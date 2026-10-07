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ЦСКА 1948 преди дербито срещу ЦСКА: Предстои битка за честта на ЦСКА!

ЦСКА 1948 преди дербито срещу ЦСКА: Предстои битка за честта на ЦСКА!

7 Октомври, 2026 15:00 658 4

  • цска 1948-
  • цска-
  • футбол

Тимът на Огнян Младенов заема четвъртата позиция в класирането, докато "армейците" са втори

ЦСКА 1948 преди дербито срещу ЦСКА: Предстои битка за честта на ЦСКА! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу ЦСКА в първия си двубой след паузата за националните отбори. "Червеното" дерби от 11-ия кръг на efbet Лига е в неделя (11 октомври) от 20:00 часа в Бистрица.

Тимът на Огнян Младенов заема четвъртата позиция в класирането, докато "армейците" са втори. ЦСКА 1948 се готви на пълни обороти за големия сблъсък, в който ще търси трета поредна шампионатна победа.

"Предстои битка за честта на ЦСКА!", написаха от клуба.


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  • 1 Трътлю

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    ... а спонсорите на двете метастази кога? Или само в Пловдив?

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Както пишете цялото име на цска 1948 ,така пишете и цялото име на МЕНТЕТО цска ТИРЕ София 2016.

    15:27 07.10.2026

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