Новини
България »
София »
НС отхвърли предложения за включване в дневния ред на пет изслушвания и два законопроекта

НС отхвърли предложения за включване в дневния ред на пет изслушвания и два законопроекта

16 Септември, 2026 10:26 391 1

  • пленарна зала-
  • депутати-
  • закони

Парламентът отхвърли и предложението на „Възраждане“ за разглеждане на законопроект за българския език на първо четене, както и предложението на ПП за разглеждане на законопроект за промени в Закона за семейните помощи за деца

НС отхвърли предложения за включване в дневния ред на пет изслушвания и два законопроекта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли пет предложения за изслушване в пленарна зала по различни теми и разглеждане на два законопроекта. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Депутатите отхвърлиха предложението на „Продължаваме промяната“ (ПП) в дневния ред за днес да бъде включено изслушване на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и председателя на Съвета на електронни медии Габриела Наплатанова относно отстраняването на Георги Ангелов като водещ и редактор на "История.БГ", прекратяването на предаването "До Европа и напред" и гаранциите за свободата на словото и срещу политическа намеса в редакционната независимост на БНТ.

Отхвърлено беше и предложението на „Възраждане“ за изслушване на премиера Румен Радев относно "системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България".

Предложението на „Демократична България“ (ДБ) за изслушване на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на България също беше отхвърлено.

Парламентът не прие и предложението на „Възраждане“ за изслушване на председателя на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев и председателя на Комисия за защита на конкуренцията Росен Карадимов за действията и резултатите за ограничаване на нарушенията при ценообразуването на горивата и основните хранителни стоки.

Не беше прието и предложението на ДБ за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов относно "актуалната оценка на компетентните държавни органи за риска от хибридни действия, саботаж, диверсионна дейност и други форми на прикрито външно въздействие срещу България".

Парламентът отхвърли и предложението на „Възраждане“ за разглеждане на законопроект за българския език на първо четене, както и предложението на ПП за разглеждане на законопроект за промени в Закона за семейните помощи за деца.

Първа точка в дневния ред на депутатите днес е обсъждане на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от ПБ.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курарртна Дейност !

    1 0 Отговор
    По Заявка !

    10:42 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове