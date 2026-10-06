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Тодор Янчев: Основата на България U21 неминуемо ще бъде опция за А отбора

Тодор Янчев: Основата на България U21 неминуемо ще бъде опция за А отбора

6 Октомври, 2026 21:53 489 0

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Младежите загубиха последния си мач от квалификациите за Евро 2027

Тодор Янчев: Основата на България U21 неминуемо ще бъде опция за А отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България U21 Тодор Янчев коментира поражението с 0:2 от Шотландия в последния квалификационен мач за Евро 2027. Специалистът призна, че разочарованието след загубата в Чехия и загубените шансове за класиране са повлияли на представянето на младите „лъвове“.

Янчев отчете, че и двете попадения на шотландците са дошли след грешки на българския тим.

„Действително правилно отбелязахте – два гола след наши грешки. Не би трябвало да ги правим“, заяви наставникът след срещата.

Според него след поражението от Чехия в отбора е настъпил спад в настроението, който се е отразил и на двубоя с Шотландия.

„Може би след мача в Чехия, който загубихме, имаше едно разочарование, което днес пролича. Не бяхме на нужната агресия през целия мач. Нашата игра не се получаваше. И през първото, и през второто полувреме не успяхме да отбележим. Един гол щеше да върне нашата увереност, но не се получи“, коментира Янчев.

Селекционерът обаче вижда сериозна перспектива пред голяма част от футболистите, които преминаха през квалификационния цикъл. По думите му немалка част от тях вече са попадали в сметките на мъжкия национален отбор и постепенно могат да се превърнат в основа за бъдещето на представителния тим.

„Безспорно ядрото, което изкара квалификациите, неслучайно голяма част от тях влиза в първия отбор. Неминуемо ще бъде опция за А отбора“, заяви треньорът.

Янчев подчерта и че следващият младежки състав ще разполага с достатъчно талантливи футболисти. Той разкри, че около 17-18 играчи вече са част от разширения състав и се очаква да започнат новия квалификационен цикъл.

„Отдолу има много добри момчета, които са при нас. Има близо 17-18 човека, които са в разширения състав, ще започнат новите квалификации. Има имена, даващи увереност у нас“, добави Янчев.

Така въпреки разочароващия край на квалификациите наставникът на България U21 очертава добра перспектива пред следващото поколение и очаква част от настоящите му футболисти постепенно да се утвърдят и при мъжете.


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