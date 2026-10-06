Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас към Синер: "Приятелю, дръж се"

Алкарас към Синер: "Приятелю, дръж се"

6 Октомври, 2026 21:45 632 0

  • карлос алкарас-
  • яник синер-
  • тенис-
  • atp-
  • уимбълдън

Испанецът показа подкрепата си към лидера в световната ранглиста

Алкарас към Синер: "Приятелю, дръж се" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас отправи специално послание към големия си съперник Яник Синер, след като италианецът обяви, че ще сложи преждевременно край на сезона заради контузия.

Испанецът, който заема третото място в световната ранглиста, показа подкрепата си към лидера в световната ранглиста с кратко, но емоционално послание в социалните мрежи.

„Приятелю! Ще се завърнеш още по-силен, дръж се. Пожелавам ти бързо възстановяване“, написа Алкарас.

Синер не е участвал в официален мач от средата на юли, когато триумфира на „Уимбълдън“. Оттогава италианецът се възстановява от травмата, която в крайна сметка го принуди да прекрати сезона по-рано от планираното.

Отсъствието му означава, че феновете на тениса няма да могат да видят нови сблъсъци между двамата големи съперници до началото на следващия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове