“ са много доволни от него и искат да го задържат и след това

Левски предложи нов договор и на Акрам Бурас - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът Акрам Бурас е поредният играч, на който Левски е предложил нов договор, пише „Мач Телеграф“. Алжирецът е обвързан със „сините“ до лятото на 2028 г., но на „Герена“ са много доволни от него и искат да го задържат и след това. А не е тайна, че няколко френски отбора проявяват интерес към него.

Бурас дойде в Левски през миналото лято от МК Алжер срещу сумата от 350 000 евро и бързо се утвърди като водеща фигура в отбора. Той пропусна последните мачове, след като получи контузия в двубоя срещу Септември преди месец и половина и мнозина отдават отстъплението в играта на тима именно на неговото отсъствие.

Общо за Левски Бурас има 37 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола.


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