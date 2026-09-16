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Рахийм Стърлинг се призна за виновен за употреба на райски газ и опасно шофиране

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за употреба на райски газ и опасно шофиране

16 Септември, 2026 07:45 157 0

  • рахийм стърлинг-
  • райски газ-
  • съд-
  • футбол

Бившият английски национал катастрофира с Ламборгини, а сега е изправен пред сериозни санкции

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за употреба на райски газ и опасно шофиране - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рахийм Стърлинг се призна за виновен по обвиненията за притежание на райски газ с цел неправомерно вдишване и опасно шофиране. Бившият футболист на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал се яви във вторник пред магистратски съд в Бейсингстоук, Англия, след инцидент с неговото Ламборгини през май.

Полицията е била извикана на 28 май, след като автомобилът се е отклонил към разделителната ивица на магистрала M3 и се е ударил в метална врата край отбивка. При катастрофата не са участвали други превозни средства и няма съобщения за пострадали. Когато служителите пристигнали на мястото, Стърлинг е бил на пасажерската седалка, а на коленете му е имало два от общо шестте флакона с райски газ.

31-годишният футболист е признал и обвинението, че не е предоставил проба за анализ. Райският газ, известен като „весел газ“, е класифициран като наркотично вещество от клас C във Великобритания. По време на съдебното заседание свидетел е определил шофирането му като „изключително ужасно“.

За опасно шофиране британското законодателство предвижда до две години затвор, неограничена глоба и задължително лишаване от право да управлява автомобил. При доказано шофиране под въздействие на наркотични вещества санкциите могат да включват до шест месеца затвор, неограничена глоба и автоматична забрана за шофиране за минимум една година.


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