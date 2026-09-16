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Конте отхвърли Фенербахче: Манчестър Юнайтед го чака

Конте отхвърли Фенербахче: Манчестър Юнайтед го чака

16 Септември, 2026 08:00 850 0

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Италианският специалист иска да поеме топ клуб, а „червените дяволи“ го включиха в списъка си

Конте отхвърли Фенербахче: Манчестър Юнайтед го чака - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Антонио Конте е отхвърлил възможността да поеме турския Фенербахче, тъй като не смята Турция за подходящата следваща дестинация в кариерата си. Италианският специалист е без клуб, след като за последно води Наполи и спечели титлата в Серия А преди два сезона.

Според “Corriere dello Sport” Фенербахче проявява интерес към бившия наставник на Тотнъм, но Конте предпочита да изчака предложение от европейски гранд. Позицията му не се е променила дори след интереса от страна на италианския национален отбор, който му е предложил четиригодишен договор.

Възможност за Конте може да се отвори в Манчестър Юнайтед. Италианският треньор е в списъка с потенциални кандидати на „червените дяволи“, ако клубът реши да се раздели с Майкъл Карик в даден момент през сезона. Подобна опция би могла да привлече вниманието на Конте заради мащаба на английския клуб.

Ювентус също остава възможна дестинация, но към момента изглежда по-малко вероятна от Манчестър Юнайтед. Конте отказа да се завърне в Торино през 2025 г., а няма гаранции, че позицията му ще се промени, ако отново получи предложение от „бианконерите“.


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