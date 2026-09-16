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7000 фенове посрещнаха емоционално Марио Вушкович след 4-годишно наказание

7000 фенове посрещнаха емоционално Марио Вушкович след 4-годишно наказание

16 Септември, 2026 10:30 365 0

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Хърватският защитник се завърна към тренировките на Хамбургер след близо четири години извън футбола

7000 фенове посрещнаха емоционално Марио Вушкович след 4-годишно наказание - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Марио Вушкович направи емоционално завръщане към тренировките на Хамбургер след почти четири години извън терена. 24-годишният хърватски централен защитник не е играл за клуба от ноември 2022 г., след като получи четиригодишно наказание за употреба на допинг. Вушкович и до днес твърди, че е невинен.

Феновете на Хамбургер неизменно подкрепяха футболиста по време на тежкия период, а за завръщането му около 7000 привърженици изпълниха „Фолкспаркщадион“. Те скандираха името му, издигнаха транспаранти на хърватски и го изпратиха с бурни аплодисменти. На един от тях бе изписано: „Пътят беше дълъг, целта е близо. Добре дошъл отново, Марио Вушкович“.

„Беше много специален момент да видим Марио отново с нас. Ние винаги вярвахме в неговата невинност. Марио е невероятно силен характер и специален човек“, заяви Миро Мухайм след тренировката. Вушкович все още има ограничения и няма право да играе официални мачове до 22 ноември, когато Хамбургер гостува на Вердер Бремен. До тогава той няма право и да дава интервюта, да раздава автографи или да участва в маркетингови кампании на клуба.

Въпреки ограниченията завръщането му беше прието с огромна подкрепа от клуба и феновете. Членът на ръководството Ерик Хувер също изрази увереност, че защитникът ще се върне на терена. За да се подготви максимално добре за дългоочакваното си завръщане, Вушкович работи с физическия треньор Йошко Влашич, бивш хърватски шампион в десетобоя.


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