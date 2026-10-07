Гръцки евродепутат отново повдигна „македонския въпрос“: "Измислена държавичка", населена с българи и албанци

Гръцкият евродепутат Емануил Фрагкос Фрагулис от националистическата партия „Гръцко решение“ отново повдигна „македонския въпрос“ с публикация във Facebook. В нея Република Северна Македония е представена като „измислена държавичка“, населена предимно с българи и албанци, предава скопското издание „Вечер“, предава News.bg.
„Послание до Урсула фон дер Лайен: Скопие е несъществуваща минидържава с предимно българо-албанско население, разположена върху гръцки територии“, гласи публикацията в профила на евродепутата. Тя е придружена от видеоклип, в който са показани исторически карти и политически послания.
Във видеото е представена карта, на която територията на Република Северна Македония е обозначена като „Вардарска“, а към нея е добавен надписът „българо-албанска“. По този начин директно се поставят под въпрос македонската национална идентичност и държавност.
Фрагкос е евродепутат от 2019 г. и член на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент.
Неговата партия „Гръцко решение“, оглавявана от Кириакос Велопулос, е известна със своята твърда националистическа позиция и с открития си отпор срещу Преспанския договор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:28 07.10.2026
2 РАЗБИРА СЕ
Коментиран от #6
16:28 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
До коментар #2 от "РАЗБИРА СЕ":И как ще да е прав като самата му рода сигурно е от Сицилия или Кампания? Той какво прави въобще на Балканите? Това е все едно Ганчо да е с фамилия Фанков, Франков и да класифицира кой е по-по.
Коментиран от #17, #46
16:31 07.10.2026
7 Браво
16:31 07.10.2026
8 Зевс
16:31 07.10.2026
9 веселяк
16:31 07.10.2026
10 маке
Коментиран от #37
16:32 07.10.2026
11 Един не-трол
Коментиран от #40
16:34 07.10.2026
12 Мицкоски с намазани ски
16:35 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 .....
16:37 07.10.2026
16 ШЕКСПИР
16:37 07.10.2026
17 Кирпича
До коментар #6 от "честен ционист":Родата му може да е от остров Тамбукту , щом е роден в тази държава той е неин гражданин .
16:37 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Право дума
16:39 07.10.2026
23 Герги
16:39 07.10.2026
24 Е българино
16:40 07.10.2026
25 Граовец
Коментиран от #41
16:40 07.10.2026
26 гошо
16:41 07.10.2026
27 Опа…
До коментар #19 от "РСМ":…по-леко, че….Българинът е доста толерантен и търпелив човек, докато не му падне веднъж пердето! После да не си на Балканите, когато това стане факт!!!
16:41 07.10.2026
28 За Гърция е по-добре
Коментиран от #32, #43
16:42 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 честен ционист
До коментар #28 от "За Гърция е по-добре":Май си пропуснал подробностите за напъните на гърчолята да преименуват Македония на Северна. Идеята е, че щом има Северна, има и Южна и и може един ден да са едно държавно формирование. Можеш да забравиш някой да дава територии на България. За какво са й. Тя така и така е обезлюдена и не може да стопанисва и тези, които днес официално се водят за нейни.
16:46 07.10.2026
33 Ха,ха
16:47 07.10.2026
34 Айляк
Просто този грък е евродепутат и думата му ще се чуе по-надалеч.
Северна Македония е регион от България.
И те си го знаят, въпреки десетилетия промиване на мозъци от сърбоманите.
16:47 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Лллллл
16:48 07.10.2026
37 Госあ
До коментар #10 от "маке":Умен е, да. за, разлика от повечето коментиращи изказването му.
16:48 07.10.2026
38 Никола Обретенов
16:49 07.10.2026
39 Реалист
16:50 07.10.2026
40 Не не е сбъркал
До коментар #11 от "Един не-трол":Била е гръцка, след това българска, след това Османска, след това Югославска …, важно е какъв народ я населява, не са гърци
Коментиран от #45
16:51 07.10.2026
41 Житен бегач
До коментар #25 от "Граовец":Сърбите ходят на море в Гърция редовно, имат купени имоти там и интересното е, че в Халкидики гърците говорят сръбски във всички ресторанти, закусвални, магазини и хотели. Който е бил поне веднъж там ще потвърди.
16:51 07.10.2026
42 Василий Българоубиец
Коментиран от #44
16:52 07.10.2026
43 За Гърция е по- добре
До коментар #28 от "За Гърция е по-добре":Но за нас не е, не ни трябва и албанска партия и “ново Косово” след това
16:54 07.10.2026
44 Ха,ха
До коментар #42 от "Василий Българоубиец":Има бе,у фиром са😂🤣🤣
16:55 07.10.2026
45 Ха,ха
До коментар #40 от "Не не е сбъркал":Е па то и Александър Велики стигна до Инд и кво от това
16:56 07.10.2026
46 мушмул
До коментар #6 от "честен ционист":"И как ще да е прав като самата му рода сигурно е от Сицилия или Кампания?". Е точно от там де, бивши гръцки колонии! "През VIII век пр.н.е. крайбрежието е заселено от гърци, които основават важни градове като Куми (най-старата гръцка колония в Италия) и Неаполис („нов град“, днешен Неапол). Регионът става част от така наречената Велика Гърция". За Сицилия да ти обяснява ли?
16:59 07.10.2026