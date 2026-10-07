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Гръцки евродепутат отново повдигна „македонския въпрос“: "Измислена държавичка", населена с българи и албанци

Гръцки евродепутат отново повдигна „македонския въпрос“: "Измислена държавичка", населена с българи и албанци

7 Октомври, 2026 16:24 1 642 46

  • гърция-
  • македония-
  • македонски въпрос-
  • северна македония-
  • българи-
  • албанци

Емануил Фрагкос Фрагулис определи Северна Македония като „несъществуваща минидържава“ и постави под въпрос македонската идентичност и държавност

Гръцки евродепутат отново повдигна „македонския въпрос“: "Измислена държавичка", населена с българи и албанци - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият евродепутат Емануил Фрагкос Фрагулис от националистическата партия „Гръцко решение“ отново повдигна „македонския въпрос“ с публикация във Facebook. В нея Република Северна Македония е представена като „измислена държавичка“, населена предимно с българи и албанци, предава скопското издание „Вечер“, предава News.bg.

„Послание до Урсула фон дер Лайен: Скопие е несъществуваща минидържава с предимно българо-албанско население, разположена върху гръцки територии“, гласи публикацията в профила на евродепутата. Тя е придружена от видеоклип, в който са показани исторически карти и политически послания.

Във видеото е представена карта, на която територията на Република Северна Македония е обозначена като „Вардарска“, а към нея е добавен надписът „българо-албанска“. По този начин директно се поставят под въпрос македонската национална идентичност и държавност.

Фрагкос е евродепутат от 2019 г. и член на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент.

Неговата партия „Гръцко решение“, оглавявана от Кириакос Велопулос, е известна със своята твърда националистическа позиция и с открития си отпор срещу Преспанския договор.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 17 Отговор
    Фамилията на Емануил са я давали навремето на западняци католици.

    16:28 07.10.2026

  • 2 РАЗБИРА СЕ

    50 4 Отговор
    ТОЗИ ГРЪК Е АБСОЛЮТНО ПРАВ.

    Коментиран от #6

    16:28 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    5 22 Отговор

    До коментар #2 от "РАЗБИРА СЕ":

    И как ще да е прав като самата му рода сигурно е от Сицилия или Кампания? Той какво прави въобще на Балканите? Това е все едно Ганчо да е с фамилия Фанков, Франков и да класифицира кой е по-по.

    Коментиран от #17, #46

    16:31 07.10.2026

  • 7 Браво

    28 3 Отговор
    Това е истината!

    16:31 07.10.2026

  • 8 Зевс

    39 1 Отговор
    Малей, сега ще настане едно квичене от територията на БЮРМ

    16:31 07.10.2026

  • 9 веселяк

    30 1 Отговор
    Ем чи ко, да не излъгал нящо чиляка!

    16:31 07.10.2026

  • 10 маке

    30 2 Отговор
    Умен политик, БРАВО

    Коментиран от #37

    16:32 07.10.2026

  • 11 Един не-трол

    20 3 Отговор
    Само за територията се е объркал

    Коментиран от #40

    16:34 07.10.2026

  • 12 Мицкоски с намазани ски

    21 1 Отговор
    Маленцеее, лошо ми е, ще колабирам...хахаахх..

    16:35 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 .....

    6 5 Отговор
    Няма македонски въпрос бе. Тва е една посръбчена територия от Тито. Истинските македонци говорят еллиника, археа еллиника.

    16:37 07.10.2026

  • 16 ШЕКСПИР

    25 0 Отговор
    Тия дни гърците здраво го набиха на Скопие ,върнаха останките на Самуил и казаха какво е населението в РМ !!!!

    16:37 07.10.2026

  • 17 Кирпича

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Родата му може да е от остров Тамбукту , щом е роден в тази държава той е неин гражданин .

    16:37 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Право дума

    16 0 Отговор
    Ама гръцки територии, друг път. Баш са си български, чак до костите на Самуил къде лежаха. Ще има да си ближи сладоледа.

    16:39 07.10.2026

  • 23 Герги

    7 1 Отговор
    Поне не си ги измисля,то се знае истината...

