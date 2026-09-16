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София се превръща в столица на зелената мобилност по време на Green & Mobility Expo

София се превръща в столица на зелената мобилност по време на Green & Mobility Expo

16 Септември, 2026 10:20 334 11

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  • green & mobility expo

Събитието ще се проведе от 18 до 20 септември

София се превръща в столица на зелената мобилност по време на Green & Mobility Expo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

От 18 до 20 септември площад „Св. Александър Невски“ в София се превръща в най-голямата сцена за иновации, устойчив транспорт и технологии у нас. В рамките на Европейската седмица на мобилността (EMW), първото по рода си мащабно изложение Green & Mobility Expo – Sofia си поставя амбициозната цел да превърне българската столица в регионален център за идеи и партньорства по европейски образец.

Събитието ще предложи на посетителите пълен поглед върху бъдещето на придвижването в градска среда. Наред с електрическите и хибридните автомобили от водещи световни брандове, на площада ще бъдат изложени авангардни електрически велосипеди, скутери, иновативни решения за микромобилност, зарядна инфраструктура и оборудване от следващо поколение. За всички гости е обособена и специална тест-драйв зона, където всеки желаещ може лично да изпробва най-новите модели автомобили и алтернативни превозни средства.

Паралелно с изложбената и интерактивната част, програмата включва поредица от конференции, семинари и дискусионни панели. В тях водещи международни и местни експерти, представители на бизнеса, институциите и технологичните компании ще дебатират развитието на интелигентните градове, интеграцията на възобновяема енергия в транспорта и стратегическото бъдеще на екологичната мобилност.

Сред потвърдените изложители са имена като BYD, Geely, Zeekr, Lynk & Co, Skoda, Volkswagen, Volvo, Ford, KIA, MG, Mazda, Subaru, Honda, Dongfeng, M-Hero, Moon, Ayvens, Electrip, Fines Charging, Wiigo, Schneider Electric, Kammarton, USAG, Huawei, Red Zone VR Racing, Kiwi Car Sharing, Alieno и други.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опала

    0 0 Отговор
    С тая нафта по 2евро то е ясно.

    10:25 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 простаци

    1 0 Отговор
    простаци

    10:41 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евроджендър

    0 0 Отговор
    Джендърастите най-обичат да карат колела без седалки

    10:52 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 развеселен

    1 0 Отговор
    Ще оставите ли някой НЕизтрит коментар ?

    10:57 16.09.2026