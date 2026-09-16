Лига Европа започва основната фаза с титаничен сблъсък - Милан и Бенфика

Стартът на основната фаза на турнира Лига Европа наближава, като обещава на футболните привърженици поредна доза европейски емоции и напрегнати сблъсъци.

През настоящия сезон надпреварата привлича участието на редица утвърдени европейски грандове, които ще се стремят да завоюват ценния трофей и да си осигурят директно класиране за Шампионската лига през следващата кампания.

Акцентът в първия кръг безспорно пада върху дербито между два от считаните за основни претенденти за трофея - италианския колос Милан и португалския гранд Бенфика.

Двата европейски тима ще премерят сили на „Сан Сиро“ в Милано. Историческата статистика между двата отбора е наситена с ключови моменти, като те са се срещали общо шест пъти в официални двубои под егидата на УЕФА. В тези сблъсъци "орлите" все още очакват своя първи успех срещу "росонерите", които имат 4 победи, при 2 равенства.

Допълнителна интрига внася фигурата на старши треньора на Милан - Рубен Аморим. Като бивш футболист на Бенфика, той постигна значими успехи начело на градския противник Спортинг Лисабон, където демонстрира впечатляваща статистика срещу "орлите", допускайки само едно поражение в последните си шест двубоя във всички турнири (2 победи, 3 равенства).

Сега той е мотивиран да поведе своя италиански тим към победа срещу добре познат съперник.