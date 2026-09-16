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САЩ пренасочват 52 млн. долара военна помощ от Европа и Близкия изток към Латинска Америка

САЩ пренасочват 52 млн. долара военна помощ от Европа и Близкия изток към Латинска Америка

16 Септември, 2026 10:29 317 2

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Средствата, първоначално предназначени за Словакия, Северна Македония, Тунис и Ирак, ще бъдат насочени към Панама, Перу, Еквадор и Колумбия

САЩ пренасочват 52 млн. долара военна помощ от Европа и Близкия изток към Латинска Америка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп пренасочва военна помощ за десетки милиони долари, първоначално предвидена за страни в Европа и Близкия изток, към подкрепа на консервативни правителства в Централна и Южна Америка, съобщава „Associated Press“, предава News.bg.

Във вторник Държавният департамент уведоми Конгреса на САЩ за намерението си да пренасочи 52 милиона долара от средствата по програмата за чуждестранно военно финансиране (Foreign Military Financing) от Словакия, Северна Македония, Тунис и Ирак към Панама, Перу, Еквадор и Колумбия.

Програмата за чуждестранно военно финансиране включва отпускане на средства от американските данъкоплатци на партньорски държави за закупуване на въоръжение и военна техника от американски изпълнители в сферата на отбраната.

Вашингтон поставя Западното полукълбо като приоритет

Преразпределянето на средствата следва скорошно посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу. По време на пътуването той обеща на лидерите на тези страни допълнителна подкрепа за сигурността, тъй като администрацията на Тръмп е определила Западното полукълбо като приоритет във външната политика.

От Държавния департамент обясниха, че средствата ще бъдат използвани за „борба с наркотероризма в нашия собствен регион и за подпомагане на гарантирането на постоянната сигурност на Панамския канал“. Ведомството отбеляза също, че в исторически план регионът е получавал недостатъчна военна помощ от САЩ.

Освен това Държавният департамент подчерта геополитическите последици от този ход.

„Тези средства ще попречат на противниците да установят стратегически плацдарми в нашето полукълбо“, заявиха от ведомството.

В доклада се отбелязва, че това е завоалирана препратка към Китай, който активно се стреми да разшири икономическото и политическото си присъствие в Латинска Америка.

Помощта за европейските държави не се прекратява напълно

От Държавния департамент уточниха, че пренасочването на средствата не означава пълно спиране на военната помощ за Ирак, Тунис, Словакия или Северна Македония. Конкретната сума, която остава за тези страни, обаче все още не е оповестена.

Доналд Тръмп многократно е критикувал европейските съюзници от НАТО заради недостатъчните разходи за отбрана, а администрацията му вече е предприела стъпки за съкращаване на финансирането и преразглеждане на военното присъствие на САЩ в Европа.

Същевременно настоящото ръководство на Белия дом поставя по-голям акцент върху Западното полукълбо, изграждайки партньорства с десни правителства в региона и на практика възраждайки „Доктрината Монро“, която утвърждава господството на Вашингтон там.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван Шибаков

    0 0 Отговор
    Дончо може и сам да се поръча примерно на мексиканската мафия ще спаси света пък и може да не му искат пари..! Колкото по бързо го вземе всевишния толкова по добре за планетата..

    10:52 16.09.2026