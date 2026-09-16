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Юлиан Ангелов: Прикриват някого за случая Петрохан, политици да минат на детектор на лъжата

Юлиан Ангелов: Прикриват някого за случая Петрохан, политици да минат на детектор на лъжата

16 Септември, 2026 10:35 551 19

  • юлиан ангелов-
  • убийства-
  • петрохан-
  • околчица

Той изреди въпроси за присъствието на Васил Терзиев и Борислав Сандов на мястото, както и за разрешението за училището, дадено по времето на Николай Денков

Юлиан Ангелов: Прикриват някого за случая Петрохан, политици да минат на детектор на лъжата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистът Веселин Стойнев изрази мнение в ефира на Здравей, България, че Румен Радев не е трябвало да коментира случая Петрохан-Околчица в двора на училище на 15 септември. Според него е било по-подходящо разговорът да се проведе поне извън оградата на учебното заведение.

Стойнев смята, че се прави опит казусът да се използва политически и от самото начало се прави опит за обособяване на някаква въображаема виновна общност, срещу която да се противопостави нещо друго. Той допълни, че пресконференцията е била прибързана, тъй като все още не всички експертизи са готови. Журналистът попита защо след толкова месеци се повтаря вече известна информация, при положение че Иван Демерджиев е обещал разкрития до края на август.

Стойнев постави въпроси и за това защо са прикривани сигнали от родители и каква е била ролята на ДАНС. От друга страна Юлиан Ангелов от ВМРО защити позицията, че Румен Радев правилно е коментирал случая дори и в училищния двор, тъй като темата засяга пряко ученици.

Според Ангелов определени политически сили защитават случилото се на хижа Петрохан и под връх Околчица, като се опитват да прехвърлят вината. Той припомни изказване на тогавашния главен секретар на МВР Георги Кандев, че няма данни за външна намеса. Ангелов попита защо Гюров не е извадил обещаните факти и обстоятелства и предположи, че се прикрива някой.

Той изреди въпроси за присъствието на Васил Терзиев и Борислав Сандов на мястото, както и за разрешението за училището, дадено по времето на Николай Денков, като призова тези политици да се подложат доброволно на детектор на лъжата. По отношение на групата около Ивайло Калушев той коментира, че един човек се изживява като Бог, а останалите са негови жертви.

В разговора беше засегната и темата за Петричкия Ескобар, като Ангелов изрази мнение, че казусът е част от мръсна кампания срещу Йотова и Вълчев. Той посочи, че Огнян Атанасов очевидно е имал здравословни проблеми и затова е бил помилван.

Веселин Стойнев обаче заяви, че отговорността за освобождаването на наркотрафиканта се носи от Илияна Йотова, и допълни, че президентът трябва да даде ясни подробности. Атанасов обобщи, че този случай се развива заради текущата война от компромати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    6 1 Отговор
    Никога нищо няма да разберем.
    Всичко е решено на много високо ниво защото тези от високото са свързани там .
    Мое мнение е,чуди хора са видели нещо което не трябва и са ги " самоубили"

    10:41 16.09.2026

  • 4 име

    4 3 Отговор
    Много ясно, че кандев, вътрешния министър дечев и гяypoв ще прикриват ПеПедофилите, замесени в схемата. Всеки вика че не познавал лама калушко, ама всеки му дарявал пари, техника, момчеца, национална агенция му направили, разрешителни за оръжия щото природата се пази с оръжия, договори му уреждали... Ясно е и че дерменджиев също няма да ракрие цялата схема, щото ще трябва държавни институции да обясняват защо са си затваряли очите.

    10:41 16.09.2026

  • 5 Малий

    2 0 Отговор
    Така помилван от Първанов излезе Цветелин Кънчев. Иван Костов го вкара в затвора .Кой лошия ?

    10:42 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕЛЕКТОРАЛНА ЕДИНИЦА

    4 0 Отговор
    КАЖЕТЕ ЗА ХЕМУС И КТБ КЪДЕТО СА НИ ОТКРАДНАЛИ ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ.КОЙ !!!.НЕ НИ ЗАНИМАВАЙТЕ САМО СЪС ЗАЛЪГАЛКИ

    10:43 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Както винаги

    2 0 Отговор
    Бойко или Шиши. Нищо,в което има пари не става без знанието и участието на Бойко.

    10:46 16.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    0 1 Отговор
    Никой не им е виновен, след като сами се замесиха.

    10:47 16.09.2026

  • 13 текущата война

    1 1 Отговор
    текущата война от компромати.

    Ами Съвсем Естествено !

    Политиката е ВОЙНА !

    10:47 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Заслужаваше

    1 1 Отговор
    другият гост в студиото да му стовари як юмрук по фасона. Невъзпитан тъпанар! Кадър на шкембе войвода.

    10:52 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 По кримката

    1 0 Отговор
    изявления прави прокуратурата, Кандев и Гюров нямат такива правомощия. Съществото от ВМРО е тотален сбърканяк

    10:56 16.09.2026

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