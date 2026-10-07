Андриан Краев критикува Александър Димитров: „В първите два мача излизахме без план и тактика“

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Андриан Краев отправи сериозни критики към вече бившия селекционер Александър Димитров относно организацията и подготовката на тима в началото на турнира Лига на нациите.

Според халфа, при предишното ръководство отборът е излизал на терена без ясна идея, което е довело до поражението от Люксембург (1:2) и равенството с Естония (0:0).

„В първия и втория мач можеше да се справим доста по-добре. Излизахме без план и тактика. Очаквахме просто да се сбием“, заяви Краев, който не взе участие в първите два двубоя от турнира.

Въпреки постигнатия успех в последния мач, полузащитникът остава реалист за състоянието на тима:

„Рано е да казваме, че надигаме глава. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Победата си е победа – глътка въздух. Излязохме с ясна идея какво правим на терена и си пролича.

Второто полувреме проявихме стара слабост – дръпнахме се назад. Липсва ни увереност. Допуснахме положения, но не и гол.“