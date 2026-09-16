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Звезда на Барселона разкри как Моуриньо го е убеждавал да избере Реал Мадрид

Звезда на Барселона разкри как Моуриньо го е убеждавал да избере Реал Мадрид

16 Септември, 2026 08:30 730 1

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Родри разказа за личния разговор със Специалния преди трансфера си на „Камп Ноу“

Звезда на Барселона разкри как Моуриньо го е убеждавал да избере Реал Мадрид - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новото попълнение на Барселона Родри разкри подробности за разговорите си с Жозе Моуриньо преди да избере каталунския гранд. Испанският полузащитник беше сред най-желаните футболисти през летния трансферен прозорец, след като реши да напусне Манчестър Сити.

30-годишният Родри получи предложения от двата испански гранда – Барселона и Реал Мадрид. В определен момент именно „кралският клуб“ изглеждаше като фаворит за подписа му, но в крайна сметка световният шампион избра Барселона и така се присъедини към големия съперник на Реал.

В интервю за „Мундо Депортиво“ Родри разказа за директния контакт с Моуриньо, който се е опитал лично да го убеди да премине на „Сантяго Бернабеу“. „Моуриньо ми се обади и ясно изрази желанието си да се присъединя към клуба. Отнасяше се много добре с мен. Когато взех решението си, му се обадих, за да му благодаря за интереса и за начина, по който се отнесе към мен“, сподели испанецът.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    0 0 Отговор
    И как точно го е убеждавал, че не се разбра?

    09:30 16.09.2026

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