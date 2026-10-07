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Андриан Краев критикува Александър Димитров: „В първите два мача излизахме без план и тактика“

Андриан Краев критикува Александър Димитров: „В първите два мача излизахме без план и тактика“

7 Октомври, 2026 15:38 760 5

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  • футболни новини

Полузащитникът остава реалист за състоянието на тима

Андриан Краев критикува Александър Димитров: „В първите два мача излизахме без план и тактика“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Андриан Краев отправи сериозни критики към вече бившия селекционер Александър Димитров относно организацията и подготовката на тима в началото на турнира Лига на нациите.

Според халфа, при предишното ръководство отборът е излизал на терена без ясна идея, което е довело до поражението от Люксембург (1:2) и равенството с Естония (0:0).

„В първия и втория мач можеше да се справим доста по-добре. Излизахме без план и тактика. Очаквахме просто да се сбием“, заяви Краев, който не взе участие в първите два двубоя от турнира.

Въпреки постигнатия успех в последния мач, полузащитникът остава реалист за състоянието на тима:

„Рано е да казваме, че надигаме глава. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Победата си е победа – глътка въздух. Излязохме с ясна идея какво правим на терена и си пролича.

Второто полувреме проявихме стара слабост – дръпнахме се назад. Липсва ни увереност. Допуснахме положения, но не и гол.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Така е. В първите два часа от мача, нямат планове. Плановете идват след мача, на чалготеката с уиски.

    15:54 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фактъ

    1 0 Отговор
    БФС да назначи Монтела . Турците го уволниха .

    16:15 07.10.2026

  • 4 радуйте се, благословени

    0 0 Отговор
    Отчитайки терзанията и страстите на балканската душа на среднощен плебисцит УЕФА подготвя възкачването на националите до челните места в групата. Подробности следващия месец първо за форумците на Факти ако пробием облачното пространство на организацията. Със здраве дотогава!

    16:28 07.10.2026

  • 5 Сзо

    2 0 Отговор
    На калпавия космонафт, космоса му виновен. Какъв план ти трябва срещу Люксембург??

    16:32 07.10.2026

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