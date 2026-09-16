България срещу действащия европейски шампион

Националният отбор по волейбол на България е изправен пред последния си и най-голям тест в груповата фаза на ЕвроВолей 2026.

Като съдомакини на турнира, "лъвовете", водени от селекционера Джанлоренцо Бленджини, ще премерят сили с действащия европейски шампион Полша.

Двубоят от група В ще се проведе тази вечер от 19:00 часа в София.

Въпреки че българският тим вече си осигури място на осминафиналите, заемайки трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки (геймово съотношение 10:4), предстоящият сблъсък е от ключово значение.

Пред "лъвовете" стои възможността да се преборят за втората позиция в групата, което би осигурило потенциално по-благоприятен жребий в елиминационната фаза. За да изместят Украйна (с текущо геймово съотношение 12:5), българските волейболисти се нуждаят от убедителна победа срещу Полша с 3:0 или 3:1 гейма. Всякакъв друг резултат би оставил България на трето място.

Потенциалните съперници за България на осминафиналите са Румъния (при второ място) или Германия (при оставане на трета позиция).

До този момент отборът на Джанлоренцо Бленджини демонстрира борбен дух. Квалификацията за осминафиналите бе гарантирана след драматичен успех с 3:1 над Израел, където след загубен първи гейм (23:25), тимът показа характер, обръщайки резултата с 25:22, 25:15 и 25:20. Сред другите победи са тези над Португалия и Северна Македония. Единственото поражение дойде от Украйна, което се оказа ключово за разпределението на челните места в групата.

Предстоящият опонент - Полша, е безспорен фаворит. Действащите шампиони започнаха ЕвроВолей 2026 убедително, записвайки категорични победи над всички съперници в групата, включително Португалия (3:0) и Украйна, което им осигури предсрочно първото място.