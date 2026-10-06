Алкарас към Синер: "Приятелю, дръж се"

Карлос Алкарас отправи специално послание към големия си съперник Яник Синер, след като италианецът обяви, че ще сложи преждевременно край на сезона заради контузия.

Испанецът, който заема третото място в световната ранглиста, показа подкрепата си към лидера в световната ранглиста с кратко, но емоционално послание в социалните мрежи.

„Приятелю! Ще се завърнеш още по-силен, дръж се. Пожелавам ти бързо възстановяване“, написа Алкарас.

Синер не е участвал в официален мач от средата на юли, когато триумфира на „Уимбълдън“. Оттогава италианецът се възстановява от травмата, която в крайна сметка го принуди да прекрати сезона по-рано от планираното.

Отсъствието му означава, че феновете на тениса няма да могат да видят нови сблъсъци между двамата големи съперници до началото на следващия сезон.