НС отхвърли предложения за включване в дневния ред на пет изслушвания и два законопроекта

Парламентът отхвърли пет предложения за изслушване в пленарна зала по различни теми и разглеждане на два законопроекта. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Депутатите отхвърлиха предложението на „Продължаваме промяната“ (ПП) в дневния ред за днес да бъде включено изслушване на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и председателя на Съвета на електронни медии Габриела Наплатанова относно отстраняването на Георги Ангелов като водещ и редактор на "История.БГ", прекратяването на предаването "До Европа и напред" и гаранциите за свободата на словото и срещу политическа намеса в редакционната независимост на БНТ.

Отхвърлено беше и предложението на „Възраждане“ за изслушване на премиера Румен Радев относно "системна намеса на украинската посланичка Олеся Илашчук във вътрешните дела на България".

Предложението на „Демократична България“ (ДБ) за изслушване на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на България също беше отхвърлено.

Парламентът не прие и предложението на „Възраждане“ за изслушване на председателя на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев и председателя на Комисия за защита на конкуренцията Росен Карадимов за действията и резултатите за ограничаване на нарушенията при ценообразуването на горивата и основните хранителни стоки.

Не беше прието и предложението на ДБ за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов относно "актуалната оценка на компетентните държавни органи за риска от хибридни действия, саботаж, диверсионна дейност и други форми на прикрито външно въздействие срещу България".

Парламентът отхвърли и предложението на „Възраждане“ за разглеждане на законопроект за българския език на първо четене, както и предложението на ПП за разглеждане на законопроект за промени в Закона за семейните помощи за деца.

Първа точка в дневния ред на депутатите днес е обсъждане на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от ПБ.