Гръцки евродепутат отново повдигна „македонския въпрос“: "Измислена държавичка", населена с българи и албанци

Гръцкият евродепутат Емануил Фрагкос Фрагулис от националистическата партия „Гръцко решение“ отново повдигна „македонския въпрос“ с публикация във Facebook. В нея Република Северна Македония е представена като „измислена държавичка“, населена предимно с българи и албанци, предава скопското издание „Вечер“, предава News.bg.

„Послание до Урсула фон дер Лайен: Скопие е несъществуваща минидържава с предимно българо-албанско население, разположена върху гръцки територии“, гласи публикацията в профила на евродепутата. Тя е придружена от видеоклип, в който са показани исторически карти и политически послания.

Във видеото е представена карта, на която територията на Република Северна Македония е обозначена като „Вардарска“, а към нея е добавен надписът „българо-албанска“. По този начин директно се поставят под въпрос македонската национална идентичност и държавност.

Фрагкос е евродепутат от 2019 г. и член на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент.

Неговата партия „Гръцко решение“, оглавявана от Кириакос Велопулос, е известна със своята твърда националистическа позиция и с открития си отпор срещу Преспанския договор.