    16:39 07.10.2026

  • 24 Е българино

    4 7 Отговор
    Сага разбрахте,ли защо ни продадоха някакви измислени кости .

    16:40 07.10.2026

  • 25 Граовец

    9 0 Отговор
    майтапа на страна, но преди 2 седмици минах по магистрала "СТрума" за Гърция, беше фраш с автомобили, които имат сръбска регистрация, нещо заобикалят вардарска македония

    Коментиран от #41

    16:40 07.10.2026

  • 26 гошо

    6 0 Отговор
    ами прав е

    16:41 07.10.2026

  • 27 Опа…

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "РСМ":

    …по-леко, че….Българинът е доста толерантен и търпелив човек, докато не му падне веднъж пердето! После да не си на Балканите, когато това стане факт!!!

    16:41 07.10.2026

  • 28 За Гърция е по-добре

    6 9 Отговор
    България и Македония да се обединят в една българска държава. Защото Македония се използва за маша на руските интереси през сръбските марионетки на балканите.

    Коментиран от #32, #43

    16:42 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "За Гърция е по-добре":

    Май си пропуснал подробностите за напъните на гърчолята да преименуват Македония на Северна. Идеята е, че щом има Северна, има и Южна и и може един ден да са едно държавно формирование. Можеш да забравиш някой да дава територии на България. За какво са й. Тя така и така е обезлюдена и не може да стопанисва и тези, които днес официално се водят за нейни.

    16:46 07.10.2026

  • 33 Ха,ха

    1 2 Отговор
    Абе друго си е македонскиот език😆😂🤣🤣

    16:47 07.10.2026

  • 34 Айляк

    3 1 Отговор
    На всички ни е известно за тази измислена държава.
    Просто този грък е евродепутат и думата му ще се чуе по-надалеч.
    Северна Македония е регион от България.
    И те си го знаят, въпреки десетилетия промиване на мозъци от сърбоманите.

    16:47 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лллллл

    0 2 Отговор
    Не е населена с българи ,а със сърби,тоя и той да отвори некой учебник😂🤣

    16:48 07.10.2026

  • 37 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "маке":

    Умен е, да. за, разлика от повечето коментиращи изказването му.

    16:48 07.10.2026

  • 38 Никола Обретенов

    0 0 Отговор
    Кой застреля Христо Ботев?

    16:49 07.10.2026

  • 39 Реалист

    0 0 Отговор
    Измислена е вашата , създадена от Германия през 1832 , с жители над 90% по произход от северна Африка. България също, със благословията на англо-саксонците получават немски цар. Нещо общо виждате ли ? Бъдете здрави.

    16:50 07.10.2026

  • 40 Не не е сбъркал

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Един не-трол":

    Била е гръцка, след това българска, след това Османска, след това Югославска …, важно е какъв народ я населява, не са гърци

    Коментиран от #45

    16:51 07.10.2026

  • 41 Житен бегач

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Граовец":

    Сърбите ходят на море в Гърция редовно, имат купени имоти там и интересното е, че в Халкидики гърците говорят сръбски във всички ресторанти, закусвални, магазини и хотели. Който е бил поне веднъж там ще потвърди.

    16:51 07.10.2026

  • 42 Василий Българоубиец

    0 1 Отговор
    Има ли още българи?

    Коментиран от #44

    16:52 07.10.2026

  • 43 За Гърция е по- добре

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "За Гърция е по-добре":

    Но за нас не е, не ни трябва и албанска партия и “ново Косово” след това

    16:54 07.10.2026

  • 44 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Василий Българоубиец":

    Има бе,у фиром са😂🤣🤣

    16:55 07.10.2026

  • 45 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не не е сбъркал":

    Е па то и Александър Велики стигна до Инд и кво от това

    16:56 07.10.2026

  • 46 мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    "И как ще да е прав като самата му рода сигурно е от Сицилия или Кампания?". Е точно от там де, бивши гръцки колонии! "През VIII век пр.н.е. крайбрежието е заселено от гърци, които основават важни градове като Куми (най-старата гръцка колония в Италия) и Неаполис („нов град“, днешен Неапол). Регионът става част от така наречената Велика Гърция". За Сицилия да ти обяснява ли?

    16:59 07.10.2026

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