Хелмут Марко поздрави Ред Бул за първия триумф за сезона и отличи новата задвижваща система

Бившият съветник на Ред Бул д-р Хелмут Марко коментира проведената на пистата „Сепанг“ в Малайзия надпревара за Гран При на Бахрейн, в която Макс Верстапен записа първата си победа за сезон 2026 във Формула 1.

Австрийският специалист сподели, че е проследил вълнуващото състезание пред малкия екран, подкрепяйки тима като обикновен фен на моторните спортове:

„Гледах състезанието по телевизията, как всички останали фенове на Формула 1. Стана отлично състезание. Предпочитах да гледаме надпревара на дъжд, но не се получи. Радвам се за Макс и за целия отбор на Ред Бул, това е първа победа със задвижващата система на тима. Тези резултати са впечатляващи.“

Марко припомни, че още в началото на състезателната година е прогнозирал възход за тима през втората половина от шампионата, тъй като е бил наясно с необходимите технически корекции по болида:

„В началото на сезона казах, че през втората половина на годината Ред Бул ще може да се бори за победи, защото знаех, че трябва да се решат проблемите на шасито. Тези проблеми не позволяваха по-рано тимът да се бори за победи. Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур, а знаете, че това е единственото трасе, където той все още няма победа, така че ще е интересно.“