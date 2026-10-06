Проф. Мария Пиргова: Двойката Гюров- Кандев няма достатъчно ясни предложения и инициативност

Твърде необичайна се оказва тази предизборна кампания. Разнопосочният черен PR още преди официалния ѝ старт беше последван от криминално убийство на едър бизнесмен с мащабен бизнес и породените от него съмнения.

Днес два предполагаемо руски дрона са атакували два български кораба в икономическата зона на Черно море. Не се изключва и възможността за атака с подводница. Всичко това неизбежно ни кара да си зададем въпроса: летят ли "черни лебеди“ в тази предизборна кампания?

Според мен във всяка кампания има събития, които са изключителни и се виждат като част от кампанията. Тези две събития са сериозни за България, особено в второто. Но така и иначе ще видим кой какво ще предложи и как ще защити държавата в тази обстановка. Това коментира политологът проф. Мария Пиргова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"За съжаление, в политическите дебати двете събития се използват разнопосочно и не се търси обща българска позиция. Ще видим кой от кандидатите за президент ще успее да намери такава позиция. Надявам се това да се случи", добави още гостът.

По думи на проф. Пиргова при оценката на кандидат-президентските двойки на първо място се открояват Йотова – Вълчев, които според социолозите получават подкрепа от около 44–45% от гласуващите.

"Илияна Йотова продължава да изпълнява президентските си задължения, което ѝ дава допълнителни възможности за публични изяви и за заемане на позиции по различни теми, включително и в рамките на Организацията на обединените нации. Тя вече е изключително умел политик и се възползва от президентската си позиция. Това ѝ дава значителна преднина на първия тур", коментира още тя.

Втората двойка, Гюров–Кандев, резонира на това, което Илияна Йотова прави в публичното пространство, посочи гостът.

"Вижда се обаче, че тази двойка няма достатъчно ясни предложения и инициативност. Според мен на Андрей Гюров му липсва мащабно мислене. Двойката се затваря предимно в българската проблематика и в теми, свързани повече с работата на правителството, отколкото с ролята и функциите на бъдещия президент. Това са слабости на тази двойка. Тя леко увеличава подкрепата си, което според мен се дължи на активизация на твърдото ядро на ПП-ДБ. Така че резултат от 26% е приемлив, на мен ми се струва, че този резултат е следствие на това, че другите двойки се представят слабо", каза проф. Пиргова.

Очакванията за двойката Костадинов – Волгин при тази конфигурация са тя да остане в рамките на 7–9%, каза още гостът.

"Кандидатурата не се оказва достатъчно ефективна и не бележи съществен ръст. Вероятно част от избирателите на тази двойка се прехвърлят към Йотова, а други към Гюров. По сходен начин стоят нещата и с избирателите на останалите двойки, които не предлагат достатъчно мащабни идеи и ясна визия", обясни политологът.

"Това са кандидати, които до голяма степен не са демонстрирали мащабно виждане за развитието на страната. Те могат да бъдат силно критични към управляващите, но само критичното мислене не е достатъчно. Необходима е и ясна позиция за това какво трябва да се направи в настоящата ситуация", каза още тя.

"Смятам, че ако на балотаж, както се предполага, отидат Йотова и Гюров с техните вицепрезиденти, един такъв дебат би бил силно в полза на госпожа Йотова. Тя е много по-умел политик, има по-голям опит в мащабната политика и демонстрира по-широко политическо мислене. Гюров, от своя страна, вероятно отново ще се затвори в критика и в опити за геополитически внушения, които не знам доколко ще дадат резултат, тъй като според мен са несъстоятелни", посочи проф. Пиргова.